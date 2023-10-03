В Приморье на камеры видеонаблюдения попали подростки, которые втыкают в скамейку иглы от шприцов

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Просто кататься на мопедах подросткам Владивостока уже неинтересно.
Ребята в шлемах придумали, как разнообразить свои прогулки - втыкать в скамейки иголки от шприцов.
Развлекаются подростки во дворе дома на Анисимова, 92. Откуда иголки и какую опасность несут, пока неизвестно, но наткнуться на такой сюрприз будет совсем неприятно и даже страшно.
Жителей дома просят быть предельно осторожными!
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