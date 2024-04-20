Неудачная попытка ограбить студентку

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21-летняя студентка Чикагского университета Мэделин отбилась от бандита, схватив его пистолет и вынув магазин, прежде чем он прыгнул в машину, чтобы убежать с телефоном.
Бандит выглядел ошеломленным, пока искал свой магазин, но Мэделин бросила его в кусты.
Незадолго до инцидента четверо подозреваемых ограбили двух других студентов и под дулом пистолета потребовали их вещи.
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