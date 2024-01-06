10+ людей, которым празднование Нового года было совсем не в радость

Канун Нового года должен быть посвящен новым начинаниям. Чистый лист. Новый старт, который помогает нам пересмотреть приоритеты и сосредоточиться на том, чтобы жить по-настоящему хорошей, здоровой и счастливой жизнью. Однако судьба, если она существует, похоже, обладает извращенным чувством юмора. И невезение не особо заботится о том, какой сегодня день.