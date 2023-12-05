"Отовсюду торчат трубки": блогерша из Москвы попыталась собрать денег у подписчиков, сочинив легенду о ДТП, но неудачно

В её пост случайно зашёл врач и разоблачил мошенницу, заметив, что та действительно лежит после операции, но косметической.
Сбор денег в соцсетях - явление массовое. Некоторые даже не пытаются придумать легенду, а рубят правду-матку, что хотели бы денежных подарков на день рождения или просто так. И обязательно прикладывают номер банковской карты.
А подписчица Твиттера Мария с ником shampussy решила, что всё-таки стоит придумать повод пожалостливее. Она опубликовала пост, в котором сообщила, что попала в ДТП и теперь лежит в больнице с поврежденным позвоночником, сотрясением мозга и другими травмами. Помогите, чем можете, люди добрые...
Пост сопровождался парой фото, на которых автор лежала в бинтах и с капельницей.
Неизвестно, отправил ли кто-нибудь из подписчиков shampussy денег, но в чат вошел анестезиолог, который быстро расставил все точки над "i".
Врач заметил, что в реанимации телефон пациентам не дают. А кроме того, палата не похожая на ту, куда привозят по скорой. Да и способ постановки капельницы и характерные синяки на лице говорят сами за себя.
А после этого еще и фото частной клиники нашли, поразительно похожее на ту, где лежит девушка. Клиника имеет косметологический профиль и, конечно, никаких пациентов сразу после ДТП там не лечат.
Похоже, Маша решила слегка поправить бюджет, отбив с помощью денег подписчиков затраты на косметическую операцию, но что-то пошло не так...
Как сообщают в СМИ, после того как скрины этой истории стали расходиться по сети, пользовательница Твиттера забанила неугодных, стёрла реквизиты, а после и вовсе закрыла аккаунт.
Источник:
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Никто, ничего не делает просто так:
- Сегодня мне предложили провести незабываемую ночь с 21-летней девушкой. Взамен я должен был прорекламировать какое-то средство для чистки ванной комнаты.
Разумеется, я отказался, поскольку я человек с высокими моральными принципами и огромной силой воли.
Такой же сильный, как несравненный "Аякс" - суперэффективное средство для чистки ванной комнаты! Теперь и с ароматом лимона или ванили.
Автор, НЕТ СЛОВА "БЛОГЕРША", есть "БЛОГЕР".
А теперь считаем "минусы", ведь я же не врач и не учитель орфографии, а простой дядька, которого видимо ЗРЯ учили в школе 10 лет, какие слова есть в русском, а каких нет.
sham - притворство\мошенничество
pussy - ну вы и сами знаете