Житель Хабаровска отравился, выпив косметический лосьон

На смену "Мистеру Сидру" пришёл "Чистый Люкс". В Хабаровске 36-летний местный житель умер, выпив этот косметический лосьон.
В Хабаровске из ларьков стал пропадать косметический лосьон "Чистый Люкс". Судя по всему, виной всему смерть 31-летнего местного жителя, который отравился этим лосьоном.
Лосьон создан для ухода за кожей.
"Убивает микробы и вирусы, отлично очищает кожу, предметы и поверхности", — говорится в описании лосьона на маркетплейсе.
Однако, некоторые люди придумали этому лосьону другое применение. В составе средства содержится 75-процентный этиловый спирт. По сути это антисептик, который пить запрещено. Но людей это не останавливает.
"Фунфырики" разлетаются как горячие пирожки. Цены в киосках разные: от 50 до 150 рублей за 100 миллилитров.
Погибшего хабаровчанина нашли прохожие возле киоска на улице Уборевича. В бессознательном состоянии его доставили в токсикологию, где он и умер. Точная причина смерти пока неизвестна, но, по неподтвержденным данным, в том самом ларьке нашли целый склад лосьона "Чистый люкс" - 900 бутылок, сообщает KP.RU.
Пр словам местных, теперь все "фунфырики" убрали из ларьков. На предпринимателя, которому принадлежит склад, могут завести административное дело.
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Другое дело, когда делают некачественный алкоголь. Тут даже объяснения вроде "а чего вы хотели от пойла за 20 копеек?". Качества на уровне вред здоровью в пределах нормы.