Девушка упала в автобусе и попыталась обвинить водителя

Не всегда стоит верить "потерпевшим".
На днях в Новороссийске случился скандал — сначала жители требовали наказать водителя автобуса, намеренно уронившего пассажирку во время движения, а теперь хотят, чтобы перед законом за клевету ответила девушка.
Инцидент произошёл 21 июня утром. На следующий день в самом активном чате Новороссийска, который принадлежит заммэра Александру Яменскову, появилась жалоба девушки. Она написала, что водитель автобуса намеренно нажал газ, чтобы она упала, затем сказал, что так ей надо, и вообще — он ругается со всеми, говорит по телефону на своём языке во время поездки и лучше бы выслать его в родную Армению.
Разумеется, подобный пост вызвал шквал критики в адрес водителя. И люди начали требовать для него самого сурового наказания. Всё зашло настолько далеко, что в ситуацию пришлось вмешиваться Управлению транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.
Управление транспорта выложило видео из салона автобуса и сообщило, что ситуация выглядела немножко иначе. Мало того, что водитель намеренно не газовал и не тормозил и даже помог девушке подняться, спросив её о самочувствии, так ещё был максимально корректен со всеми пассажирами.
Источник:
В общем, настроение жителей города резко поменялось на противоположное и они принялись искать клеветницу. И что самое смешное, они нашли. Но совсем не другую пассажирку, у которой тоже был конфликт с другим водителем. Невиновную девушку, говорят, затравили в соцсетях.
"В нашей стране нет института репутации, любой заявитель в сегодняшней ситуации может написать в чаты администрации и от человека останется только дурная слава, при этом никакой ответственности заявитель не несет.
Мы очень надеемся, что появится практика ответственности за обращение граждан и тех, кто постоянно необоснованно будет клеветать, станут привлекать к ответственности, возможно так честь и достоинство человека будет под защитой. Времена когда эти понятия регулировались воспитанием в семье и нормами морали уже не вернуть, сейчас это может регулировать только закон", — написал автор местного издания.
Источник:
- Модель эпично упала на подиуме во время показа
- В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться
- Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка
- Увлечённая перепиской девушка не заметила кота на лестнице
- «Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах
Водила может подать заявление!