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Парикмахер пришёл на помощь девочке, проглотившей монету

Парикмахер пришёл на помощь девочке, проглотившей монету

Автор:
01 ноября 2023 07:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Спасение   девочка   дети   парикмахер   таиланд   
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В Таиланде мужчина спас девочку, которая случайно проглотила монету. Камера наблюдения запечатлела момент спасения.

По камерам видеонаблюдение видно, как в помещение забежала встревоженная женщина, державшая на руках свою дочь. Она быстро объяснила, что девочка случайно проглотила посторонний предмет и теперь задыхается.


Парикмахер не растерялся. Он быстро перевернул ребёнка вниз головой и помог ей выплюнуть монету, после чего с невозмутимым видом вернулся к работе.

Источник:

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Метки: Видео   Спасение   девочка   дети   парикмахер   таиланд   
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4  комментария
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parallax Час назад
Он просто в детстве читал сказку про Буратино.
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48k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
случайно проглотила монету - это КАК?
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Krasava

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