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Неудачная попытка ограбить студентку

Неудачная попытка ограбить студентку

Автор:
20 апреля 2024 10:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   в мире   неудачная попытка   ограбление   студентка   
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21-летняя студентка Чикагского университета Мэделин отбилась от бандита, схватив его пистолет и вынув магазин, прежде чем он прыгнул в машину, чтобы убежать с телефоном.

Бандит выглядел ошеломленным, пока искал свой магазин, но Мэделин бросила его в кусты.

Незадолго до инцидента четверо подозреваемых ограбили двух других студентов и под дулом пистолета потребовали их вещи.

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Метки: Видео   Девушка   в мире   неудачная попытка   ограбление   студентка   
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5  комментариев
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23
Павел Коваленко 2 часа назад
а как она умудрилась вытащить обойму?там же она зафиксирована, надо кнопку нажать, а ствол в руке у разбойника, интересно...
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75
Славик Полчаса назад
Какая там бурная и энергичная жизнь.
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194
Инякин Евгений 2 часа назад
Поаезло, что он не дослал патрон
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2339 постов (2298 в горячем)

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