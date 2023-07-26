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Зачем цыгане вставляют золотые зубы

Зачем цыгане вставляют золотые зубы

Автор:
26 июля 2023 10:00
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: золото   золотые зубы   интересно   люди   факты   фото   цыгане   
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Золотые зубы являются точно такой же отличительной чертой цыганского народа, как и яркие многослойные одежды, обилие детей и шумное, привлекающее всеобщее внимания поведение.

Причем наличием золотых коронок могут похвастаться, как и уже зрелые, так и совсем молодые цыгане, поскольку возраст не играет в данном вопросе никакой роли. Золотые зубы ставят не из-за необходимости – медицинское протезирование здесь не причем. Просто золото в жизни цыган, в любом виде, играет огромную и далеко не всегда практическую роль.

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Справедливости ради отмечу, что цыгане уделяют достаточно внимания собственному достатку. В их характере кичиться богатством, если уж таковое имеется: надевать лучшие наряды, обвешивать себя всеми украшениями, что есть в доме, покупать золотые люстры, канделябры и унитазы, даже если в них нет особой необходимости, и все ради положения в обществе, где встречают как раз-таки по «золотой» одежке.

У цыган даже существовала поговорка: «Золото и в грязи блестит». Цыгане верили, что даже маленький кусочек золота способен притянуть к своему владельцу еще больше золота и прочих материальных благ.

Этнографы считают, что подобная страсть окружать себя предметами из золота у цыган возникла из-за кочевого образа жизни. Привычка (или необходимость) переезжать с места на место практически лишила цыган возможности прятать клады, то есть делать тайники для своего скарба в одном конкретном месте, ведь никогда не знаешь, вернешься ли ты сюда вновь или нет. Даже во время краткой стоянки оставлять нажитое непосильным трудом богатство без присмотра было делом рискованным – мало ли кто может пробраться в шатер или повозку?!

Отсюда и пошла привычка цыган все самое ценное, и золото в том числе, держать при себе. А заодно и мода на золотые зубы: потерять или украсть золотые коронки было невозможно, а это значит, что их владелец мог спать спокойно. К тому же, среди цыганских мужчин золотые зубы считались не только признаком состоятельности, но и сильной потенции.

Однако помимо неоспоримой материальной ценности, золото для цыган – это еще и оберег от всевозможных бед и неприятностей, поэтому иметь его при себе просто необходимо! И пусть платье в лохмотьях, и заношена до дыр рубашка, золотые украшения на цыганах найдутся всегда: браслеты, кольца, серьги, подвески и, конечно же, зубы! А самое главное, что наиболее ценными считаются те золотые побрякушки, что были найдены, подарены, украдены...в общем, добыты любом бесплатным способом.

Еще одной причиной огромной любви цыган, а точнее даже цыганок к золоту и золотым зубам, это их своеобразная страховка от превратностей судьбы. У многих восточных народов существует традиция: если муж перестает любить свою жену и выгоняет ее из дома, она имеет право забрать все, что сможет унести на себе, и, чаще всего, это, конечно же, украшения.

Исследователи полагают, что в цыганских семьях, где разводы в принципе являются крайне редким явлением, работает тот же принцип. И, если деньги или имущество при разводе мужчина вряд ли отдаст, то лишать свою бывшую супругу золотых зубов он уж точно не станет! Поэтому золотые коронки являются своего рода страховкой от нищеты для женщины в случае развода.

Но, как я уже говорил выше, разводы в цыганских общинах явление редкое, а вот свадьбы – наоборот! А что может быть лучшим подарком к цыганскому свадебному торжеству, если не золото? Только еще больше золота! Именно поэтому родственники и друзья невесты стараются подарить ей как можно больше золотых украшений. А если жених хочет доказать своей будущей супруге, как сильно он ее любит, то он оплачивает ей установку золотых зубов.

Подобный жест является не только проявлением любви и заботы, но своеобразным вкладом в дальнейшую семейную жизнь, ведь, как мы помним, золото, по мнению цыган, сильный оберег от неприятностей и настоящий магнит для потенциального богатства.

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Метки: золото   золотые зубы   интересно   люди   факты   фото   цыгане   
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5  комментариев
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3k
kca-opa 48 минут назад
Отвечу фразой из кина "Большой куш" в переводе Гоблина, ну вы поняли
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13k
Андрей А 2 минуты назад
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27k
Киры4 14 минут назад
"Зачем цыгане вставляют золотые зубы", что-бы их быстрее выбили.
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7k
Marlboro 19 минут назад
Интересно, и долго сможет прожить бывшая жена на свои золотые зубы? Сколько там золота будет в коронках... ну скажем нереальные 500 грамм, что соответствует размеру 11.7 x 5.2 x 4.5 cm. Сколько она с него получит.. как лом - около 20к евро. Согласен, деньги хорошие, но прожить на него долго не сможешь.
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Billi_Bons 45 минут назад
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