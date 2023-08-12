Немного о пищевых особенностях немцев

На самом деле, немцы очень любят экономить. Иными словами, не против пожлобиться, где это только возможно. В том числе и в вопросе еды.
Так что колбаски они едят не так чтобы часто, ведь они в Германии стоят, на удивление, дорого!
Так что это больше для пикников на выходных, да на пивных фестивалях. В этих случаях хотдоги или те самые колбаски с капустой — главная еда.
А так немцы стараются питаться едой попроще. К тому же, чтобы сильно не заморачиваться с готовкой.
Поэтому основная их еда — полуфабрикаты, который можно просто разогреть в микроволновке, полуготовая еда, заморозка для той же микроволновки или микропечки и пресловутые майонезные салаты из коробок в супермаркете.
Кстати, готовая еда в супермаркетах у немцев как-то не особо котируется.
Ниже вы увидите несколько фото, как ужасно она выглядит в ближайшем к моему дому супермаркету Rewe. И люди ЭТО покупают, за ТАКИЕ деньги.
Мало того, что эти шницели выглядят ужасно, как будто они сгорели во фритюрнице, так еще и стоят конских денег. 14,9 евро за 1 килограмм. Т.е. за ВОТ ЭТО 1500 рублей+.
Так что вот они — истинные вкусы немцев.
Ну и да, конечно, многие питаются исключительно в кафе и ресторанчиках.
Но другие многие, даже имея такую финансовую возможность, не хотят тратить лишние евро, предпочитая пиццу за 3,50 из супермаркета вместо 10-12 евро за такую же в пиццерии...
Источник:
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И всё это свежее. Несколько раз брали с женой там салаты. Вкусно.
А ещё за кассами там есть микроволновки и места, где поесть. И люди едят.
А кто не любит? Транжир, разбрасывающихся деньгами, на свете не так уж и много.