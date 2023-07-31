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Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне

Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне

Автор:
31 июля 2023 07:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   Спасение   бассейн   девочка   дети   повезло   
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В Китае девочка купалась в небольшом бассейне вместе с плавательным кругом. В какой-то момент круг перевернулся и верхняя часть тела ребёнка оказалась под водой

Многие родители считают, что если маленькому ребёнку выдали плавательный круг, то можно спокойно выпускать его в воду, и купание будет безопасным.

Но инцидент, произошедший в Гуанчжоу (Китай), доказывает, что круги вовсе не так надёжны, как хотелось бы. Многие инструкторы по плаванию и спасатели утверждают, что такие игрушки вообще не стоит покупать детям.

Маленькой девочке, плававшей в бассейне, хватило всего лишь пары мгновений на то, чтобы перевернуться в своём коварном круге вверх ногами. Хорошо ещё, что малышку заметили взрослые, и она не успела захлебнуться. Но всё равно спасательная операция заняла несколько секунд, которые наверняка показались маленькой купальщице неимоверно страшными.

Похоже, что лучшие способы обезопасить ребёнка на воде — это жилеты и поплавки на руки. Да и эти средства не освобождают родителей от обязанности внимательно следить за своими купающимися чадами.

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Метки: Видео   Китай   Спасение   бассейн   девочка   дети   повезло   
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