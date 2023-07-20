Житель США выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

Солидная часть суммы уйдёт на налоги, но мужчина всё равно счастлив.
Скромный американский гражданин сорвал джекпот - выиграл $1,08 млрд в лотерею Powerball. Билетик он купил по ходу дела, когда проходил по рынку в Лос-Анджелесе.
Теперь он может получить $558,1 млн сразу или же «разбить» приз на 30 ежегодных выплат. В Америке выигрыши в лотерею облагаются налогом в 37%, плюс есть дополнительные поборы в зависимости от штата. Но в Калифорнии дополнительных налогов нет.
В прошлом году в Powerball выиграли 2 миллиарда долларов. И снова, как ни странно, в Калифорнии. Бывают в жизни интересные совпадения, ну что поделать.
Что касается России - у нас тоже есть счастливчики. Таких астрономических сумм как в США не было, но миллиард российских рублей имеется. Его выиграл простой слесарь из Нижнего Новгорода.
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