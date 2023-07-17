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Ольга Серябкина вышла на синюю дорожку VK Fest с волком на поводке

Ольга Серябкина вышла на синюю дорожку VK Fest с волком на поводке

Автор:
17 июля 2023 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VK Fest   Видео   волк   животные   знаменитости   синяя дорожка   
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Как создать инфоповод, не говоря ни слова? Ответ на этот вопрос знает Ольга Серябкина. Певица появилась на синей дорожке VK Fest в Москве с настоящим волком. Хищник, как объяснила артистка, символ ее песни «Одиночка».

Впечатление на зрителей певица, конечно, произвела, но вот пользователи Сети решение выгуливать дикого зверя не оценили. «Бедное животное», «Волк на поводке? Издевательство над животным», — негодуют комментаторы. Кажется, за свой, бесспорно, смелый перформанс Оле придется просить прощения.


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Метки: VK Fest   Видео   волк   животные   знаменитости   синяя дорожка   
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32  комментария
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15k
Shtoppi 2 часа назад
вк фест, этот помойный слет вонючего отребья все еще продолжается что ли?
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6
Роман Романов 7 минут назад
А лицо такое,что обоссалась уже пару раз....
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21
Eric Cartman 10 минут назад
Волк это банально. Вот если бы с бегемотом....
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6k
vasilykopkov 11 минут назад
Вот вышла бы без волка - никто бы так и не узнал о её существовании.
А так - да, зачётно попиарилась....
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2k
Виталий 15 минут назад
Волка знаю, а кто такая серябкина, вот это вопрос.
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4k
Григорий Полчаса назад
неизвестная шлюшенция и новость про неё. VонючиеКапрофилы ...
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672
Звёздный князь Полчаса назад
Такое ощущение, что сознание медийного пространства живёт отдельно от общества, не любопытствуя его интересами.
Делают в аудиторию вбросы кучи непонятной и бесполезной информации, считая что народу это ВЕСЬМА необходимо!
Они там сами по себе без народа тусовки проводят, а потом хвастаются этим выдавая за сенсацию! "Вот Серябкина с волком вышла!", "Вот у Зверева новая шляпка!". "Вот на благотворительной выставке фонтан из шампанского!", "Вот батюшка новый "Гелик" купил!", "Вот Волочкова последнюю модель айфона приобрела".
НАМ ЭТО ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? На зависть малолеткам, чтобы привить призрачную надежду на возможность вот так разбогатеть? То есть ломать детскую психику наивными убеждениями, они считают нормальным ведением образования и просвещения? Хочешь стать таким же, делай как мы! А как они достигают подобной карьеры - давно не секрет. И на это они толкают очередное поколение простачков.
А может они пусть сами между собой и обсуждают свои мажорские вакханалии и подарки? Их хвастовство и показуха только омерзение вызывает, но не восхищение.
Тут и гордиться не чем, одно разочарование, что вся эта светская тусовка вместо богоугодных дел, с жиру бесится и ерундой занимается для прокачивания рейтингов.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
а это кто и это что за VK Fest?
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1k
K_II_T Полчаса назад
В общем собакину ковровая дорожка не понравилась.

И он утащил всех, кто был к нему привязан.
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19k
sonic24a 38 минут назад
так себе
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24k
Тигран Саркисян 42 минуты назад
ПИСДЕС
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1k
zu4ara 44 минуты назад
херня, охерительная херовая херня
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24k
AzuveR 53 минуты назад
Очередная певица ртом и сиськами, решила понтануться. Дешёвка.
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2k
lihaci 57 минут назад
А теперь саму дуру на поводке подержать пару часов, для погружения в роль одиночества.
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11k
Sapsan 58 минут назад
Когда нет ни таланта, ни красоты, ни ума, в дело вступает эпатаж.
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655
grigorenko vladislav Час назад
Прям как в древнем анекдоте: - куда сучку ведёшь? - это волк! - я у него и спрашиваю.
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32k
albedo Час назад
А почему она в купальнике вышла?
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421
Андрей Елизаров Час назад
Боже! Какая мерзость.
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41k
Сергей Час назад
очередные горлодерущие трусы....
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6k
Smolny 2 часа назад
Фемина с тёмным пустым взором провела люпуса на шнурочке.
ВТентакле падает всё ниже, хотя я и Вотсапе и ВТентакле юзаю исключительно в рамках телеграфа: только сообщения кому-либо отправить. Остальной функционал - лесом и полем, ибо дюже навязчиво.
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Кто это вообще такая ?
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