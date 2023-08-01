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Подводный «инопланетянин», похожий на логотип

Подводный «инопланетянин», похожий на логотип

Автор:
01 августа 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: в мире   дно   животные   интересно   морское дно   океан   
1876
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На дне морей и океанов живёт немало существ, которые будто прибыли с других планет. Герой видео как раз из таких.

Порой кажется, что для того, чтобы получить доказательства существования инопланетян, достаточно опуститься на морское дно.

Там живёт немало необыкновенных существ, как будто прибывших с других планет, и одним из таких созданий стал герой видеоролика, снятого в Индийском океане на глубине 1128 метров. Поначалу странный организм напоминал некий логотип, мирно плававший в воде, но внезапно он видоизменился и стал похож на чёрную медузу с пульсирующими огоньками. Миллионы зрителей по всему миру поразились такой метаморфозе и начали спрашивать: если это не инопланетянин, то кто же тогда?

Впрочем, некоторые эксперты оказались готовы идентифицировать причудливое создание, назвав его одной из форм таких морских животных, как гребневики. И хотя инопланетное происхождение организма можно отмести, людей всё равно удивляет очередное чудо природы.

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Метки: в мире   дно   животные   интересно   морское дно   океан   
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4  комментария
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4k
Андрей 56 минут назад
Херрасе
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4k
Serj81 56 секунд назад
Он че в конце самоуничтожился
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912
adssaf afasffdsga Минуту назад
Где-то я подобное уже видел. Закончилось всё хреново.
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6k
мемфрид 45 минут назад
Отличный графон
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