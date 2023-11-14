FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10947 постов • 1457 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Исследование: клубника против деменции

Исследование: клубника против деменции

Автор:
14 ноября 2023 15:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   антиоксиданты   деменция   исследование   клубника   когнитивные функции   не старение   полезная еда   
790
3
1

Приятная новость для любителей клубники! Исследователи из Университета Цинциннати утверждают, что если употреблять её в пищу каждый день, это поможет снизить риск развития деменции. Речь в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, идёт о людях среднего возраста.

В ходе 12-недельного исследования 30 пациентам с избыточным весом, жаловавшимся на легкие когнитивные нарушения, было предложено воздержаться от употребления ягод клубники. Но каждый день на завтрак они принимали порцию порошка, который нужно было размешать в стакане воды и выпить.


Половина участников в возрасте от 50 до 65 лет получала порошок, содержащий эквивалент одной чашки цельной клубники (стандартный размер порции), а другая половина — плацебо.


Исследователи следили за состоянием долговременной памяти, настроением и метаболическим здоровьем участников. Было обнаружено, что испытуемые из группы, принимавшей клубничный порошок, лучше справлялись с тестом на запоминание слов и имели значительное снижение депрессивных симптомов.


«И клубника, и черника содержат антиоксиданты — антоцианы, положительно влияющие на метаболизм и когнитивные функции, — рассказал Роберт Крикорян, профессор кафедры психиатрии и поведенческой нейробиологии Медицинского колледжа Калифорнийского университета. — Существуют данные, свидетельствующие о том, что у людей, регулярно употребляющих клубнику или чернику, замедляются темпы снижения когнитивных способностей по мере старения».


Крикорян отметил, что клубника также содержит эллагитаннины и эллаговую кислоту, которые обладают противовоспалительными, антиоксидантными, антимикробными и противораковыми свойствами.


По мнению Крикоряна, клубника в его исследовании могла улучшить когнитивные функции за счет уменьшения воспаления в мозге.


«Исполнительные функции начинают снижаться в среднем возрасте, а избыток брюшного жира, как при инсулинорезистентности и ожирении, приводит к усилению воспаления, в том числе и в мозге, — пояснил он. — Таким образом, можно считать, что в нашей выборке людей среднего возраста с избыточным весом и преддиабетом уровень воспаления был выше, что способствовало, по крайней мере, слабому ухудшению исполнительных функций. Соответственно, наблюдаемый нами положительный эффект может быть связан с уменьшением воспаления в группе, получавшей клубнику».


По словам Крикоряна, в будущих исследованиях должно быть больше участников и разные дозы клубники.


Университет признал, что его исследование было поддержано Калифорнийской комиссией по клубнике, которая предоставила финансирование и порошки клубники и плацебо, но заявил, что эта группа не принимала участия в разработке исследования, сборе и анализе данных, а также в публикации результатов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   антиоксиданты   деменция   исследование   клубника   когнитивные функции   не старение   полезная еда   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Александр 19 минут назад
Если так, то всё ж, наверное, от сорта зависит. Вряд ли будет прок с "маркетовых" сортов, величиной с кулак, и без вкуса и запаха...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112587



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о...
Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился
Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился
Набирающие популярность в сообществах
ФотоВсячина
ФотоВсячина
КамАЗ показал беспилотный самосвал по прозвищу "Робокоп"
КамАЗ показал беспилотный самосвал по прозвищу "Робокоп"
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#Прикол#история#авто аварии#Автовсячина#фильм#девушки#подборка
#автомобили#машина#интересное#ДТП#аварии#собака#полиция#дети#криминал#мигранты
#животные#Юмор#интересно#люди#позитив#факты#кино#улыбнуло#СССР#милота
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона Учёные считают, что осьминоги способны видеть сны Учёные считают, что осьминоги способны видеть сны Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений Цифровая деменция – дорога к беспамятству и слабоумию, проторённая гаджетами Цифровая деменция – дорога к беспамятству и слабоумию, проторённая гаджетами В Израиле нашли ритуальную пещеру древних некромантов В Израиле нашли ритуальную пещеру древних некромантов

На что жалуетесь?

Вернуться