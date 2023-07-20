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Житель Хабаровска отравился, выпив косметический лосьон

Житель Хабаровска отравился, выпив косметический лосьон

Автор:
20 июля 2023 12:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Хабаровск   интересное   косметический лосьон   спирт   фото   фунфырики   чистый люкс   
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На смену "Мистеру Сидру" пришёл "Чистый Люкс". В Хабаровске 36-летний местный житель умер, выпив этот косметический лосьон.

В Хабаровске из ларьков стал пропадать косметический лосьон "Чистый Люкс". Судя по всему, виной всему смерть 31-летнего местного жителя, который отравился этим лосьоном.

Лосьон создан для ухода за кожей.

"Убивает микробы и вирусы, отлично очищает кожу, предметы и поверхности", — говорится в описании лосьона на маркетплейсе.

Однако, некоторые люди придумали этому лосьону другое применение. В составе средства содержится 75-процентный этиловый спирт. По сути это антисептик, который пить запрещено. Но людей это не останавливает.

"Фунфырики" разлетаются как горячие пирожки. Цены в киосках разные: от 50 до 150 рублей за 100 миллилитров.

Погибшего хабаровчанина нашли прохожие возле киоска на улице Уборевича. В бессознательном состоянии его доставили в токсикологию, где он и умер. Точная причина смерти пока неизвестна, но, по неподтвержденным данным, в том самом ларьке нашли целый склад лосьона "Чистый люкс" - 900 бутылок, сообщает KP.RU.

Пр словам местных, теперь все "фунфырики" убрали из ларьков. На предпринимателя, которому принадлежит склад, могут завести административное дело.

Источник:

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Метки: Хабаровск   интересное   косметический лосьон   спирт   фото   фунфырики   чистый люкс   
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10  комментариев
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3k
Lexx Час назад
Предприниматель то тут причём? А если все начнут дихлофос перорально употреблять и дохнуть пачками, кто будет виноват? Реализатор? Изготовитель?
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2k
Павел Христенко 11 минут назад
Слаб народец стал ныне. Вот в начале 90х. народ в Хабаровске пил всё подряд от "Огуречика" до "Синявки", от "Кармазина" до "Александра III".
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33k
ACU900 Полчаса назад
Что такое? Боярышник уже не в моде?
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304
Степан Серёгин 58 минут назад
Житель Хабаровска отравился, выпив косметический лосьонПосмотреть
Житель Хабаровска отравился, выпив косметический лосьон
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12k
Евгений Час назад
На производителя надо уголовное дело заводить. Куда роспотребнадзор смотрит? Производят отраву, а никто не чешется. Все спиртосодержащие преператы, должны быть, как минимум, нетоксичными. Пить, никто не перестанет. На смену одним "препаратам", будут приходить другие. Запрещай, не запрещай, этот процесс, не остановить. Пусть хоть они будут не опасными для здоровья на уровне производства.
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10k
Б.Касторский Час назад
Что-то не могу понять со времен боярышника. В чем вина продавца или изготовителя? Он должен предугадать, что какой-то алкаш решит пить его средство по уходу за кожей? Или пить вместо десятка капель несколько флаконов? Почему не наказали производителя "Крот" за то что его выпил Алибасов? Вроде тоже траванулся не слабо.
Другое дело, когда делают некачественный алкоголь. Тут даже объяснения вроде "а чего вы хотели от пойла за 20 копеек?". Качества на уровне вред здоровью в пределах нормы.
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11k
Copycat Час назад
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33k
Юр21 Час назад
Причём тут сам лосьон? Это проблема алкашей, а если он завтра сливочным маслом обожрётся и сдохнет из продажи масло убирать будеи?
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238
no. Час назад
а если бы этот долбоклюй навоза нажрался, корове бы административку вкатили? не мешайте естественному отбору работать.
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