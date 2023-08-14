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В Краснодаре самокатчик сбил няню с младенцем на руках и скрылся

В Краснодаре самокатчик сбил няню с младенцем на руках и скрылся

Автор:
14 августа 2023 15:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Девушка   краснодар   младенец   няня   ребёнок   самокатчик   
2078
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«Лихач» хотел проехать на красный свет и вот что получилось.

Инцидент был 12 августа. Няня с 10-месячным ребёнком на руках переходила дорогу. По пешеходному переходу и на зелёный свет - всё по правилам. Но вот самокатчик об этих правилах забыл и на полной скорости снёс девушку и малыша.

После этого парень встал на свой самоход и был таков.

У ребёнка сломана ключица и травмирована рука. У няни, которая приняла на себя основной удар, повреждена шея и плечо. Также у неё сильный ушиб головы.

Молодого человека на самокате ещё не нашли. К его поискам уже подключились и местные жители.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   краснодар   младенец   няня   ребёнок   самокатчик   
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13  комментариев
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10k
Maddy8 Час назад
Самокаты же активируют через телефон и у самокатов есть геолокация, если их украдут. Не хотят искать и всё.
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1k
КолдурасЪ 2 минуты назад
В 21 веке живём! Неужели нельзя для аренды или покупки самоката, пользователю ошейник взрывающийся фиксировать на шею! Допусти превысил он положенные 10 км в час, или правила нарушил, и на шее заряд взрывается, граммов 10 в эквиваленте, чтобы никого не задело, максимум забрызгало!
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24k
Bar0 5 минут назад
Когда наконец разрешат их пистить официально?
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10k
Михаил 10 минут назад
тотально ограничить скорость на арендуемых самокатах макс. 10км/ч(чуть больше скорости бегущего человека). А за превышение карать 6значными штрафами. При этом можно не ловить самокатчиков - подошел к стойлу, измерил макс. скорость тахометром, если что выписал штраф.
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397
Дима Новосельский 20 минут назад
А сразу тормознуть гонщика, до приезда ментов, не вариант?
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2k
Владимир Час назад
Не самокатчик, а петушара!
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54k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Для автомобилистов срок только если сбил на смерть или нанес тяжкие телесные повреждения...для самокатчиков такая же фигня, если он убьет кого то или покалечит, то так же как и автомобилист получит срок)
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16k
Shtoppi 2 часа назад
этих самокатычников, нужно, за дела их гнусные, сажать сначала не официально на бутылку, а потом официально уже на зону.
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