"Отовсюду торчат трубки": блогерша из Москвы попыталась собрать денег у подписчиков, сочинив легенду о ДТП, но неудачно

Сбор денег в соцсетях - явление массовое. Некоторые даже не пытаются придумать легенду, а рубят правду-матку, что хотели бы денежных подарков на день рождения или просто так. И обязательно прикладывают номер банковской карты.

А подписчица Твиттера Мария с ником shampussy решила, что всё-таки стоит придумать повод пожалостливее. Она опубликовала пост, в котором сообщила, что попала в ДТП и теперь лежит в больнице с поврежденным позвоночником, сотрясением мозга и другими травмами. Помогите, чем можете, люди добрые...