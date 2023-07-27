А если палочкой потыкать? Американский сенатор завис на пресс-конференции

Видимо, берёт пример с дедушки Байдена.
Американские политики - источник бесконечных конфузов и мемов в соцсетях. Конечно, пальма первенства принадлежит лидеру нации - Джо Байдену. Его переплюнуть сложно, но сенатор от Республиканской партии США Митчелл МакКоннелл, которого американцы прозвали Кокаиновый Митч, все-таки попробовал.
На пресс-конференции в Капитолии 81-летний политик завис и некоторое время не реагировал на происходящее.
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После 20-секундной паузы МакКоннелл вернулся в реальность, но выступать дальше уже не смог. Заместитель МакКоннелла, сенатор Джон Баррассо из Вайоминга - кстати, врач по специальности - увел 81-летнего политика в другое помешение.
Через несколько минут престарелый сенатор вернулся уже на новую пресс-конференцию. Когда его спросили о самочувствии, он ответил, что всё в порядке. После этого политику пришлось отвечать на вопросы о Хантере Байдене, возможном импичменте, бюджете на оборону США.
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ну какое адекватное решение может это маразматическо-дементивное существо выдать?
"Соединение потеряно..."