Немного о пищевых особенностях немцев

Так что это больше для пикников на выходных, да на пивных фестивалях. В этих случаях хотдоги или те самые колбаски с капустой — главная еда.

А так немцы стараются питаться едой попроще. К тому же, чтобы сильно не заморачиваться с готовкой.

Поэтому основная их еда — полуфабрикаты, который можно просто разогреть в микроволновке, полуготовая еда, заморозка для той же микроволновки или микропечки и пресловутые майонезные салаты из коробок в супермаркете.