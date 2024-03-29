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«Дышать нечем»: в Саратовской области прорвало канализацию и несколько домов затопило нечистотами

«Дышать нечем»: в Саратовской области прорвало канализацию и несколько домов затопило нечистотами

Автор:
29 марта 2024 17:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Саратовская область   Труба   Энгельс   затопление   канализация   подвал   
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Люди возмущаются, а коммунальщики пытаются устранить последствия аварии.

Во вторник, в Энгельсе случилось локальное ЧП: подвалы двух домов затопило коричневой жижей с отвратительным запахом. По мнению УК, обслуживающей эти здания, во всём виновата поломка на центральном коллекторе:

Под давлением лопнула канализационная труба в подвале, и все фекалии пошли туда. За очень короткое время подвал был затоплен полностью вместе со всем дорогостоящим оборудованием. Вчера соседний дом тоже затопило.

Коммунальщики стараются откачать воду, а чтобы хоть как-то подойти к домам, положили перед ними деревянные поддоны.

Сколько откачали - столько опять и поднялось. Единственное, чем это помогает, - это не даёт возможности затапливать ещё больше.

В водоканале сказали, что планируют вроде как сегодня закончить работу. Если они только там немножко пробьют, и стоки будут очень медленно уходить, то это долго будет. А если они устранят все засоры, то за один день мы всё откачаем из подвалов.

Пока жильцы квартир на верхних этажах затопленных домов сидят без воды - не хватает напора из-за отключения насосов. На нижних стоит густая канализационная вонь.

Источник:

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Метки: Видео   Саратовская область   Труба   Энгельс   затопление   канализация   подвал   
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3  комментария
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20k
babuby 2 часа назад
Да ну, врут всё! Это только у хохлов, в Киеве, ничего не ремонтируется, и канализацию прорывает!
Так что признаем новость вбросом от ЦИПСО, и пусть "компетентные органы" ищут и сажают жильцов-провокаторов!
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5k
Горожанин 37 минут назад
- Это же вы сами срёте. Посмотрите в зеркало. Начните с себя - перестаньте каждый лично срать. И не есть, конечно, тоже. Привыкли, что кто-то виноват. А вы сам что сделали, чтобы не какать? Вы сами что сделали, чтобы не засорять свою канализацию? Моралисты! Начните с себя - наденьте подгузники и не убивайте планету.

Ваш эко-либерал, борец за всё хорошее и прогрессивное
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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