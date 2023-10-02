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Китаянки удлиняют себе ноги при помощи фальшивых пупков

Китаянки удлиняют себе ноги при помощи фальшивых пупков

Автор:
02 октября 2023 10:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: trend   Китай   красота   обман   пупок   татуировка   
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В Китае появился новый тренд - временная татуровка с изображением пупка. Наклейки обычно наносят на несколько сантиметров выше настоящего пупка, который затем скрывается юбкой или брюками, чтобы туловище казалось короче, а ноги - длиннее. Стоимость обманки - 5-10 юаней (70-130 рублей). Идея может показаться глупой, но производители едва справляются со спросом!

Китайские соцсети переполнены видеоуроками, как использовать накладные пупки, и роликами, как меняются пропорции фигуры с их помощью.

"Результат получается довольно естественным, я думаю, он выглядит лучше, чем мой собственный пупок, - комментирует одна из тех, кто воспользовался татуировкой. - Я обрела длинные ноги".

Многие считают круглые, толстые или выпирающие наружу пупки недостаточно красивыми, поэтому они предпочитают скрывать их и пользоваться обманками.

Неожиданная популярность наклеек также объясняется тем, что врачи китайской традиционной медицины советуют держать живот в тепле, чтобы сохранить общее здоровье организма. Ну а с фальшивым пупком девушки могут носить брюки и юбки с высокой талией и при этом не отказываться от топов.

"Эти переводилки не так-то просто отклеить, они даже водонепроницаемые, - написала девушка. - Я готова назвать их самым удачным изобретением 2023 года".

"Это не просто фальшивая наклейка, это "хитрость" для прощания с моими параметрами 50 на 50", - призналась еще одна жительница Китая.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: trend   Китай   красота   обман   пупок   татуировка   
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5  комментариев
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9k
Бритва Полчаса назад
"а у вас пупок отклеился"
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96
Эрик Картман 8 минут назад
Уже и баб научились подделывать.
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10k
Борис Карабанов 50 минут назад
Ну, вот, и пупки фальшивые. Осталось только...
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