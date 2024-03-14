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Глава полиции американского города пожаловалась на заполонивших участок крыс-наркоманов

Глава полиции американского города пожаловалась на заполонивших участок крыс-наркоманов

Автор:
14 марта 2024 20:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Наркотики   США   вещдоки   крысы   курьёз   новый орлеан   полицейские   
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По словам шефа полиции, крысы и тараканы затерроризировали её подчинённых.

История, достойная сюжета сатирического издания "Панорама", произошла в Новом Орлеане, крупнейшем городе штата Луизиана. Тамошняя глава полиции Энн Кирпатрик на заседании городского совета пожаловалась на полчища крыс, которые терроризируют штаб-квартиру правоохранителей. По её словам грызуны проникают в комнаты с вещдоками, пожирают хранящуюся там марихуану, а после под кайфом разгуливают по всему зданию.

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"Крысы едят нашу марихуану. Они все под кайфом!" — заявила Кирпатрик на заседании городской администрации.


Шеф полиции Нового Орлеана добавила, что грызуны — это полбеды. В полицейском главке завелись и тараканы, которые с подельниками грызунами буквально затерроризировали её подчинённых. Полицейские каждое утро натыкаются на насекомых и продукты жизнедеятельности крыс на своих столах, что плохо сказывается на моральном духе сотрудников.


"Мы говорим, что ценим наших сотрудников. Но какое право мы имеем рассуждать об этом, позволяя людям работать в таких условиях?" — добавила Кирпатрик.

Сообщается, что жалоба главы полиции была принята к сведению и городской совет проголосовал за аренду нового здания для правоохранителей. Это обойдётся новоорлеанскому бюджету в 670 тысяч долларов (более 61 млн рублей). При этом на ремонт старого здания штаб-квартиры понадобится ещё 30 млн долларов (2,7 млрд рублей). В полиции надеются, что крыс и тараканов из штаб-квартиры удастся вывести уже к лету.

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Метки: Видео   Наркотики   США   вещдоки   крысы   курьёз   новый орлеан   полицейские   
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6  комментариев
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7k
Трям 45 минут назад
Постригись! А то на бабу уже стал похож!

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27k
Влад 3 минуты назад
Конечно им не позавидуешь. Старое здание, полчища крыс, да еще марихуану съели, никаких условий.
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72k
Пётровыч 14 минут назад
А ещё крысы съели очень много кокаина и наличных, а так же карты для блэк-джека и шлюх.
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
...По её словам грызуны проникают в комнаты с вещдоками, пожирают хранящуюся там марихуану,...
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14k
Григорий Бабкин 39 минут назад
Основная претензия: "Они жрут НАШУ траву!". Оставляют мусоров без допинга.
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14k
Владимир 44 минуты назад
Требую создать Rat Lives Matter. Пусть извиняется. Одни терроризируют магазины, черные такие, другие полицейских. Уважайте права!
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