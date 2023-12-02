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25 фантазийных кадров, которые снял фотограф - шутник

25 фантазийных кадров, которые снял фотограф - шутник

Автор:
02 декабря 2023 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Фантазийные   взгляд   игривый   мир   фотограф   шутник   
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Фотограф Пау Бушато из Норвегии, как любой творческий человек, имеет особый взгляд на мир. Его развивающийся фотопроект направлен на то, чтобы запечатлеть мир через детскую призму воображения и игр. Глядя на снимки, можно заметить его игривый характер. В этом посте вы увидите кусочки повседневной жизни из разных городов, которые подловил талантливый фотограф.

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Метки: Кадры   Фантазийные   взгляд   игривый   мир   фотограф   шутник   
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