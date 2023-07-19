Женщина спасла своего ребёнка за мгновение до обрушения потолка

В Камбодже мама спасла младенца за несколько секунд до того, как упал потолок
Пип Срей и её дети стали участниками страшного инцидента, когда в их доме в Пномпене (Камбоджа) обрушился потолок.
Услышав странный звук, раздававшийся сверху, Пип с детьми бросились прочь, но тут мать, обернувшись, заметила, что в панике забыла про одного из малышей в ходунках.
Женщина молниеносно метнулась к ребёнку и успела спасти его за считанные секунды до того, как потолок рухнул. Нет сомнений, что если бы женщина не убрала малыша из опасного места, он мог погибнуть.
Ремонтные рабочие, приехавшие по вызову домовладелицы, обвинили во всём строителей. Якобы конструкция потолка и крыши изначально была некачественной, а с течением времени всё усугубилось дождями, которые ещё больше ослабили здание.
Несчастье было неизбежным, и остаётся порадоваться тому, что никто не пострадал.
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