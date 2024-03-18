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Удалёнка VS офис: пользователи спорят, как лучше работать

Удалёнка VS офис: пользователи спорят, как лучше работать

Автор:
18 марта 2024 18:34
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Пользователи   Твиттер   Удаленная работа   офис   работа из офиса   удаленка   
1078
13

Удалённая работа плотно вошла в нашу жизнь во время пандемии. Многие так и продолжили трудиться из дома, потому что так удобнее. Другие жалуются, что настроиться на рабочий лад вне офиса довольно сложно.

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А какой режим работы подходит вам?

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Метки: Пользователи   Твиттер   Удаленная работа   офис   работа из офиса   удаленка   
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5  комментариев
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1k
thrashbox 44 минуты назад
Кому комфортно дома - те предпочитают удалёнку
Любители сношать себе и людям мозги - офис
Остальные то одно, то другое.
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6k
Владимир 12 минут назад
Комментарий к фото
Свободным людям удаленка дала новые степени свободы. Рабам - новые степени рабства.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Дилемма для планктона)) У сварщика таких вопросов не бывает.
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8k
КремлеКот Час назад
Удалёнка ! Но это моё мнение.
Я восемь лет мотался в офис. Подъём в 5:30, чтобы в 8:00 быть на месте. Домой приезжал в 18:30.
В комнате, где я сидел, было ещё восемь человек, во главе с начальником. Постоянный шум ! Постоянный !
Нет уж, лучше из дома .
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26k
сеньор Леонсио Час назад
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Спелая кукурузинка

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