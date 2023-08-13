В Воронеже сброшенный с шестого этажа вентилятор чуть не убил девушку

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По словам очевидцев, вентилятор с балкона сбросила женщина.
Выкинутое устройство едва не упало на голову проходившей рядом с домом девушке, но задело только ее руку. Пострадавшая жительница Воронежа написала заявление в полицию.
Момент сбрасывания вентилятора
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