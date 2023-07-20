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Житель США выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

Житель США выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

Автор:
20 июля 2023 17:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: powerball   Калифорния   США   выигрыш   лотерея   миллиард   налоги   
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Солидная часть суммы уйдёт на налоги, но мужчина всё равно счастлив.

Скромный американский гражданин сорвал джекпот - выиграл $1,08 млрд в лотерею Powerball. Билетик он купил по ходу дела, когда проходил по рынку в Лос-Анджелесе.

Теперь он может получить $558,1 млн сразу или же «разбить» приз на 30 ежегодных выплат. В Америке выигрыши в лотерею облагаются налогом в 37%, плюс есть дополнительные поборы в зависимости от штата. Но в Калифорнии дополнительных налогов нет.

В прошлом году в Powerball выиграли 2 миллиарда долларов. И снова, как ни странно, в Калифорнии. Бывают в жизни интересные совпадения, ну что поделать.

Что касается России - у нас тоже есть счастливчики. Таких астрономических сумм как в США не было, но миллиард российских рублей имеется. Его выиграл простой слесарь из Нижнего Новгорода.

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Метки: powerball   Калифорния   США   выигрыш   лотерея   миллиард   налоги   
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14  комментариев
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11k
Sapsan 2 часа назад

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1k
Николай 20 минут назад
Пару раз в год играю в лотерею. На лотерейные билеты потратил тысячи 2 рублей за всю жизнь и что удивительно, выиграл около 4 тысяч, не 700р как примерно должен был)
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
На его месте должен был быть я!
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16k
Альф 57 Полчаса назад
У нас к сожалению это исключено, армянская мафия давно уже обогащается на деньги простофиль.
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8k
Владимир 36 минут назад
Ну у нас это налюбилово. Максимум знаю выигрывали 200к.
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33k
ACU900 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Misanthrop Час назад
Неужели есть такие, кто верит в то, что в России якобы выигрывают огромные суммы?! 150 рублей, максимум!
Адрес электронный чувака из Калифорнии - в студию!
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122
Травкин Лопух 3 Misanthrop 54 минуты назад
"Русское Лото" каждую неделю десятки лет разыгрывает десятки машин и загородных домов, где все эти счастливчики? Их нет среди моих знакомых, и среди знакомых знакомых, максимум 200 рублей, не доверяю организатору российских лотерей
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−14
Ясен Пень 2 часа назад
Адресочек победителя из Нижнего черкните. Кореша интересуются.
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Ясен Пень Трям 2 часа назад
Да твои это кореша. Что бы в России просто так отдали миллиард простому слесарю? Тупая реклама. Не более.
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