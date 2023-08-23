Чемпионы в области лени среди животных

Аделаидский карликовый синеязыкий сцинк или карликовый блютанг – милая ящерица, которая может претендовать на чемпионский титул в области лени. Они ленивы настолько, что усаживаются с раскрытой пастенькой, высовывают выдающийся яркий язык и ждут, пока какая-нибудь мелюзга не попытается их исследовать из любопытства. Пьют аналогично – ждут, пока дождик не пойдёт. Долгое время даже считалось, что ящерицы вымерли из-за такого образа жизни. Но им было просто лень попадаться на глаза исследователям. Единственная активность, которую проявляют синеязыкие лентяюги – брачные состязания. Вполне в их духе: парни сидят с высунутыми языками и меряются их красотой, ожидая, пока дамочка не выберет победителя.