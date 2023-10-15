Два мужика-трансгендера заняли призовые места на женском чемпионате по велоспорту в Чикаго

Довольные победой чемпионы получили призовые и теперь готовятся к следующим соревнованиям. Особенно интересен Уильямсон, он участвует в женских турнирах аж с 2017 года, за это время получил 18 наград. Но в 2020-м, на соревнованиях Sky Express Winter Criterium, он по очереди мчался и в мужском, и в женском заездах. Среди барышень занял первое место, у мужиков даже не вошёл в тройку лидеров.