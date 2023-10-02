Китаянки удлиняют себе ноги при помощи фальшивых пупков

Китайские соцсети переполнены видеоуроками, как использовать накладные пупки, и роликами, как меняются пропорции фигуры с их помощью.

"Результат получается довольно естественным, я думаю, он выглядит лучше, чем мой собственный пупок, - комментирует одна из тех, кто воспользовался татуировкой. - Я обрела длинные ноги".

Многие считают круглые, толстые или выпирающие наружу пупки недостаточно красивыми, поэтому они предпочитают скрывать их и пользоваться обманками.