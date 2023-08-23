Чемпионы в области лени среди животных

Лень – качество неоднозначное. С одной стороны, периодически заниматься праздным ничегонеделанием полезно. Но с другой это лишает множества возможностей.
Но если мы – люди можем взять себя в кулак, собраться с мыслями и перебороть лень, то некоторые представители мира фауны не в состоянии этого сделать. Ведь такова их суть – лениться и наслаждаться этим.
Естественно, это один из признанных лидеров в данной области. Медлительность обусловлена замедленным же метаболизмом. И чемпионы по лени проводят по 20 часов в сутки в дрёме на деревьях, спускаясь по нужде на землю не чаще раза в неделю.
Львы – такие же котики, только большие и с гривой. И дрыхнут, как и домашние котейки, по 18-20 часов в сутки.
Мишки панды вывели искусство лени на новый уровень. Они спят 12 часов, потом лакомятся бамбуком 3 часа и снова впадают в спячку. Дело в том, что еда панд малопитательная, поэтому пережёвывать и переваривать килограммы бамбука приходится долго. А это отнимает энергию, которую приходится восполнять продолжительным отдыхом.
Усатая акула-нянька в отличие от большинства своих сородичей-живчиков предпочитает отлёживать на дне бока и пузико по 12 часов подряд. Активизируется акула только к ночи – заставляет голод. Но и тут она демонстрирует чудеса лени, не гоняясь за добычей, а лениво перемещещаясь и всасывая все, что попадает в пасть.
Некоторые из нас отчасти мирикины. Ведь эти обезьянки ведут ночной образ жизни и выходят на охоту после наступления темноты (как и люди к холодильнику). А после насыщения отправляются на отдых, который может длиться до 17 часов подряд.
Бегемоты виртуозно ленятся и во сне, и при бодрствовании. Набредя на плодородный участок, они могут по полдня проводить на одном месте, методично поглощая вкусности. А потом укладываются на отдых и могут переваривать добытое непосильным трудом до 20 часов.
Коале приходится дремать большую часть суток, чтобы переварить богатую клетчаткой пищу. Основу рациона ушастых меховушек составляет эвкалипт, для переваривания которого требуется много сил и энергии.
Аделаидский карликовый синеязыкий сцинк или карликовый блютанг – милая ящерица, которая может претендовать на чемпионский титул в области лени. Они ленивы настолько, что усаживаются с раскрытой пастенькой, высовывают выдающийся яркий язык и ждут, пока какая-нибудь мелюзга не попытается их исследовать из любопытства. Пьют аналогично – ждут, пока дождик не пойдёт. Долгое время даже считалось, что ящерицы вымерли из-за такого образа жизни. Но им было просто лень попадаться на глаза исследователям. Единственная активность, которую проявляют синеязыкие лентяюги – брачные состязания. Вполне в их духе: парни сидят с высунутыми языками и меряются их красотой, ожидая, пока дамочка не выберет победителя.
Источник:
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