Что может произойти с лицом, если не спать 7 часов в сутки

Компания Simba, специализирующаяся на технологиях сна, провела социологический опрос. А затем с помощью искусственного интеллекта наглядно показала, как недостаток сна может сказываться на внешности человека.
Нам постоянно напоминают, что каждую ночь мы должны спать не менее семи часов. Но в реальности многие спят гораздо меньше положенного времени — причин может быть масса, от маленьких детей до стресса на работе или в личных отношениях.
Специалисты предупреждают: за отсутствие полноценного сна расплачивается ваше лицо. Вот что может произойти с ним, если вы не высыпаетесь.
Тёмные круги под глазами, дополнительные морщины, сухость и дряблость кожи, общая напряженность и усталый вид — всё это может служить напоминанием о том, как важно высыпаться.
Для создания изображений компания Simba сначала опросила 2 000 британцев на предмет их режима сна, а также эстетического состояния лица. Результаты показали, что более половины респондентов спят меньше рекомендованных семи часов в сутки, причем больше всего страдают люди старше 55 лет.
Что касается воздействия на лицо, то женщины отметили, что замечают легкие морщины, тонкие линии и дряблость кожи, а также выглядят напряженными и усталыми.
Мужчины, напротив, отмечали мешки под глазами, сухость кожи и усталость, когда не высыпались.
Важную роль в проявлении этих эффектов играет, по-видимому, возраст.
Если среди всех недосыпающих участников 12 процентов отметили сухость кожи, то среди 18-24-летних этот показатель подскочил до 20 процентов. Более того, почти треть представителей этой возрастной группы после плохого сна столкнулись с проблемой мешков под глазами, в то время как средний показатель составляет 20 процентов.
У пожилых участников главным побочным эффектом недосыпания оказались темные круги под глазами.
Используя полученные данные, исследователи с помощью ИИ представили, как будут выглядеть мужчины и женщины разных возрастов при постоянном недосыпании.
«Недостаточное количество сна, особенно в течение длительного времени, может нанести вред как вашему интеллекту, так и вашему организму, и даже повлиять на состояние кожи, независимо от вашего возраста, — говорится в результатах исследования. — Генетика играет определенную роль в том, как мы выглядим с возрастом, но регулярное недосыпание может усугубить ситуацию».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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