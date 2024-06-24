Девушка упала в автобусе и попыталась обвинить водителя

На днях в Новороссийске случился скандал — сначала жители требовали наказать водителя автобуса, намеренно уронившего пассажирку во время движения, а теперь хотят, чтобы перед законом за клевету ответила девушка.





Инцидент произошёл 21 июня утром. На следующий день в самом активном чате Новороссийска, который принадлежит заммэра Александру Яменскову, появилась жалоба девушки. Она написала, что водитель автобуса намеренно нажал газ, чтобы она упала, затем сказал, что так ей надо, и вообще — он ругается со всеми, говорит по телефону на своём языке во время поездки и лучше бы выслать его в родную Армению.