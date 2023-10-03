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В Приморье на камеры видеонаблюдения попали подростки, которые втыкают в скамейку иглы от шприцов

В Приморье на камеры видеонаблюдения попали подростки, которые втыкают в скамейку иглы от шприцов

Автор:
03 октября 2023 08:07
Метки: Видео   Приморье   втыкают в скамейку иглы   негатив   подростки   фото   шприц   
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Просто кататься на мопедах подросткам Владивостока уже неинтересно.

Ребята в шлемах придумали, как разнообразить свои прогулки - втыкать в скамейки иголки от шприцов.


Развлекаются подростки во дворе дома на Анисимова, 92. Откуда иголки и какую опасность несут, пока неизвестно, но наткнуться на такой сюрприз будет совсем неприятно и даже страшно.


Жителей дома просят быть предельно осторожными!

Источник:

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Метки: Видео   Приморье   втыкают в скамейку иглы   негатив   подростки   фото   шприц   
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1  комментарий
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Davy Jones 51 минуту назад
Видимо 90е годы до Владивостока только докатились! Что дальше?
Панки, металлисты, любера появятся, будут слушать сектор газа и красную плесень?
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