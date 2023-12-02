25 фантазийных кадров, которые снял фотограф - шутник

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Фотограф Пау Бушато из Норвегии, как любой творческий человек, имеет особый взгляд на мир. Его развивающийся фотопроект направлен на то, чтобы запечатлеть мир через детскую призму воображения и игр. Глядя на снимки, можно заметить его игривый характер. В этом посте вы увидите кусочки повседневной жизни из разных городов, которые подловил талантливый фотограф.
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“Мой взгляд на городскую фотографию очень интуитивен, и я позволяю ему развиваться, не навязывая темы или направления. Это очень открытый процесс, который требует осознания того, что вас окружает, видеть обычные вещи такими, какими их можно преобразовать, фотографируя их”, - пишет фотограф на своем сайте.
7.
"Для меня это игра, а город - моя игровая площадка. Когда мы становимся взрослыми, мы теряем это чувство. Мы строим стены и оставляем позади то, что делает нас детьми. Эта способность фантазировать и видеть обычный мир глазами ребенка необходима в моей работе.”
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“Посредством спонтанного наблюдения я выбираю маленькие кусочки повседневной жизни и с помощью идеи (метафоры, символа или простой шутки) пытаюсь сделать их необычными. В конце концов, это группа изображений, которые возникают из-за моей постоянной потребности высмеивать скучную концепцию реальности, навязанную нам догмами и обычаями.”
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