Парикмахер пришёл на помощь девочке, проглотившей монету

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В Таиланде мужчина спас девочку, которая случайно проглотила монету. Камера наблюдения запечатлела момент спасения.
По камерам видеонаблюдение видно, как в помещение забежала встревоженная женщина, державшая на руках свою дочь. Она быстро объяснила, что девочка случайно проглотила посторонний предмет и теперь задыхается.
Парикмахер не растерялся. Он быстро перевернул ребёнка вниз головой и помог ей выплюнуть монету, после чего с невозмутимым видом вернулся к работе.
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