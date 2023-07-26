Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 июля

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Сегодня отмечается день эсперанто, поэтому если вам лень учить английский, можете всегда выучить эсперанто. Хотя бы для очередной галочки в резюме...
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2. Вы не слышали, поскольку не жили в Саврии или Ринтаре, там Видунов и Путников можно нанять
3. Слова "Ведун" в реале тоже нет, его придумал Прозоров. Существует только женский вариант. Это как прач вместо прачки или проститут