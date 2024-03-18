Удалёнка VS офис: пользователи спорят, как лучше работать

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Удалённая работа плотно вошла в нашу жизнь во время пандемии. Многие так и продолжили трудиться из дома, потому что так удобнее. Другие жалуются, что настроиться на рабочий лад вне офиса довольно сложно.
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А какой режим работы подходит вам?
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Любители сношать себе и людям мозги - офис
Остальные то одно, то другое.
Я восемь лет мотался в офис. Подъём в 5:30, чтобы в 8:00 быть на месте. Домой приезжал в 18:30.
В комнате, где я сидел, было ещё восемь человек, во главе с начальником. Постоянный шум ! Постоянный !
Нет уж, лучше из дома .