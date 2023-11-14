Исследование: клубника против деменции

В ходе 12-недельного исследования 30 пациентам с избыточным весом, жаловавшимся на легкие когнитивные нарушения, было предложено воздержаться от употребления ягод клубники. Но каждый день на завтрак они принимали порцию порошка, который нужно было размешать в стакане воды и выпить.

Половина участников в возрасте от 50 до 65 лет получала порошок, содержащий эквивалент одной чашки цельной клубники (стандартный размер порции), а другая половина — плацебо.