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А если палочкой потыкать? Американский сенатор завис на пресс-конференции

А если палочкой потыкать? Американский сенатор завис на пресс-конференции

Автор:
27 июля 2023 09:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Mitch McConnell   Видео   США   завис   пауза   пресс-конференция   сенатор   
1705
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Видимо, берёт пример с дедушки Байдена.

Американские политики - источник бесконечных конфузов и мемов в соцсетях. Конечно, пальма первенства принадлежит лидеру нации - Джо Байдену. Его переплюнуть сложно, но сенатор от Республиканской партии США Митчелл МакКоннелл, которого американцы прозвали Кокаиновый Митч, все-таки попробовал.


На пресс-конференции в Капитолии 81-летний политик завис и некоторое время не реагировал на происходящее.


После 20-секундной паузы МакКоннелл вернулся в реальность, но выступать дальше уже не смог. Заместитель МакКоннелла, сенатор Джон Баррассо из Вайоминга - кстати, врач по специальности - увел 81-летнего политика в другое помешение.


Через несколько минут престарелый сенатор вернулся уже на новую пресс-конференцию. Когда его спросили о самочувствии, он ответил, что всё в порядке. После этого политику пришлось отвечать на вопросы о Хантере Байдене, возможном импичменте, бюджете на оборону США.

Источник:

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Метки: Mitch McConnell   Видео   США   завис   пауза   пресс-конференция   сенатор   
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27  комментариев
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3k
Alex Час назад
И эти скоты еще над Брежневым смеялись.
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22k
BiZ 4 минуты назад
он писал в подгузник. мой кот когда писает, так же выглядит..
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7k
vasilykopkov 6 минут назад
Бидона брат?
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1k
SmartCat101 7 минут назад
в таком возрасте надо дома сидеть розы на участке выращивать !!!
ну какое адекватное решение может это маразматическо-дементивное существо выдать?
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2k
Андрей 10 минут назад
WI-FI отвалился....
"Соединение потеряно..."
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10k
Борис Карабанов 12 минут назад
А ю ол райт? А ю ол райт? О, май гад!
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1k
Igor Grishaev 14 минут назад
Видно, у них Сенат - как у нас Совет федерации - всех реликтов эпохи туда ссылают
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soar 23 минуты назад
ждал, пока закончится загрузка
Ссылка youtu.be
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4k
Chev Chelios Полчаса назад
Там пилот этого тела просто поссать отошел)))

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1k
Егор 38 минут назад
Не смешно ничуть. Эти идиоты имеют ядерное оружие. И главный у них, у которого "красная кнопка", - самый идиотный идиот.
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1k
Uganda 48 минут назад
Видел как малолетние дети срут. Они тоже зависают...
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9k
Павел 55 минут назад
Вай-фай завис и дед под вис. Вот и отвели роутер перезагрузить.
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14k
котегRUS 56 минут назад
в Капитолии остались одни самоходные вагоны..
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1k
Лютый вам Бетховен 58 минут назад
Воот оно что, кокаииин.
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1k
Сид Час назад
Обычная деменция, ничего странного.
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1k
Irena Ignatjevna Час назад
Старпёрдство руководства в Штатах - это за гранью понимания.
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3k
poбт Час назад
так это он просто личинку отложил
поджимал очко чтоб хоть без пердежа обошлось
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32k
albedo Час назад
И эти люди в США когда то смеялись над Брежневым!!!!
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627
дмитрий Час назад
как удобно просто управлять привели постоял увели!)))
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3k
Alex Час назад
Кто деда зарядить забыл?
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15k
Shtoppi Час назад
аккумулятор подзарядить забыли наверное или перфокарту криво вставили, вот он и подвис ))))
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