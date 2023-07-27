Самцов сумчатых мышей убивает брачный период

Первая влюбленность — это настоящая мука. Гормоны разносят тебя в клочья, эмоции скачут в безумной амплитуде от счастья до депрессии, бессонница терзает каждую ночь. Но даже это не идёт ни в какое сравнение с тем, как испытывают страсть сумчатые мыши. Их самцы умирают во имя любви в первый же брачный сезон!

Начнем эту трагическую историю издалека. Уже по названию можно догадаться, что наши гиперэмоцональные друзья живут где-то в области перевёрнутого континента. Всего сумчатых мышей больше 15 видов, некоторые из них обитают не только в Австралии, но и в Тасмании, Новой Гвинее и соседних островах.