Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне

Многие родители считают, что если маленькому ребёнку выдали плавательный круг, то можно спокойно выпускать его в воду, и купание будет безопасным.

Но инцидент, произошедший в Гуанчжоу (Китай), доказывает, что круги вовсе не так надёжны, как хотелось бы. Многие инструкторы по плаванию и спасатели утверждают, что такие игрушки вообще не стоит покупать детям.