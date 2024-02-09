Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах

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Маленькая подборка мемов секунд на 30 или на минуту по мотивам нашумевшего интервью, ради которого многие сегодня встали в два часа ночи. Про Рюрика, про ставшее мемом озадаченное лицо журналиста и, конечно же, про Карлсона, который улетел и, кажется, не обещал вернуться.
7. Кажется, я скачал не те "Звёздные войны"
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Пендосам не интересна чья-то 1000-летняя история, ведь история США - 300 лет. Для них всё что дальше 300 лет - это археология и динозавры.
Я из тех, кто вынужден был сдавать госэкзамен по НАУЧНОМУ КОММУНИЗМУ... Вытащил билет с таким вопросом: "Речь Леонида Ильича Брежнева на 19 съезде профсоюзов"... В голове пронеслось "Пиз..ц!" Но взял себя в руки и сочинил эту речь "с нуля". Так как экзаменатор тоже ничего не знал о содержании этой великой речи, всё прошло великолепно - НА ПЯТЬ!
Классный сериал.
Пост г*о*вно