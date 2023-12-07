В женских колониях собираются сделать тюремные робы менее депрессивными

В Министерстве юстиции и ФСИН обсуждают изменение вида и цвета формы, которую выдают заключённым.
Прежде всего в ведомствах планируют изменить женскую форму для заключённых. Глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что, в том числе изменят цвет роб, «потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные истории», передаёт РБК. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь отметила важность изменения ткани:
Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами, — считает Матвиенко.
В октябре 2023 года Минюст предложил женщинам в колонии выдавать больше одежды. В гардероб осуждённых планируют добавить юбки, пижамы, халаты и легинсы. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что такой шаг сделает прибывание в колонии более комфортным.
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млять, эта либерастка головой поехала.
А вообще идея нормальная - в ярко-розовый херануть всё, будет удобнее по беглецам стрелять в условиях ограниченной видимости.
-Алло, магазин тканей?
-Да
-У Вас есть весёленький ситчик?
-Приезжайте, обхохочитесь.