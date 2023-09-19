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Американке ампутировали все конечности после употребления заражённой рыбы

Американке ампутировали все конечности после употребления заражённой рыбы

Автор:
19 сентября 2023 12:12
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Vibrio vulnificus   Калифорния   США   ампутация конечностей   заражение   сепсис   тилапия   
3176
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Женщина всего лишь купила и съела морскую рыбу, но оказалось, что та была напичкана опасными бактериями.

40-летняя жительница Калифорнии купила тилапию и приготовила её на ужин. Через некоторое время женщина почувствовала себя плохо и оказалась на больничной койке.


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Выяснилось, что рыбина, приобретённая на рынке в Сан-Хосе, была заражена опасной бактерией Vibrio vulnificus, которая обитает в сырых морепродуктах и морской воде.


Бактерия довольно живуча и ею можно заразиться, съев плохо прожаренную/проваренную рыбу. Также микроорганизм может попасть в кровь через порез или царапину на коже человека.


В результате заражения у Лауры Барахес отказали почки и начался сепсис. "У нее почернели пальцы на руках и ногах и губы", - рассказывает близкая подруга больной. Чтобы сохранить женщине жизнь, врачам пришлось ампутировать американке все конечности. Пострадавшая находится в больнице несколько месяцев, и её семья не знает, к чему готовиться.



Ежегодно регистрируется примерно от 150 до 200 случаев заражения Vibro vulnificus. Примерно каждый пятый из инфицированных умирает. Бактерия водится исключительно в теплых морях, и опасность представляют как морепродукты, употребляемые сырыми (мидии и т.п.), так и купание в заражённой воде, если на теле человека есть раны и свежие порезы.


Что касается тилапий, эта рыба быстро растёт, охотно размножается и нетребовательна к условиям обитания. Там, где более прихотливая рыбёшка сдохнет, тилапия выживет и неоднократно даст потомство. Проблема заключается в том, что в организме тилапии могут накапливаться вредные вещества, которые присутствуют в сточных водах. Для рыбы они не представляют проблемы, а вот для человека несут немало неприятностей. Помимо этого, тилапии могут поражаться различными вредными микроорганизмами, а учитывая, что представитель семйства Цихлиды, как настоящий водный пылесос, ест всё подряд (в том числе, органические отходы, содержащие гормоны и антибиотики), можно лишь представить, что в конце концов попадает на стол человека.


Однако рыбу все равно ловят и продают, и её охотно покупают из-за дешевизны продукта.

Источник:

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Метки: Vibrio vulnificus   Калифорния   США   ампутация конечностей   заражение   сепсис   тилапия   
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31k
Юрий 2 часа назад
Не ешьте сырую рыбу!
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41k
Example 6.2.6 22 минуты назад
Что-то у неё не так было с организмом. Она ж не 20 кг бактерий съела. Обычно иммунитет либо сам вывозит, либо при своевременной медицинской помощи справляется. Если у неё такие последствия при наличии врачебной помощи, видать иммунитет так подорван что бактерия в организме плодится и действует безнаказанно. А если у вас слабый иммунитет, подорванный какой-нить хронической болячкой, то лекарства вам будут помогать в меньшей степени, так как основной боец это иммунитет, а лекарственные препараты это всего лишь вспомогательный инструмент.. и если иммунитет не работает, то хоть поласкайся в антибиотиках, толку особого не будет.
Мы постоянно получаем разные бактерии из окружающей среды, наш кишечник это рассадник всего и вся, прямо сейчас внутри каждого из нас есть и паразиты в цистах, и кишечная палочка, и холера, и чумной агент.. но они в мизерных количествах, часто полу дохлые, и не могут начать активное размножение с нанесением вреда нашему организму. По этой причине, кстати, иногда при получении серьёзной травмы, у некоторых людей начинаются всяческие осложнения и воспаления, или бурно развиваются иные болезни. А так, не только ж эта женщина съела заражённую рыбку, которая была единственной в водоёме, сотни людей точно покушали тоже самое и максимум отделались диарей или краткосрочным недомоганием.
Заголовок конечно подобран ради привлечения внимания. Но по сути, ничего сверхъестественного, просто человек ослабленной иммунной системой заразился и попал в больницу. Вон у нас, танцор на коньках недавно, с диагностированным уханьским вирусом пошёл на крещение в прорубь нырять.. ампутировали некоторые конечности, пока он в коме был. Не потому что уханьский вирус такой уже опасный, а потому что человек - дурак и с подорванным иммунитетом лезет в ледяную воду ибо "Скрепно и духовно, Иисус в прорубь нырял и нам-велел".
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141k
Александр_17 Полчаса назад
Эх, Ник Вуйчич уже женат!
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14k
Jearom 38 минут назад
вот автор и узнал, почему во времена Колумба моряки не ели рыбу, пойманную в открытом море...
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9k
Бритва 45 минут назад
чем не повод стать киборгом.
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853
Николай Пасеко 50 минут назад
спасибо за ещё одну фобию))))
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11k
Sapsan 52 минуты назад
Не может быт этого в светоче демократии! Все это выдумки кремлёвской пропаганды!
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1k
олег Час назад
Самый мусор из рыб на рынке ,эта и пангасиус,их разводят в самых грязных водоёмах.
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24k
MrGod Час назад
Покушать на все....конечности)))
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Поэтому перестал ездить на Красногвардейское озеро по СПб. Как лещ - так солитерный
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