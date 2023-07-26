Китаец порвал лёгкое, когда громко кричал на концерте любимой группы

19-летний фанат из Китая посетил концерт любимой группы. Парень так сильно кричал, что начал испытывать трудности с дыханием и потерял сознание. Сам пострадавший рассказал, что почувствовал сильную боль в груди перед тем, как упасть в обморок.

Когда парня доставили в больницу, врачи диагностировали разрыв альвеолярного отростка в одном из легких из-за чрезмерного крика во время концерта, сообщает Oddity Central.