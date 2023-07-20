Житель США выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

В прошлом году в Powerball выиграли 2 миллиарда долларов. И снова, как ни странно, в Калифорнии. Бывают в жизни интересные совпадения, ну что поделать.

Что касается России - у нас тоже есть счастливчики. Таких астрономических сумм как в США не было, но миллиард российских рублей имеется. Его выиграл простой слесарь из Нижнего Новгорода.