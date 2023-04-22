Пентагон показал очередное видео с НЛО

Запись была сделана на Ближнем Востоке в 2022 году.
На слушаниях в конгрессе США Пентагон рассекретил ещё одно видео с неопознанным летающим объектом над зоной боевых действий где-то на Ближнем Востоке. На кадрах, запечатлённых камерой беспилотника MQ-9 Reaper, виден таинственный сферический объект, летящий на большой скорости.
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Что это за объект, военные выяснить так и не смогли. Доктор Шон Киркпатрик, директор Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) заявил, что короткий ролик — это всё, что у них есть и поэтому определить, что за предмет пронесся над зоной боевых действий выяснить вряд ли удастся.
По сути, это все данные, которые у нас есть об этом событии. Будет практически невозможно полностью идентифицировать его только по этому видео
Кирпатрик отметил, что количество наблюдений НЛО растет, и агентство отслеживает около 650 конкретных инцидентов, хотя и уточнил, что нет никаких доказательств того, что что-либо из этого является результатом деятельности инопланетян.
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Или Роберто Карлос неподалеку футбол преподает.