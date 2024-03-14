Глава полиции американского города пожаловалась на заполонивших участок крыс-наркоманов

История, достойная сюжета сатирического издания "Панорама", произошла в Новом Орлеане, крупнейшем городе штата Луизиана. Тамошняя глава полиции Энн Кирпатрик на заседании городского совета пожаловалась на полчища крыс, которые терроризируют штаб-квартиру правоохранителей. По её словам грызуны проникают в комнаты с вещдоками, пожирают хранящуюся там марихуану, а после под кайфом разгуливают по всему зданию.

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"Крысы едят нашу марихуану. Они все под кайфом!" — заявила Кирпатрик на заседании городской администрации.





Шеф полиции Нового Орлеана добавила, что грызуны — это полбеды. В полицейском главке завелись и тараканы, которые с подельниками грызунами буквально затерроризировали её подчинённых. Полицейские каждое утро натыкаются на насекомых и продукты жизнедеятельности крыс на своих столах, что плохо сказывается на моральном духе сотрудников.



