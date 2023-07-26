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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 июля

Автор:
26 июля 2023 19:28
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
896
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Сегодня отмечается день эсперанто, поэтому если вам лень учить английский, можете всегда выучить эсперанто. Хотя бы для очередной галочки в резюме...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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11k
Copycat 36 минут назад
Комментарий к фото
Вот это реально так, с возрастом я понял что мне очень нравится мясо! А мясо отлично заходит с овощами мммм
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34k
Андрей Иванов Полчаса назад
Где то в Саврии или Ринтаре
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Никифоридис

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