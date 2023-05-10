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Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили

Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили

Автор:
10 мая 2023 17:56
Сообщество : Спорт
Метки: атлеты   запрет   лгбт   олимпиада   париж   спортсмены   трансгендеры   
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И решительно осудили это решение.

Транс-активизм - всё. По крайней мере, свой пик он уже прошёл. Даже в США заговорили о том, что цирк пора сворачивать:

Трансгендерный активизм терпит неудачу. По опросу Washington Post, американцы не купились на транс-сказку о волшебных, меняющих форму существах, которые могут превратиться во все, что захотят, и жить долго и счастливо. Подавляющее большинство в каждой возрастной категории не только считает, что пол определен при рождении. Большинство американцев выступают против транс-женщин, конкурирующих с биологическими женщинами в легкой атлетике - от молодежных видов спорта (62%) до профессиональных (65%). 68% респондентов против доступа к блокираторам полового созревания для детей от 10 до 14 лет, а 58% против гормонального лечения транс-подростков. По сути, экстремисты переиграли сами себя, навешав на весь мир антинаучное безумие и настаивая на том, что если вы в это не верите, вы - монстр. Чем больше американцы подвергались ему, тем больше они его отвергали. Что дальше? Это захватило часть корпоративной и политической элиты Америки. Но по мере того, как американцы продолжают высказывать свое мнение как потребители и избиратели, гендерное здравомыслие отвоевывает институты.

У нас на эту тему неплохо высказался Александр Розенбаум:

Эта транс-пропаганда в конечном итоге приведет к вырождению мира и полностью пробирочной истории. Ну как же будет размножаться-то человечество?!

В спортивных организациях тоже понимают, что происходит какая-то дичь: переодетые мужики соревнуется с женщинами и, естественно, выигрывают. Чтобы прекратить это, Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил мужчинам выступать на женских соревнованиях. По словам главы организации, Себастьяна Коу:

Совет на данный момент утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами. Они не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины. И будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики.

И транс-атлеты взгрустнули. Особенно - француз Хальбой Диуф. Он родился и повзрослел мужиком, потом решил сменить пол и эти изменения официально признали в 2021 году. С юности он тренировался и хотел выступить на Олимпиаде в Париже. Но, теперь уже не выступит.

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Метки: атлеты   запрет   лгбт   олимпиада   париж   спортсмены   трансгендеры   
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28  комментариев
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10k
Copycat Час назад
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21k
Davy Jones 5 минут назад
Трансы должны соревноваться с трансами и исключительно на арене коллизея

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2k
Vadim Balabanov 19 минут назад
Коу был супер-атлетом. Опустим его "допинговое" прошлое, но в те времена никто не заморачивался. Как говорится : А кто не пьет?!
Он неплохой организатор- руководитель, но как человек -очень мягкий. Под давлением вывел их игры сборную России. Под давлением терпел трансов. Хотя , все эти допинги против трансов -просто "детский лепет".
И дождался наконец отмашки...

Вопрос: Что теперь будут делать с "гермафродитами", людьми, родившимися женщинами, но с мужским уровнем тестостерона?
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3k
VPJ 37 минут назад
Я надеюсь, что аудитория "фишек", адекватно воспримет, то что я воспользуюсь прекрасной песней для сатиры, . ."Пока-пока-покачивая-яяЯЯЯЯ!!!! Яйцами на старт-ии-еееЕЕЕ, !!!"
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884
Gigantes 39 минут назад
Нет ну бывают же хорошие новости!)
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3k
Natalia 42 минуты назад
ну я прям расстроилась, если честно... очень интересно было за этим цирком наблюдать, ждала президента трансгендера в юбке как минимум, а они сдулись так скоро (
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96
Deon Bublikoff Natalia Полчаса назад
Вы, пожалуйста, поосторожнее с желаниями )))
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13k
кира 46 минут назад
Ой, бяда... И в женскую раздевалку больше не пустят?
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8k
Артём 46 минут назад
Лол, ещё бы американских политиков интересовало мнение простых американцев. Опрос это конечно прекрасно, до тех пор пока ты не обнаружил, что при озвучивании такого мнения, тебя могут уволить с работы, затравить в интернете, или просто застрелить.
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12k
Shtoppi 48 минут назад
по всей видимости, теперь эти мутантам придется отдельную федерацию организовывать, чтобы совсем не сгинуть, а то ведь они так жопу за свои права рвали )))))
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−5
Victor 49 минут назад
Ай-яй-яй, обидели мальчика/девочку...
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41k
Сергей 51 минуту назад
Недолго музыка играла, не долго фраер танцевал........
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2k
Pioner76 52 минуты назад
Атлеты с сюрпризом... это как то мягко сказано...
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31k
Ashabad 52 минуты назад
А мне такое не нравится! Если американцы поумнеют, их будет трудно обманывать...
Хотя с другой стороны, вполне возможно, что если американцы поумнеют, то Украина быстро развалится. Но надеяться на это пока ещё трудно...
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2k
Andrey Selin 59 минут назад
Транс, *лять, ливс мэтер, нах!
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1k
Mrak OBOY Час назад
ох это не конец этому бреду!!! "58% против гормонального лечения транс-подростков." серьезно? 42 процента отпрошенных не против пичкать подростков гормональными препаратами??!!!!!!!!!!!! если бы мне 11 летняя доча заявила что она мальчик, больше бы не в телефон не в интернет не зашла!!!
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18k
Александр Час назад
Тю, трансы разочаровали, я думал они там бунты начнут из-за этого
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3k
Вовака Час назад
Не трогайте их, пусть тухнут.
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106k
parallax Час назад
Наглядное доказательство тупизма продвигаемой западом идеологии. А что, раньше было невозможно предугадать последствия тупого решения допуска женщин с яйцами, на женские соревнования?
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14k
Александр Час назад
Чем больше сыра - тем больше дырок. Чем больше дырок - тем меньше сыра... Нюанс, господа!
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3k
* You All 2 часа назад
Изнечтожить всю эту херню и не давать новой появляться и проблема будет исчерпана
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August

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