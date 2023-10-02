Китаянки удлиняют себе ноги при помощи фальшивых пупков

В Китае появился новый тренд - временная татуровка с изображением пупка. Наклейки обычно наносят на несколько сантиметров выше настоящего пупка, который затем скрывается юбкой или брюками, чтобы туловище казалось короче, а ноги - длиннее. Стоимость обманки - 5-10 юаней (70-130 рублей). Идея может показаться глупой, но производители едва справляются со спросом!
Китайские соцсети переполнены видеоуроками, как использовать накладные пупки, и роликами, как меняются пропорции фигуры с их помощью.
"Результат получается довольно естественным, я думаю, он выглядит лучше, чем мой собственный пупок, - комментирует одна из тех, кто воспользовался татуировкой. - Я обрела длинные ноги".
Многие считают круглые, толстые или выпирающие наружу пупки недостаточно красивыми, поэтому они предпочитают скрывать их и пользоваться обманками.
Неожиданная популярность наклеек также объясняется тем, что врачи китайской традиционной медицины советуют держать живот в тепле, чтобы сохранить общее здоровье организма. Ну а с фальшивым пупком девушки могут носить брюки и юбки с высокой талией и при этом не отказываться от топов.
"Эти переводилки не так-то просто отклеить, они даже водонепроницаемые, - написала девушка. - Я готова назвать их самым удачным изобретением 2023 года".
"Это не просто фальшивая наклейка, это "хитрость" для прощания с моими параметрами 50 на 50", - призналась еще одна жительница Китая.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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