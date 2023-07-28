Заброшенный круизный лайнер у берегов райских Соломоновых островов

История круизного лайнера началась в 1974 году, когда он был построен на немецкой верфи и продан датской компании BEWA Cruises. На судне, рассчитанном на 140 пассажиров, имелись смотровая площадка, библиотека, бассейн и небольшой фитнес-центр. Семипалубное судно ледового класса 1А предназначалось для совершения круизов в полярных регионах.

30 апреля 2000 года при прохождении пролива Сэндфлай в архипелаге Соломоновых островов лайнер задел неотмеченный на картах риф и распорол правый борт. Судно посадили на мель в бухте Родерик. Спасательная операция обошлась без жертв.

Дэвид Райт, британский пассажир, рассказал о моменте посадки судна на мель: "Оно просто впечаталось в берег, ломая лес, который тянется до самого пляжа. Это было зрелищно. Когда мы подошли к берегу, мы увидели дерево, свисающее с носа корабля".

Была предпринята попытка спасти судно, но она оказалась безуспешной.