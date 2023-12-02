25 фантазийных кадров, которые снял фотограф - шутник

Фотограф Пау Бушато из Норвегии, как любой творческий человек, имеет особый взгляд на мир. Его развивающийся фотопроект направлен на то, чтобы запечатлеть мир через детскую призму воображения и игр. Глядя на снимки, можно заметить его игривый характер. В этом посте вы увидите кусочки повседневной жизни из разных городов, которые подловил талантливый фотограф.