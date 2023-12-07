В женских колониях собираются сделать тюремные робы менее депрессивными

Прежде всего в ведомствах планируют изменить женскую форму для заключённых. Глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что, в том числе изменят цвет роб, «потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные истории», передаёт РБК. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь отметила важность изменения ткани:

Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами, — считает Матвиенко.