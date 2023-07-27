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В Нью-Йорке строительный кран загорелся и рухнул

В Нью-Йорке строительный кран загорелся и рухнул

Автор:
27 июля 2023 08:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   инцидент   кран   падение   
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В престижном районе Нью-Йорка загорелся и разрушился строительный кран. Обломки упали на улицу в утренний час пик. Не обошлось без пострадавших.

Кран находился на площадке строящегося небоскреба на Манхэттене. Власти заявили, что близлежащие здания эвакуируют из-за опасений дальнейшего обрушения.

В результате инцидента травмы получили шесть человек, в том числе пожарные.


На кадрах из соцсетей заметно, как пожарные пытались остановить огонь из шланга, однако едва до него доставали.

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Метки: Видео   США   в мире   инцидент   кран   падение   
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6  комментариев
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1k
Uganda 2 часа назад
И где эти суперы когда они нужны? А, они просто выдумка...
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392
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Сначала прочел заголовок "Нью Йорк сгорел и кран рухнул"...жаль ошибся)
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2k
Вадим 39 минут назад
Я не пожарник, но есть же пожарный вертолёт?!
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33k
ACU900 Час назад
Оу фак короче..
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