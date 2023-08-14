В Краснодаре самокатчик сбил няню с младенцем на руках и скрылся

«Лихач» хотел проехать на красный свет и вот что получилось.
Инцидент был 12 августа. Няня с 10-месячным ребёнком на руках переходила дорогу. По пешеходному переходу и на зелёный свет - всё по правилам. Но вот самокатчик об этих правилах забыл и на полной скорости снёс девушку и малыша.
После этого парень встал на свой самоход и был таков.
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У ребёнка сломана ключица и травмирована рука. У няни, которая приняла на себя основной удар, повреждена шея и плечо. Также у неё сильный ушиб головы.
Молодого человека на самокате ещё не нашли. К его поискам уже подключились и местные жители.
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Есть левые симки.