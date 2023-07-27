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Самцов сумчатых мышей убивает брачный период

Самцов сумчатых мышей убивает брачный период

Автор:
27 июля 2023 08:17
Сообщество : Животные
Метки: брачный сезон   в мире   животные   интересно   размножение   сумчатые мыши   
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Первый брачный сезон для большинства самцов сумчатых мышей становится и последним. Причина в том, что они отдают себя процессу без остатка.

Первая влюбленность — это настоящая мука. Гормоны разносят тебя в клочья, эмоции скачут в безумной амплитуде от счастья до депрессии, бессонница терзает каждую ночь. Но даже это не идёт ни в какое сравнение с тем, как испытывают страсть сумчатые мыши. Их самцы умирают во имя любви в первый же брачный сезон!

Начнем эту трагическую историю издалека. Уже по названию можно догадаться, что наши гиперэмоцональные друзья живут где-то в области перевёрнутого континента. Всего сумчатых мышей больше 15 видов, некоторые из них обитают не только в Австралии, но и в Тасмании, Новой Гвинее и соседних островах.

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Однако человек, назвавший животину сумчатой мышью, явно натягивал сову на глобус. Во-первых, к грызунам со Старого Света эти создания не имеют никакого отношения. Но это простить можно — внешне сумчатые мыши и наши Норушки действительно похожи.

Но нафига называть мышь сумчатой, если сумки у неё нет? Вместо полноценного брюшного аксессуара у животины есть только складка, прикрывающая соски. Если всех животных со складками на брюхе считать сумчатыми, то ими окажется половина человеческого населения!

Ладно, по крайней мере, образ жизни животин вписывается в мышиные каноны. Сумчатые мыши прописались по австралийским лесам. Там они обитают на всех ярусах: от подстилки до кроны. Куда только не заберешься на голодный желудок. Чтобы его заполнить, мыши тащат в рот все, что найдут: семена, плоды, насекомых, нектар из цветов и даже мертвечина — нечего привередничать, когда ты крошечная животина, обитающая на самом смертоносном континенте.

Но не хищники губят половину популяции мышей. Их убивает брачный период. Хотя я бы назвал его брачным суицидом. Корень проблемы сидит в его редкости. Для такой маленькой зверушки сумчатые мыши задумываются о потомстве невыносимо редко — всего один раз в году. Для сравнения: обычные мыши плодоносят каждые 2 месяца.

Все это время гормоны самцов копятся, копятся, копятся. До тех пор, пока шарики не начинают заезжать за ролики. Парням сносит крышу. С августа по сентябрь поехавшие от любви самцы в отчаянном сумасшествии ищут самку и сражаются за право продолжить свой род. Отвоевав барышню, самец спаривается с ней от 6 до 12 часов, не забывая отбиваться от других ухажеров.

Дикий марафон быстро истощает мышей до состояния живых трупов: они теряют шерсть, страдают от внутренних кровотечений, а иммунная система просто выходит из строя. Неминуемая смерть — все что ждет успешного самца. Но зачем это безумие? Для чего устраивать суицид, если можно подождать следующего шанса? А нет у них следующего шанса — если каким-то чудом мужик пережил первый брачный сезон, он больше не способен размножаться. Всё, поезд ушел!

Малыши сумчатых мышей развиваются очень долго. Внутри мамы они маринуются целый месяц, а после сидят на шее у родительницы ещё три. Чтобы вы понимали, насколько это долго: у обыкновенной мыши отпрыски становятся самостоятельными за 3 недели!

Поэтому редкое размножение заставляет самцов действовать наверняка, ведь другого случая не будет. Хочешь оставить потомков и свои гены будущим поколениям? Умри за это!

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Метки: брачный сезон   в мире   животные   интересно   размножение   сумчатые мыши   
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2  комментария
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Евгений Час назад
Ещё бы узнать, как во время этого процесса, ощущает себя самка. 12 часов, это не хрен собачий.
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