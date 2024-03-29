«Дышать нечем»: в Саратовской области прорвало канализацию и несколько домов затопило нечистотами

Люди возмущаются, а коммунальщики пытаются устранить последствия аварии.
Во вторник, в Энгельсе случилось локальное ЧП: подвалы двух домов затопило коричневой жижей с отвратительным запахом. По мнению УК, обслуживающей эти здания, во всём виновата поломка на центральном коллекторе:
Под давлением лопнула канализационная труба в подвале, и все фекалии пошли туда. За очень короткое время подвал был затоплен полностью вместе со всем дорогостоящим оборудованием. Вчера соседний дом тоже затопило.
Коммунальщики стараются откачать воду, а чтобы хоть как-то подойти к домам, положили перед ними деревянные поддоны.
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Сколько откачали - столько опять и поднялось. Единственное, чем это помогает, - это не даёт возможности затапливать ещё больше.
В водоканале сказали, что планируют вроде как сегодня закончить работу. Если они только там немножко пробьют, и стоки будут очень медленно уходить, то это долго будет. А если они устранят все засоры, то за один день мы всё откачаем из подвалов.
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Пока жильцы квартир на верхних этажах затопленных домов сидят без воды - не хватает напора из-за отключения насосов. На нижних стоит густая канализационная вонь.
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Так что признаем новость вбросом от ЦИПСО, и пусть "компетентные органы" ищут и сажают жильцов-провокаторов!
Ваш эко-либерал, борец за всё хорошее и прогрессивное