В парламенте Мексики показали останки инопланетян

Утверждают, что их нашли во время археологических раскопок в Перу.
Мексиканцы озаботились внеземным разумом. Настолько, что провели парламентские слушания и показали общественности 2 мумифицированных тела «инопланетян».
Их продемонстрировал журналист-уфолог Хайме Мауссан, а чтобы никто не сомневался в его словах, он подтвердил их присягой.
Исследователь сообщил, что всего было найдено 14 тел «инопланетян». Раскопали их в Перу, в слое окаменевших водорослей. А молекулярный анализ «подтвердил внеземное происхождение останков».
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Всё бы ничего, но останки уж очень смахивают на магистра Йоду из «Звёздных войн». Только светового меча не хватает. А это уже вызывает подозрения. К тому же представил их журналист-уфолог, а эти ребята любят «открытия и сенсации». Ну и главное: в каком институте проводили исследование и чем обусловили «инопланетность» молекулярного состава останков? Пока одни вопросы.
Впрочем, раз уж Мауссан выступил в парламенте, значит к его заявлениям всё-таки отнеслись серьёзно.
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Хайме, конечно ,сугубо мексиканское имя.Поэтому верить нужно безоговорочно.
-Мамой клянусь!