Роджер Годберд – бандит или благодетель?

Но это частности. А как связана баллада о благородном разбойнике с этой реальной исторической фигурой?

На престоле в тот период восседал король Генрих III (1207-1272). Хозяйственником монарх был таким себе, казну разбазаривал направо и налево, а пополнял её за счёт новых налогов. Очки, соответственно, себе не добавлял, а лишь провоцировал гнев и раздражение народа.