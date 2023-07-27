А если палочкой потыкать? Американский сенатор завис на пресс-конференции

Американские политики - источник бесконечных конфузов и мемов в соцсетях. Конечно, пальма первенства принадлежит лидеру нации - Джо Байдену. Его переплюнуть сложно, но сенатор от Республиканской партии США Митчелл МакКоннелл, которого американцы прозвали Кокаиновый Митч, все-таки попробовал.





На пресс-конференции в Капитолии 81-летний политик завис и некоторое время не реагировал на происходящее.



