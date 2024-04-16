FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 195 постов • 22 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
Что может произойти с лицом, если не спать 7 часов в сутки

Что может произойти с лицом, если не спать 7 часов в сутки

Автор:
16 апреля 2024 13:07
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Ynews   Нейросеть   Что будет если   здоровый сон   здоровье   исследование   недосып   недосыпание   опрос   сон   
856
5

Компания Simba, специализирующаяся на технологиях сна, провела социологический опрос. А затем с помощью искусственного интеллекта наглядно показала, как недостаток сна может сказываться на внешности человека.

Нам постоянно напоминают, что каждую ночь мы должны спать не менее семи часов. Но в реальности многие спят гораздо меньше положенного времени — причин может быть масса, от маленьких детей до стресса на работе или в личных отношениях.


Специалисты предупреждают: за отсутствие полноценного сна расплачивается ваше лицо. Вот что может произойти с ним, если вы не высыпаетесь.


×

Тёмные круги под глазами, дополнительные морщины, сухость и дряблость кожи, общая напряженность и усталый вид — всё это может служить напоминанием о том, как важно высыпаться.


Для создания изображений компания Simba сначала опросила 2 000 британцев на предмет их режима сна, а также эстетического состояния лица. Результаты показали, что более половины респондентов спят меньше рекомендованных семи часов в сутки, причем больше всего страдают люди старше 55 лет.


Что касается воздействия на лицо, то женщины отметили, что замечают легкие морщины, тонкие линии и дряблость кожи, а также выглядят напряженными и усталыми.

Мужчины, напротив, отмечали мешки под глазами, сухость кожи и усталость, когда не высыпались.

Важную роль в проявлении этих эффектов играет, по-видимому, возраст.


Если среди всех недосыпающих участников 12 процентов отметили сухость кожи, то среди 18-24-летних этот показатель подскочил до 20 процентов. Более того, почти треть представителей этой возрастной группы после плохого сна столкнулись с проблемой мешков под глазами, в то время как средний показатель составляет 20 процентов.

У пожилых участников главным побочным эффектом недосыпания оказались темные круги под глазами.


Используя полученные данные, исследователи с помощью ИИ представили, как будут выглядеть мужчины и женщины разных возрастов при постоянном недосыпании.


«Недостаточное количество сна, особенно в течение длительного времени, может нанести вред как вашему интеллекту, так и вашему организму, и даже повлиять на состояние кожи, независимо от вашего возраста, — говорится в результатах исследования. — Генетика играет определенную роль в том, как мы выглядим с возрастом, но регулярное недосыпание может усугубить ситуацию».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Ynews   Нейросеть   Что будет если   здоровый сон   здоровье   исследование   недосып   недосыпание   опрос   сон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
дмитрий викторович 41 минуту назад
Заголовок корявый. Обычно человек и так не спит 7 часов в сутки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1791 пост (1708 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123268



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 вещей, которые намного больше, чем кажется
14 вещей, которые намного больше, чем кажется
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
Набирающие популярность в сообществах
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Самые успешные субмарины. Подводные лодки Германии в Первую мировую войну
Самые успешные субмарины. Подводные лодки Германии в Первую мировую войну
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#ДТП#забавно#кот#знаменитости#кино#позитив#драка
#животные#машина#Юмор#интересно#люди#криминал#Китай#милота#факты#фильм
#Прикол#автомобили#аварии#авто аварии#история#США#интересное#Спасение#Автовсячина#кошка
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире Нашелся признак психических расстройств Нашелся признак психических расстройств Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений Названы продукты, вызывающие бессонницу Названы продукты, вызывающие бессонницу Как выглядят идеальные мужчина и женщина по мнению нейросетей Как выглядят идеальные мужчина и женщина по мнению нейросетей Виртуальная реальность может помочь в терапии психоза Виртуальная реальность может помочь в терапии психоза

На что жалуетесь?

Вернуться