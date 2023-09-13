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В парламенте Мексики показали останки инопланетян

В парламенте Мексики показали останки инопланетян

Автор:
13 сентября 2023 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Мексика   инопланетяне   нло   останки   уфолог   
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Утверждают, что их нашли во время археологических раскопок в Перу.

Мексиканцы озаботились внеземным разумом. Настолько, что провели парламентские слушания и показали общественности 2 мумифицированных тела «инопланетян».

Их продемонстрировал журналист-уфолог Хайме Мауссан, а чтобы никто не сомневался в его словах, он подтвердил их присягой.

Исследователь сообщил, что всего было найдено 14 тел «инопланетян». Раскопали их в Перу, в слое окаменевших водорослей. А молекулярный анализ «подтвердил внеземное происхождение останков».

Всё бы ничего, но останки уж очень смахивают на магистра Йоду из «Звёздных войн». Только светового меча не хватает. А это уже вызывает подозрения. К тому же представил их журналист-уфолог, а эти ребята любят «открытия и сенсации». Ну и главное: в каком институте проводили исследование и чем обусловили «инопланетность» молекулярного состава останков? Пока одни вопросы.

Впрочем, раз уж Мауссан выступил в парламенте, значит к его заявлениям всё-таки отнеслись серьёзно.

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Метки: Видео   Мексика   инопланетяне   нло   останки   уфолог   
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
Алёшаньки ?
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31k
БамбарбияКиргуду 10 минут назад
Их продемонстрировал журналист-уфолог Хайме Мауссан, а чтобы никто не сомневался в его словах, он подтвердил их присягой.
----------
Хайме, конечно ,сугубо мексиканское имя.Поэтому верить нужно безоговорочно.
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3k
fkamash 15 минут назад
Ну это же не британские ученые - тут верить можно.
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2k
hammog 48 минут назад
-А это точно инопланетяне?
-Мамой клянусь!
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47k
Максим Т. 57 минут назад
Однако фейк большой я вижу здесь)
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