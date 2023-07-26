Китаец порвал лёгкое, когда громко кричал на концерте любимой группы

Мужчина из Китая посетил концерт любимой группы и так сильно кричал слова песни, что почувствовал резкую боль в груди.
19-летний фанат из Китая посетил концерт любимой группы. Парень так сильно кричал, что начал испытывать трудности с дыханием и потерял сознание. Сам пострадавший рассказал, что почувствовал сильную боль в груди перед тем, как упасть в обморок.
Когда парня доставили в больницу, врачи диагностировали разрыв альвеолярного отростка в одном из легких из-за чрезмерного крика во время концерта, сообщает Oddity Central.
Врачам удалось убрать лишний воздух и уменьшить давление в свернувшемся лёгком больного. После этого мужчина пошел на поправку и был выписан из больницы.
Спасибо за ещё одну фобию!
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