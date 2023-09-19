Американке ампутировали все конечности после употребления заражённой рыбы

Выяснилось, что рыбина, приобретённая на рынке в Сан-Хосе, была заражена опасной бактерией Vibrio vulnificus, которая обитает в сырых морепродуктах и морской воде.

Бактерия довольно живуча и ею можно заразиться, съев плохо прожаренную/проваренную рыбу. Также микроорганизм может попасть в кровь через порез или царапину на коже человека.

В результате заражения у Лауры Барахес отказали почки и начался сепсис. "У нее почернели пальцы на руках и ногах и губы", - рассказывает близкая подруга больной. Чтобы сохранить женщине жизнь, врачам пришлось ампутировать американке все конечности. Пострадавшая находится в больнице несколько месяцев, и её семья не знает, к чему готовиться.