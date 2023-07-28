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Заброшенный круизный лайнер у берегов райских Соломоновых островов

Заброшенный круизный лайнер у берегов райских Соломоновых островов

Автор:
28 июля 2023 13:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Соломоновы острова   бухта   круизное судно   крушение   лайнер   фотомир   
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Круизные лайнеры часто бросают якорь в тропической идиллии перед тем, как отправиться в следующий пункт назначения, но это судно не собирается покидать рай. Вот уже 23 года World Discoverer покоится в тихой бухте Соломоновых островов. За это время природа взяла над ним верх, окутав палубу растительностью, но это не мешает лайнеру оставаться популярной достопримечательностью.

История круизного лайнера началась в 1974 году, когда он был построен на немецкой верфи и продан датской компании BEWA Cruises. На судне, рассчитанном на 140 пассажиров, имелись смотровая площадка, библиотека, бассейн и небольшой фитнес-центр. Семипалубное судно ледового класса 1А предназначалось для совершения круизов в полярных регионах.

30 апреля 2000 года при прохождении пролива Сэндфлай в архипелаге Соломоновых островов лайнер задел неотмеченный на картах риф и распорол правый борт. Судно посадили на мель в бухте Родерик. Спасательная операция обошлась без жертв.

Дэвид Райт, британский пассажир, рассказал о моменте посадки судна на мель: "Оно просто впечаталось в берег, ломая лес, который тянется до самого пляжа. Это было зрелищно. Когда мы подошли к берегу, мы увидели дерево, свисающее с носа корабля".

Была предпринята попытка спасти судно, но она оказалась безуспешной.

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Сегодня путешественники могут за полтора часа добраться на катере из столицы архипелага Хониары до бухты Родерик, где можно поплавать у затонувшего судна и устроить пикник на острове. Ночь в одном из бунгало с одной двуспальной и одной односпальной кроватями составляет всего 46 долларов.

У берегов Соломоновых островов находится около 200 затонувших кораблей, что делает это место меккой как для дайверов, так и для любителей истории.

Многие из этих кораблей потоплены в результате ожесточенных боев между союзниками и японскими войсками во время Второй мировой войны.

Здесь же находятся сотни затонувших самолетов Второй мировой войны, в том числе японский истребитель Mitsubishi A6M Zero, американский Grumman F6F 3-Hellcat и Boeing B-17 Flying Fortress.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Соломоновы острова   бухта   круизное судно   крушение   лайнер   фотомир   
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2  комментария
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49k
turyst Полчаса назад
А текст повторять обязательно?
А текст повторять обязательно?
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25k
Сталкер Полчаса назад
Симпатишный был кораблик...
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