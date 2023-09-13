В парламенте Мексики показали останки инопланетян

Мексиканцы озаботились внеземным разумом. Настолько, что провели парламентские слушания и показали общественности 2 мумифицированных тела «инопланетян».

Их продемонстрировал журналист-уфолог Хайме Мауссан, а чтобы никто не сомневался в его словах, он подтвердил их присягой.

Исследователь сообщил, что всего было найдено 14 тел «инопланетян». Раскопали их в Перу, в слое окаменевших водорослей. А молекулярный анализ «подтвердил внеземное происхождение останков».