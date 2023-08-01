Подводный «инопланетянин», похожий на логотип

Порой кажется, что для того, чтобы получить доказательства существования инопланетян, достаточно опуститься на морское дно.

Там живёт немало необыкновенных существ, как будто прибывших с других планет, и одним из таких созданий стал герой видеоролика, снятого в Индийском океане на глубине 1128 метров. Поначалу странный организм напоминал некий логотип, мирно плававший в воде, но внезапно он видоизменился и стал похож на чёрную медузу с пульсирующими огоньками. Миллионы зрителей по всему миру поразились такой метаморфозе и начали спрашивать: если это не инопланетянин, то кто же тогда?