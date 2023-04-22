Пентагон показал очередное видео с НЛО

Что это за объект, военные выяснить так и не смогли. Доктор Шон Киркпатрик, директор Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) заявил, что короткий ролик — это всё, что у них есть и поэтому определить, что за предмет пронесся над зоной боевых действий выяснить вряд ли удастся.



По сути, это все данные, которые у нас есть об этом событии. Будет практически невозможно полностью идентифицировать его только по этому видео



Кирпатрик отметил, что количество наблюдений НЛО растет, и агентство отслеживает около 650 конкретных инцидентов, хотя и уточнил, что нет никаких доказательств того, что что-либо из этого является результатом деятельности инопланетян.