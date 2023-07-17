Ольга Серябкина вышла на синюю дорожку VK Fest с волком на поводке

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Как создать инфоповод, не говоря ни слова? Ответ на этот вопрос знает Ольга Серябкина. Певица появилась на синей дорожке VK Fest в Москве с настоящим волком. Хищник, как объяснила артистка, символ ее песни «Одиночка».
Впечатление на зрителей певица, конечно, произвела, но вот пользователи Сети решение выгуливать дикого зверя не оценили. «Бедное животное», «Волк на поводке? Издевательство над животным», — негодуют комментаторы. Кажется, за свой, бесспорно, смелый перформанс Оле придется просить прощения.
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А так - да, зачётно попиарилась....
Делают в аудиторию вбросы кучи непонятной и бесполезной информации, считая что народу это ВЕСЬМА необходимо!
Они там сами по себе без народа тусовки проводят, а потом хвастаются этим выдавая за сенсацию! "Вот Серябкина с волком вышла!", "Вот у Зверева новая шляпка!". "Вот на благотворительной выставке фонтан из шампанского!", "Вот батюшка новый "Гелик" купил!", "Вот Волочкова последнюю модель айфона приобрела".
НАМ ЭТО ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? На зависть малолеткам, чтобы привить призрачную надежду на возможность вот так разбогатеть? То есть ломать детскую психику наивными убеждениями, они считают нормальным ведением образования и просвещения? Хочешь стать таким же, делай как мы! А как они достигают подобной карьеры - давно не секрет. И на это они толкают очередное поколение простачков.
А может они пусть сами между собой и обсуждают свои мажорские вакханалии и подарки? Их хвастовство и показуха только омерзение вызывает, но не восхищение.
Тут и гордиться не чем, одно разочарование, что вся эта светская тусовка вместо богоугодных дел, с жиру бесится и ерундой занимается для прокачивания рейтингов.
И он утащил всех, кто был к нему привязан.
ВТентакле падает всё ниже, хотя я и Вотсапе и ВТентакле юзаю исключительно в рамках телеграфа: только сообщения кому-либо отправить. Остальной функционал - лесом и полем, ибо дюже навязчиво.