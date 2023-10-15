Два мужика-трансгендера заняли призовые места на женском чемпионате по велоспорту в Чикаго

Один из этих спортсменов участвует в велогонках в качестве «женщины» с 2017 года и получил уже 18 титулов.
25-летняя Тесса Джонсон, а 30-летняя Эвелин Уильямсон отхватили золото и серебро на кубке Чикаго. Нюанс в том, что это мужчины-трансгендеры.
Как заявили представители оргкомитета турнира:
Дискриминация или преследования любого рода – по признаку расы, цвета кожи, религии, возраста, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентификации, национального происхождения, принадлежности к спортивной команде или любых других глупых идей, которые кому-то приходят в голову с целью унижать других, – недопустимы.
Видимо поэтому биологической женщине досталось лишь третье место.
Довольные победой чемпионы получили призовые и теперь готовятся к следующим соревнованиям. Особенно интересен Уильямсон, он участвует в женских турнирах аж с 2017 года, за это время получил 18 наград. Но в 2020-м, на соревнованиях Sky Express Winter Criterium, он по очереди мчался и в мужском, и в женском заездах. Среди барышень занял первое место, у мужиков даже не вошёл в тройку лидеров.
Такой странный спорт многие критикуют. Например, тренер по легкой атлетике из США Линда Блейд назвала прошедший Кубок Чикаго «гонками бета-мужчин, в которых участвуют женщины».
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Вот и доборолись.
За что боролись, на то и напоролись. Получайте равенство.
"Кубок мира по плаванию среди трансгендеров отменен, потому что на него не заявился ни один участник(ца). Соревнования должны были пройти в Берлине в эту пятницу."
Девчат жалко. Тренировались, пытались победить.. а тут пришло какое-то непонятное существо двухногое и получило медальки.
Как говорится - "за что боролись,то и получили". Правда, они думали, что борьба будет в одну сторону,можно будет унижать мужиков,и получать деньги просто за то,что у тебя писечка. А оказалось, что мужики их и тут переиграли и уничтожили,как дешевку..
СТранно конечно, что тоже готовы выйти на трассу с априори более сильным соперником....
Пусть себя в детей ещё запишут, и в детских соревнованиях участвуют, так точно все призовые в карман заберут.....