Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили

Трансгендерный активизм терпит неудачу. По опросу Washington Post, американцы не купились на транс-сказку о волшебных, меняющих форму существах, которые могут превратиться во все, что захотят, и жить долго и счастливо. Подавляющее большинство в каждой возрастной категории не только считает, что пол определен при рождении. Большинство американцев выступают против транс-женщин, конкурирующих с биологическими женщинами в легкой атлетике - от молодежных видов спорта (62%) до профессиональных (65%). 68% респондентов против доступа к блокираторам полового созревания для детей от 10 до 14 лет, а 58% против гормонального лечения транс-подростков. По сути, экстремисты переиграли сами себя, навешав на весь мир антинаучное безумие и настаивая на том, что если вы в это не верите, вы - монстр. Чем больше американцы подвергались ему, тем больше они его отвергали. Что дальше? Это захватило часть корпоративной и политической элиты Америки. Но по мере того, как американцы продолжают высказывать свое мнение как потребители и избиратели, гендерное здравомыслие отвоевывает институты.