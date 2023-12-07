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В женских колониях собираются сделать тюремные робы менее депрессивными

В женских колониях собираются сделать тюремные робы менее депрессивными

Автор:
07 декабря 2023 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: депрессия   женская тюрьма   интересное   колонии   мода   робы   тюрьма   фото   
1947
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В Министерстве юстиции и ФСИН обсуждают изменение вида и цвета формы, которую выдают заключённым.

Прежде всего в ведомствах планируют изменить женскую форму для заключённых. Глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что, в том числе изменят цвет роб, «потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные истории», передаёт РБК. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь отметила важность изменения ткани:

Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами, — считает Матвиенко.


В октябре 2023 года Минюст предложил женщинам в колонии выдавать больше одежды. В гардероб осуждённых планируют добавить юбки, пижамы, халаты и легинсы. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что такой шаг сделает прибывание в колонии более комфортным.

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Метки: депрессия   женская тюрьма   интересное   колонии   мода   робы   тюрьма   фото   
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20  комментариев
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3k
Дмитрий 2 часа назад
готовится что ли :)
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20k
Robin Hood 16 минут назад
Если менять то только на такую. Разница между Нарами и Канарами все таки есть. И должна быть.
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4k
Евгений 21 минуту назад
Сарафаны ситцевы
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54k
turyst Полчаса назад
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7k
Михаил Полчаса назад
Очередной юдашкин решил бабло срубить.
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5k
Владимир 46 минут назад
прежде всего это наверное преступницы,и как бы у нас запрещено сравнение по половому признаку.
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5k
Elena Ki 49 минут назад
Помню, еще при Брежневе, купили мои родители одному не очень близкому родственнику ватник в тюрьму. Ватник был отстрочен красными нитками. Как бы для красоты. Не приняли! Вернули. Мне дали черный фломастер и усадили закрашивать красные строчки. Вот где идиотизм. Чем им эти красные швы помешали? Что в них такого опасного? Или они думали, что мы сами сшили одеждку и в подкладку положили "мягкий рашпиль" для распила решеток? Или послание с воли на тряпочке, чтоб не шуршало, а им лень было все швы распарывать...
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25k
СергейПименов 55 минут назад
В тюрьме как дома.
Ссылка www.youtube.com
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19k
Shtoppi Час назад
<<Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами, считает Матвиенко.>>
-------
млять, эта либерастка головой поехала.
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1k
adssaf afasffdsga Час назад
Комфортным? [мат], они там на курорте или на исправлении?
А вообще идея нормальная - в ярко-розовый херануть всё, будет удобнее по беглецам стрелять в условиях ограниченной видимости.
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25
Мальчик в трусиках adssaf afasffdsga Полчаса назад
Ярко-оранжевый ещё можно. Красиво, практично и не депрессивно...
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21k
alexis Час назад
Звонок по телефону:
-Алло, магазин тканей?
-Да
-У Вас есть весёленький ситчик?
-Приезжайте, обхохочитесь.
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5k
Ал Ди 2 часа назад
Кому то жирный контракт готовят. Занес кто то не хило так.
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277
Катюшка 2 часа назад
О, опять Покемонка с безграмотной фигнёй вылезла
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491
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Ещё пироги им привозите
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13k
ron 2 часа назад
барби-хауз
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1k
Gadova 2 часа назад
Давайте только не за наш счёт
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
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369
iskra 2 часа назад
Розовую пусть робу сделают. И стены в розовый цвет. И охранникам розовую форму. Что бы ни у кого депрессии не было..
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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