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Пентагон показал очередное видео с НЛО

Пентагон показал очередное видео с НЛО

Автор:
22 апреля 2023 14:09
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Беспилотник   Ближний Восток   США   видео   нло   отчёт   
4139
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Запись была сделана на Ближнем Востоке в 2022 году.

На слушаниях в конгрессе США Пентагон рассекретил ещё одно видео с неопознанным летающим объектом над зоной боевых действий где-то на Ближнем Востоке. На кадрах, запечатлённых камерой беспилотника MQ-9 Reaper, виден таинственный сферический объект, летящий на большой скорости.

Что это за объект, военные выяснить так и не смогли. Доктор Шон Киркпатрик, директор Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) заявил, что короткий ролик — это всё, что у них есть и поэтому определить, что за предмет пронесся над зоной боевых действий выяснить вряд ли удастся.


По сути, это все данные, которые у нас есть об этом событии. Будет практически невозможно полностью идентифицировать его только по этому видео


Кирпатрик отметил, что количество наблюдений НЛО растет, и агентство отслеживает около 650 конкретных инцидентов, хотя и уточнил, что нет никаких доказательств того, что что-либо из этого является результатом деятельности инопланетян.

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Метки: Беспилотник   Ближний Восток   США   видео   нло   отчёт   
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27  комментариев
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18k
Александр 4 часа назад
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19k
speaktr-st 45 минут назад
Это Халк в Китае мимо ворот опять промазал.
Или Роберто Карлос неподалеку футбол преподает.
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3k
poбт Час назад
а помните когда творилась всяка х*уйня в 90х, то инфополе было забито НЛО, снежными человеками, лохнессами и т.д.
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9k
Пётр Час назад
Не совсем понятна логика....Допустим собирается совещание в Пентагоне в 2022 году...Так у нас есть видео, где летит неведомая херня, что это такое мы не знаем, может оружие, может нет...Вывод понятен...засекретить, и возможно разобраться...Проходит год, собирается совещание, ну что удалось разобраться за год что это за хрень....нет. Вывод....рассекретить и всем показать, что за бред...
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23k
Bar0 2 часа назад
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14k
net 2 часа назад
Сколько-то лет назад видел ролик, что в ближайшем будущем люди так устанут от войн между собой, что им будет трудно впарить, что необходимо еще потратить (распилить) 100 миллиардов на войну. И тогда на Землю нападут инопланетяне. Высадка будет где-то подальше в тихом океане, чтобы хрен кто это мог проверить. А по новостям будет кино о вторжении. Так что еще сами донатить будем.
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6k
perekrestok 2 часа назад
Китайский погодный шар. Начало. Сбить не успели, поэтому и засекретили.
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
как по мне- летящий воздушный шарик, к примеру.
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437
Damvrot Hohlam 3 часа назад
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13k
Кот Скрипалей 4 часа назад
Неизученные природные явления
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45k
turyst 4 часа назад
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198
twincam 4 часа назад
что по этому поводу скажут британские ученые?
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251
ups twincam 3 часа назад
они в пабах синьку жрут..в понедельник ждите
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198
twincam ups 3 часа назад
ахах )))
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12k
Shtoppi 4 часа назад
интересно от чего они в этот раз общественность снова отвлекают, своими россказнями про пришельцев? )))
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10k
Vacony 4 часа назад
ну очень любопытно ... летит сфера.. и без двигателей... что это может быть
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952
Arti 4 часа назад
Вот еше одно секретное видео с пентагона
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9k
Copycat 5 часов назад
Надо сказать китайцам что бы завязывали уже шутить так, весь пентагон на нервах
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28k
Юрьевич 5 часов назад
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