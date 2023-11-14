Исследование: клубника против деменции

Приятная новость для любителей клубники! Исследователи из Университета Цинциннати утверждают, что если употреблять её в пищу каждый день, это поможет снизить риск развития деменции. Речь в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, идёт о людях среднего возраста.
В ходе 12-недельного исследования 30 пациентам с избыточным весом, жаловавшимся на легкие когнитивные нарушения, было предложено воздержаться от употребления ягод клубники. Но каждый день на завтрак они принимали порцию порошка, который нужно было размешать в стакане воды и выпить.
Половина участников в возрасте от 50 до 65 лет получала порошок, содержащий эквивалент одной чашки цельной клубники (стандартный размер порции), а другая половина — плацебо.
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Исследователи следили за состоянием долговременной памяти, настроением и метаболическим здоровьем участников. Было обнаружено, что испытуемые из группы, принимавшей клубничный порошок, лучше справлялись с тестом на запоминание слов и имели значительное снижение депрессивных симптомов.
«И клубника, и черника содержат антиоксиданты — антоцианы, положительно влияющие на метаболизм и когнитивные функции, — рассказал Роберт Крикорян, профессор кафедры психиатрии и поведенческой нейробиологии Медицинского колледжа Калифорнийского университета. — Существуют данные, свидетельствующие о том, что у людей, регулярно употребляющих клубнику или чернику, замедляются темпы снижения когнитивных способностей по мере старения».
Крикорян отметил, что клубника также содержит эллагитаннины и эллаговую кислоту, которые обладают противовоспалительными, антиоксидантными, антимикробными и противораковыми свойствами.
По мнению Крикоряна, клубника в его исследовании могла улучшить когнитивные функции за счет уменьшения воспаления в мозге.
«Исполнительные функции начинают снижаться в среднем возрасте, а избыток брюшного жира, как при инсулинорезистентности и ожирении, приводит к усилению воспаления, в том числе и в мозге, — пояснил он. — Таким образом, можно считать, что в нашей выборке людей среднего возраста с избыточным весом и преддиабетом уровень воспаления был выше, что способствовало, по крайней мере, слабому ухудшению исполнительных функций. Соответственно, наблюдаемый нами положительный эффект может быть связан с уменьшением воспаления в группе, получавшей клубнику».
По словам Крикоряна, в будущих исследованиях должно быть больше участников и разные дозы клубники.
Университет признал, что его исследование было поддержано Калифорнийской комиссией по клубнике, которая предоставила финансирование и порошки клубники и плацебо, но заявил, что эта группа не принимала участия в разработке исследования, сборе и анализе данных, а также в публикации результатов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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