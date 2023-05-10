Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили

И решительно осудили это решение.
Транс-активизм - всё. По крайней мере, свой пик он уже прошёл. Даже в США заговорили о том, что цирк пора сворачивать:
Трансгендерный активизм терпит неудачу. По опросу Washington Post, американцы не купились на транс-сказку о волшебных, меняющих форму существах, которые могут превратиться во все, что захотят, и жить долго и счастливо. Подавляющее большинство в каждой возрастной категории не только считает, что пол определен при рождении. Большинство американцев выступают против транс-женщин, конкурирующих с биологическими женщинами в легкой атлетике - от молодежных видов спорта (62%) до профессиональных (65%). 68% респондентов против доступа к блокираторам полового созревания для детей от 10 до 14 лет, а 58% против гормонального лечения транс-подростков. По сути, экстремисты переиграли сами себя, навешав на весь мир антинаучное безумие и настаивая на том, что если вы в это не верите, вы - монстр. Чем больше американцы подвергались ему, тем больше они его отвергали. Что дальше? Это захватило часть корпоративной и политической элиты Америки. Но по мере того, как американцы продолжают высказывать свое мнение как потребители и избиратели, гендерное здравомыслие отвоевывает институты.
У нас на эту тему неплохо высказался Александр Розенбаум:
Эта транс-пропаганда в конечном итоге приведет к вырождению мира и полностью пробирочной истории. Ну как же будет размножаться-то человечество?!
Источник:
В спортивных организациях тоже понимают, что происходит какая-то дичь: переодетые мужики соревнуется с женщинами и, естественно, выигрывают. Чтобы прекратить это, Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил мужчинам выступать на женских соревнованиях. По словам главы организации, Себастьяна Коу:
Совет на данный момент утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами. Они не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины. И будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики.
И транс-атлеты взгрустнули. Особенно - француз Хальбой Диуф. Он родился и повзрослел мужиком, потом решил сменить пол и эти изменения официально признали в 2021 году. С юности он тренировался и хотел выступить на Олимпиаде в Париже. Но, теперь уже не выступит.
Источник:
- «Очень рассчитываю, что его слова — не разойдутся с делами»: глава издательства «Попкорн Букс» пообещал депутату Хинштейну «сменить голубой вектор»
- Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже
- "Уральская молния" Лидия Скобликова
- Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут
- Трансгендерам запретили соревноваться с женщинами в лёгкой атлетике
Он неплохой организатор- руководитель, но как человек -очень мягкий. Под давлением вывел их игры сборную России. Под давлением терпел трансов. Хотя , все эти допинги против трансов -просто "детский лепет".
И дождался наконец отмашки...
Вопрос: Что теперь будут делать с "гермафродитами", людьми, родившимися женщинами, но с мужским уровнем тестостерона?
Хотя с другой стороны, вполне возможно, что если американцы поумнеют, то Украина быстро развалится. Но надеяться на это пока ещё трудно...