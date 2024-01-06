10+ людей, которым празднование Нового года было совсем не в радость

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Черные полосы и неудачи бывают в жизни каждого, но как же иногда хочется, чтобы они случались с нами как можно реже! Особенно это касается новогодних праздников.
Канун Нового года должен быть посвящен новым начинаниям. Чистый лист. Новый старт, который помогает нам пересмотреть приоритеты и сосредоточиться на том, чтобы жить по-настоящему хорошей, здоровой и счастливой жизнью. Однако судьба, если она существует, похоже, обладает извращенным чувством юмора. И невезение не особо заботится о том, какой сегодня день.
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«Сломала зубы за 30 минут до Нового года. Все еще улыбаюсь. К сожалению, нет стоматолога до 2-го числа.»
«Семья больна Ковид, в доме нет электричества более 8 часов, все в холодильнике испорчено. С Новым Годом»
«Во время празднования Нового года в Пакистане любят стрелять пулями в воздух. Одной удалось пройти через мое окно»
«С Новым Годом. Будьте аккуратнее на таком льду. Сломал ногу в 3-х местах. Я живу один в лесу»
«Друг купил в интернете эти складные стулья для своей новогодней вечеринки. Всего 8 долларов за 5 штук!»
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И новогодняя ночь не исключение.
ПС. Ну а в Пакистане вообще-то как раз есть повод для радости - пуля могла не только через окно пройти, но и через голову...