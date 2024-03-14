Глава полиции американского города пожаловалась на заполонивших участок крыс-наркоманов

По словам шефа полиции, крысы и тараканы затерроризировали её подчинённых.
История, достойная сюжета сатирического издания "Панорама", произошла в Новом Орлеане, крупнейшем городе штата Луизиана. Тамошняя глава полиции Энн Кирпатрик на заседании городского совета пожаловалась на полчища крыс, которые терроризируют штаб-квартиру правоохранителей. По её словам грызуны проникают в комнаты с вещдоками, пожирают хранящуюся там марихуану, а после под кайфом разгуливают по всему зданию.
"Крысы едят нашу марихуану. Они все под кайфом!" — заявила Кирпатрик на заседании городской администрации.
Шеф полиции Нового Орлеана добавила, что грызуны — это полбеды. В полицейском главке завелись и тараканы, которые с подельниками грызунами буквально затерроризировали её подчинённых. Полицейские каждое утро натыкаются на насекомых и продукты жизнедеятельности крыс на своих столах, что плохо сказывается на моральном духе сотрудников.
"Мы говорим, что ценим наших сотрудников. Но какое право мы имеем рассуждать об этом, позволяя людям работать в таких условиях?" — добавила Кирпатрик.
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Сообщается, что жалоба главы полиции была принята к сведению и городской совет проголосовал за аренду нового здания для правоохранителей. Это обойдётся новоорлеанскому бюджету в 670 тысяч долларов (более 61 млн рублей). При этом на ремонт старого здания штаб-квартиры понадобится ещё 30 млн долларов (2,7 млрд рублей). В полиции надеются, что крыс и тараканов из штаб-квартиры удастся вывести уже к лету.
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