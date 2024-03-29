«Дышать нечем»: в Саратовской области прорвало канализацию и несколько домов затопило нечистотами

Во вторник, в Энгельсе случилось локальное ЧП: подвалы двух домов затопило коричневой жижей с отвратительным запахом. По мнению УК, обслуживающей эти здания, во всём виновата поломка на центральном коллекторе:

Под давлением лопнула канализационная труба в подвале, и все фекалии пошли туда. За очень короткое время подвал был затоплен полностью вместе со всем дорогостоящим оборудованием. Вчера соседний дом тоже затопило.

Коммунальщики стараются откачать воду, а чтобы хоть как-то подойти к домам, положили перед ними деревянные поддоны.