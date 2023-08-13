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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 563 поста • 34 подписчика подписаться
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В Воронеже сброшенный с шестого этажа вентилятор чуть не убил девушку

В Воронеже сброшенный с шестого этажа вентилятор чуть не убил девушку

Автор:
13 августа 2023 10:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   Удача   вентилятор   воронеж   повезло   
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По словам очевидцев, вентилятор с балкона сбросила женщина.

Выкинутое устройство едва не упало на голову проходившей рядом с домом девушке, но задело только ее руку. Пострадавшая жительница Воронежа написала заявление в полицию.

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Метки: Видео   Девушка   Удача   вентилятор   воронеж   повезло   
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19  комментариев
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5k
Сергей Семенов 2 часа назад
Можно поздравить с Днем рождения
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просто Дмитрий 7 минут назад
Никак женоненавистница постаралась. У каждой бывают "трудные дни"
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113k
parallax 16 минут назад
Что у людей в голове? Давно хожу с опаской у высоток и подобные видюхи уверенности мне не прибавляют.
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92k
sapér Vodička 20 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
zu4ara 45 минут назад
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8k
Крайняя плоть Суслова 56 минут назад
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9k
Сергей Час назад
Каждый вентилятор мечтает стать БПЛА "Ланцет"!
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17k
K7OO Час назад
Дарить прохожим вентиляторы - это древняя воронежская традиция, уходящая своими корнями в глубокое прошлое.
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8k
mbr Час назад
это беспилотник хохлов упал
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18k
Роберт Шекли 2 часа назад
Судя по траектории, то вентилятор держали за ножки и специально целились в прохожего
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718
Алексей Саушкин 2 часа назад
В рубашке родилась !
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100
Собака У Попа 2 часа назад
Кажись народ начал богатеть. То телевизор в окно выбросят, то вот вентилятор.
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33k
ACU900 2 часа назад
Карлсон запчасть потерял...
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