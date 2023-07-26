Зачем цыгане вставляют золотые зубы

Но, как я уже говорил выше, разводы в цыганских общинах явление редкое, а вот свадьбы – наоборот! А что может быть лучшим подарком к цыганскому свадебному торжеству, если не золото? Только еще больше золота! Именно поэтому родственники и друзья невесты стараются подарить ей как можно больше золотых украшений. А если жених хочет доказать своей будущей супруге, как сильно он ее любит, то он оплачивает ей установку золотых зубов.