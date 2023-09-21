Роджер Годберд – бандит или благодетель?

На то, чтобы считаться прототипом самого благородного разбойника всех времён, претендует масса людей. Но, пожалуй, самым правдоподобным в этом списке выглядит он – Роджер Годберд.
Старинная фамилия этого рыцаря, который появился на свет примерно в 1220 году, переводится как «прославленный Богом». Парень был крутого нрава – постоянно цапался с отчимом, который попытался лишить его законного наследства. А когда Роджер всё же добился своего и укрепился на своих землях, то настала очередь соседей.
Плюс ко всему, как и положено рыцарю, Годберд был человеком довольно расточительным, деньги не особенно считал. Что привело к почти полному разорению. За долги ему пришлось отдать аббатству Гарендон солидный кусок своих владений. Но потом рыцарь вернул своё. Правда, специфическим способом: будучи на службе авторитетного графа Симона де Монфора, вместе с отрядом вооружённых до зубов суровых ребят ворвался в монастырь, затребовал у изумлённого аббата документы о дарении и разорвал их в клочки.
Но это частности. А как связана баллада о благородном разбойнике с этой реальной исторической фигурой?
На престоле в тот период восседал король Генрих III (1207-1272). Хозяйственником монарх был таким себе, казну разбазаривал направо и налево, а пополнял её за счёт новых налогов. Очки, соответственно, себе не добавлял, а лишь провоцировал гнев и раздражение народа.
Начались волнения. В этот период Роджер как раз поступил на службу к де Монфору, который организовал против короля бунт, решив немного ограничить его абсолютную власть, от которой страдали и богачи, и бедняки. Генрих III попритих, опасаясь свержения. Поначалу всё шло неплохо, даже собранный парламент начал работу. Но потом Генрих поднапрягся, собрал всех верных ему бойцов и наголову разгромил Симона в битве при Ившеме.
Роджер тоже участвовал в битве. И после полного поражения скрылся в Шервудском лесу вместе с несколькими соратниками. Парни потихоньку партизанили, добывая пропитание грабежом. Только, в отличие от романтизированного образа героя, его прототип честно награбленное беднякам не раздавал, а продавал. Пусть не по рыночной цене, а пониже, но всё же.
Естественно, на неуловимого лесного партизана объявили охоту. Несколько раз он чуть не попался. А в итоге всё же отсидел в Тауэре три года. Но затем власть сменилась. Место Генриха занял его сын Эдуард I, оказавшийся поумнее родителя и приступивший к реформам. Деятельному узнику он даровал помилование. И Роджер с соратниками благополучно вернулся в родной Лестершир, остепенился, занялся землёй, женился и обзавёлся детьми. Правда, окончательно от дел не отошёл: в его поместье Суонингтон периодически толклись какие-то мутные личности. Да и грабежи в лесах случались, хоть и в не тех масштабах, как раньше.
Всё же чёрного кобеля, как говорится, не отмыть добела. И натуру не переделать. Но Роджер дожил до преклонных для того времени лет, умер примерно в 60 по естественным причинам.
Конечно, Робин Гуд – образ собирательный. Но он во многом перекликается с историй Годберда: тот и шерифа (короля) не любил, и церковников не жаловал, и в Шервуде разбойничал. Но с высокой долей вероятности мятежник участвовал в рождении легенды. А всенародную любовь заслужил тем, что враждовал с королём и его сторонниками. И люди просто пошли по пути наименьшего сопротивления: враг моего врага – мой друг и романтизировали образ дерзкого головореза, превратив его в благородного разбойника.
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