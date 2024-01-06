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10+ людей, которым празднование Нового года было совсем не в радость

10+ людей, которым празднование Нового года было совсем не в радость

Автор:
06 января 2024 09:24
Метки: Новый год   в мире   люди   неудача   подборка   фейл   
1833
11

Черные полосы и неудачи бывают в жизни каждого, но как же иногда хочется, чтобы они случались с нами как можно реже! Особенно это касается новогодних праздников.

Канун Нового года должен быть посвящен новым начинаниям. Чистый лист. Новый старт, который помогает нам пересмотреть приоритеты и сосредоточиться на том, чтобы жить по-настоящему хорошей, здоровой и счастливой жизнью. Однако судьба, если она существует, похоже, обладает извращенным чувством юмора. И невезение не особо заботится о том, какой сегодня день.

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Метки: Новый год   в мире   люди   неудача   подборка   фейл   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
730
14k
KotSkripaley 19 минут назад
У мну тоже керамика на зубе до металла отскочила, а врач до 16 в отпуске.
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7k
newegg 37 минут назад
Такие вещи случаются ежедневно.
И новогодняя ночь не исключение.
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28k
Matrosskin 53 минуты назад
Если ты рукожоп - то нефиг на Новый год пенять.
ПС. Ну а в Пакистане вообще-то как раз есть повод для радости - пуля могла не только через окно пройти, но и через голову...
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