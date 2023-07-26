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Китаец порвал лёгкое, когда громко кричал на концерте любимой группы

Китаец порвал лёгкое, когда громко кричал на концерте любимой группы

Автор:
26 июля 2023 11:04
Сообщество : Истории
Метки: Китай   Концерт   Лёгкое   здоровые   интересное   любимая группа   фото   
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Мужчина из Китая посетил концерт любимой группы и так сильно кричал слова песни, что почувствовал резкую боль в груди.

19-летний фанат из Китая посетил концерт любимой группы. Парень так сильно кричал, что начал испытывать трудности с дыханием и потерял сознание. Сам пострадавший рассказал, что почувствовал сильную боль в груди перед тем, как упасть в обморок.

Когда парня доставили в больницу, врачи диагностировали разрыв альвеолярного отростка в одном из легких из-за чрезмерного крика во время концерта, сообщает Oddity Central.

Врачам удалось убрать лишний воздух и уменьшить давление в свернувшемся лёгком больного. После этого мужчина пошел на поправку и был выписан из больницы.

Спасибо за ещё одну фобию!


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Метки: Китай   Концерт   Лёгкое   здоровые   интересное   любимая группа   фото   
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4  комментария
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15k
Shtoppi Час назад
чувак в прямом смысле надорвался )))
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3k
Alex 14 минут назад
Как говорится, заставь дурака Богу молиться...
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9k
Garpia121 39 минут назад
Это же надо было так орать.
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Слушали любимую группу - порвали два лёгких.
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