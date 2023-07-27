В Нью-Йорке строительный кран загорелся и рухнул

В престижном районе Нью-Йорка загорелся и разрушился строительный кран. Обломки упали на улицу в утренний час пик. Не обошлось без пострадавших.
Кран находился на площадке строящегося небоскреба на Манхэттене. Власти заявили, что близлежащие здания эвакуируют из-за опасений дальнейшего обрушения.
Источник:
В результате инцидента травмы получили шесть человек, в том числе пожарные.
На кадрах из соцсетей заметно, как пожарные пытались остановить огонь из шланга, однако едва до него доставали.
Источник:
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста