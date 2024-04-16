Что может произойти с лицом, если не спать 7 часов в сутки

Нам постоянно напоминают, что каждую ночь мы должны спать не менее семи часов. Но в реальности многие спят гораздо меньше положенного времени — причин может быть масса, от маленьких детей до стресса на работе или в личных отношениях.

Специалисты предупреждают: за отсутствие полноценного сна расплачивается ваше лицо. Вот что может произойти с ним, если вы не высыпаетесь.