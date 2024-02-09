Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах

Маленькая подборка мемов секунд на 30 или на минуту по мотивам нашумевшего интервью, ради которого многие сегодня встали в два часа ночи. Про Рюрика, про ставшее мемом озадаченное лицо журналиста и, конечно же, про Карлсона, который улетел и, кажется, не обещал вернуться.