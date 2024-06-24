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Девушка упала в автобусе и попыталась обвинить водителя

Девушка упала в автобусе и попыталась обвинить водителя

Автор:
24 июня 2024 18:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Девушка   Новороссийск   Травма   автобус   жалоба   клевета   падение   
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Не всегда стоит верить "потерпевшим".

На днях в Новороссийске случился скандал — сначала жители требовали наказать водителя автобуса, намеренно уронившего пассажирку во время движения, а теперь хотят, чтобы перед законом за клевету ответила девушка.


Инцидент произошёл 21 июня утром. На следующий день в самом активном чате Новороссийска, который принадлежит заммэра Александру Яменскову, появилась жалоба девушки. Она написала, что водитель автобуса намеренно нажал газ, чтобы она упала, затем сказал, что так ей надо, и вообще — он ругается со всеми, говорит по телефону на своём языке во время поездки и лучше бы выслать его в родную Армению.

Разумеется, подобный пост вызвал шквал критики в адрес водителя. И люди начали требовать для него самого сурового наказания. Всё зашло настолько далеко, что в ситуацию пришлось вмешиваться Управлению транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

Управление транспорта выложило видео из салона автобуса и сообщило, что ситуация выглядела немножко иначе. Мало того, что водитель намеренно не газовал и не тормозил и даже помог девушке подняться, спросив её о самочувствии, так ещё был максимально корректен со всеми пассажирами.

В общем, настроение жителей города резко поменялось на противоположное и они принялись искать клеветницу. И что самое смешное, они нашли. Но совсем не другую пассажирку, у которой тоже был конфликт с другим водителем. Невиновную девушку, говорят, затравили в соцсетях.

"В нашей стране нет института репутации, любой заявитель в сегодняшней ситуации может написать в чаты администрации и от человека останется только дурная слава, при этом никакой ответственности заявитель не несет. 

 

Мы очень надеемся, что появится практика ответственности за обращение граждан и тех, кто постоянно необоснованно будет клеветать, станут привлекать к ответственности, возможно так честь и достоинство человека будет под защитой. Времена когда эти понятия регулировались воспитанием в семье и нормами морали уже не вернуть, сейчас это может регулировать только закон", — написал автор местного издания.


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Метки: Видео   Девушка   Новороссийск   Травма   автобус   жалоба   клевета   падение   
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3  комментария
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4k
Yus Час назад
"Доносчику - первый кнут" - так гласила старинная русская пословица. Она когда-то отражала отношение жителей России к этому явлению. Недобропорядочные подданные лжедоносительствовали, чтобы отобрать имущество у соседа, недруга, родственника, да и просто подгадить из личных неприязненных отношений. Тогда государство было вынуждено ввести наказания за лже-доносы (Соборное Уложение 1649 года). В то время и появилась эта пословица.
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8k
Vladimir 9 минут назад
История еще раз доказывает, что мнение толпы не является общественным мнением. Ей все равно кого травить водителя-армянина, случайную свидетельницу или клеветницу. Главное, что бы тебя самого не трогали.
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41k
koleos72 10 минут назад
[Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за клевету, т. е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.]
Водила может подать заявление!
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2177 постов (2182 в горячем)
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