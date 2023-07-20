Житель Хабаровска отравился, выпив косметический лосьон

В Хабаровске из ларьков стал пропадать косметический лосьон "Чистый Люкс". Судя по всему, виной всему смерть 31-летнего местного жителя, который отравился этим лосьоном.

Лосьон создан для ухода за кожей.

"Убивает микробы и вирусы, отлично очищает кожу, предметы и поверхности", — говорится в описании лосьона на маркетплейсе.

Однако, некоторые люди придумали этому лосьону другое применение. В составе средства содержится 75-процентный этиловый спирт. По сути это антисептик, который пить запрещено. Но людей это не останавливает.