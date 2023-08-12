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Немного о пищевых особенностях немцев

Немного о пищевых особенностях немцев

Автор:
12 августа 2023 12:01
Сообщество : Еда
Метки: Еда   немцы   особенности   пизща   товар   фото   экономия   
1700
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На самом деле, немцы очень любят экономить. Иными словами, не против пожлобиться, где это только возможно. В том числе и в вопросе еды.

Так что колбаски они едят не так чтобы часто, ведь они в Германии стоят, на удивление, дорого!

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Так что это больше для пикников на выходных, да на пивных фестивалях. В этих случаях хотдоги или те самые колбаски с капустой — главная еда.

А так немцы стараются питаться едой попроще. К тому же, чтобы сильно не заморачиваться с готовкой.

Поэтому основная их еда — полуфабрикаты, который можно просто разогреть в микроволновке, полуготовая еда, заморозка для той же микроволновки или микропечки и пресловутые майонезные салаты из коробок в супермаркете.

Кстати, готовая еда в супермаркетах у немцев как-то не особо котируется.

Ниже вы увидите несколько фото, как ужасно она выглядит в ближайшем к моему дому супермаркету Rewe. И люди ЭТО покупают, за ТАКИЕ деньги.

Мало того, что эти шницели выглядят ужасно, как будто они сгорели во фритюрнице, так еще и стоят конских денег. 14,9 евро за 1 килограмм. Т.е. за ВОТ ЭТО 1500 рублей+.

Так что вот они — истинные вкусы немцев.

Ну и да, конечно, многие питаются исключительно в кафе и ресторанчиках.

Но другие многие, даже имея такую финансовую возможность, не хотят тратить лишние евро, предпочитая пиццу за 3,50 из супермаркета вместо 10-12 евро за такую же в пиццерии...

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Метки: Еда   немцы   особенности   пизща   товар   фото   экономия   
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9  комментариев
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15k
banzai7 Час назад
Когда хожу в SPAR обращаю внимание на то, что многие берут там готовую пищу: супы, салаты, мясные блюда, воки (так, кажется, пишется).
И всё это свежее. Несколько раз брали с женой там салаты. Вкусно.
А ещё за кассами там есть микроволновки и места, где поесть. И люди едят.
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5k
Василий 15 минут назад
Меня больше удивляет их картофельный салат. Это ж надо додуматься отварить картофель, нарезать, охладить в холодильнике и добро так залить уксусом! Мне не зашло.
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0
Павел Полчаса назад
В Кильском канале лоцманы с удовольствием ели нашу еду. Борщи, супы, гречку, голубцы, пельмени (если это в воскресенье было), и т.д. Короче, ни разу поварам еду не возвращали. Всегда с благодарностью - говорили, попасть на проводку на пароход с русским (СНГ-шным) экипажем - за счастье!)))
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34
FreelancerND 39 минут назад
Едят немцы херовенького, когда к нам из центрального офиса в Дюсселе приезжают командированные немцы, больше всего они радуются столовке. Гречка, макароны, свежие салатики, печень и мясо с подливами, щи-рассольники, черный хлеб... Вот это все они уплетают так что только за ушами трещит.
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17k
K7OO 45 минут назад
Да знаем мы истинные вкусы немцев - курка, млеко, яйки.
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16k
Мистер Фикс Час назад
Обычный Billa в Австрии

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113k
parallax Час назад
"На самом деле, немцы очень любят экономить."

А кто не любит? Транжир, разбрасывающихся деньгами, на свете не так уж и много.
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