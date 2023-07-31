Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне

В Китае девочка купалась в небольшом бассейне вместе с плавательным кругом. В какой-то момент круг перевернулся и верхняя часть тела ребёнка оказалась под водой
Многие родители считают, что если маленькому ребёнку выдали плавательный круг, то можно спокойно выпускать его в воду, и купание будет безопасным.
Но инцидент, произошедший в Гуанчжоу (Китай), доказывает, что круги вовсе не так надёжны, как хотелось бы. Многие инструкторы по плаванию и спасатели утверждают, что такие игрушки вообще не стоит покупать детям.
Маленькой девочке, плававшей в бассейне, хватило всего лишь пары мгновений на то, чтобы перевернуться в своём коварном круге вверх ногами. Хорошо ещё, что малышку заметили взрослые, и она не успела захлебнуться. Но всё равно спасательная операция заняла несколько секунд, которые наверняка показались маленькой купальщице неимоверно страшными.
Похоже, что лучшие способы обезопасить ребёнка на воде — это жилеты и поплавки на руки. Да и эти средства не освобождают родителей от обязанности внимательно следить за своими купающимися чадами.
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