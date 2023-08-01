Подводный «инопланетянин», похожий на логотип

На дне морей и океанов живёт немало существ, которые будто прибыли с других планет. Герой видео как раз из таких.
Порой кажется, что для того, чтобы получить доказательства существования инопланетян, достаточно опуститься на морское дно.
Там живёт немало необыкновенных существ, как будто прибывших с других планет, и одним из таких созданий стал герой видеоролика, снятого в Индийском океане на глубине 1128 метров. Поначалу странный организм напоминал некий логотип, мирно плававший в воде, но внезапно он видоизменился и стал похож на чёрную медузу с пульсирующими огоньками. Миллионы зрителей по всему миру поразились такой метаморфозе и начали спрашивать: если это не инопланетянин, то кто же тогда?
Впрочем, некоторые эксперты оказались готовы идентифицировать причудливое создание, назвав его одной из форм таких морских животных, как гребневики. И хотя инопланетное происхождение организма можно отмести, людей всё равно удивляет очередное чудо природы.
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