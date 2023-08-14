В Краснодаре самокатчик сбил няню с младенцем на руках и скрылся

Инцидент был 12 августа. Няня с 10-месячным ребёнком на руках переходила дорогу. По пешеходному переходу и на зелёный свет - всё по правилам. Но вот самокатчик об этих правилах забыл и на полной скорости снёс девушку и малыша.

После этого парень встал на свой самоход и был таков.