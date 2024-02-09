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Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах

Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах

Автор:
09 февраля 2024 18:36
Сообщество : Юмор
Метки: mask   Мемы   Политика   Путин   Реакция   Рюрик   Такер Карлсон   интервью   соцсети   твитер   
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Маленькая подборка мемов секунд на 30 или на минуту по мотивам нашумевшего интервью, ради которого многие сегодня встали в два часа ночи. Про Рюрика, про ставшее мемом озадаченное лицо журналиста и, конечно же, про Карлсона, который улетел и, кажется, не обещал вернуться.


Более подробно про интервью читайте на нашем сайте по ссылке.

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Метки: mask   Мемы   Политика   Путин   Реакция   Рюрик   Такер Карлсон   интервью   соцсети   твитер   
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22  комментария
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3k
Vovan Petroff 3 часа назад
Авраам родил Исаака, но я должен быть краток...
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20k
Bill Полчаса назад
Мне тоже показалось, что экскурс в историю был гораздо длиннее заявленных 30 секунд.
Пендосам не интересна чья-то 1000-летняя история, ведь история США - 300 лет. Для них всё что дальше 300 лет - это археология и динозавры.
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−22
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−22
36k
Опаньки Час назад
да уж, Такер наверное готовился и по лицу сразу понял, что интервью похоже берут сегодня у него ))
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875
Maxim Russo 2 часа назад
11. У многих студентов есть подобные истории
Я из тех, кто вынужден был сдавать госэкзамен по НАУЧНОМУ КОММУНИЗМУ... Вытащил билет с таким вопросом: "Речь Леонида Ильича Брежнева на 19 съезде профсоюзов"... В голове пронеслось "Пиз..ц!" Но взял себя в руки и сочинил эту речь "с нуля". Так как экзаменатор тоже ничего не знал о содержании этой великой речи, всё прошло великолепно - НА ПЯТЬ!
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17k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
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893
ZeroCross.ru 2 часа назад
Ольга была упомянута, это не она автор горячего блюда древляне на пару в собственном соку ?
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4k
Василий Афиногенов 3 часа назад
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4k
Василий Афиногенов 3 часа назад
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2k
aleks 3 часа назад
Карлсон в конце интервью просил отпустить Гершковича. С такой динамикой событий, и воем на пендоских болотах, скоро обменяют Гершковича на самого Карлсона.
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5k
foggen2 3 часа назад
Надо будет на отпуск скачать Коломбо.....
Классный сериал.
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