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Два мужика-трансгендера заняли призовые места на женском чемпионате по велоспорту в Чикаго

Два мужика-трансгендера заняли призовые места на женском чемпионате по велоспорту в Чикаго

Автор:
15 октября 2023 19:15
Сообщество : Спорт
Метки: Чикаго   велогонки   велоспорт   женские соревнования   трансгендеры   чемпионат   
1691
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Один из этих спортсменов участвует в велогонках в качестве «женщины» с 2017 года и получил уже 18 титулов.

25-летняя Тесса Джонсон, а 30-летняя Эвелин Уильямсон отхватили золото и серебро на кубке Чикаго. Нюанс в том, что это мужчины-трансгендеры.

Как заявили представители оргкомитета турнира:

Дискриминация или преследования любого рода – по признаку расы, цвета кожи, религии, возраста, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентификации, национального происхождения, принадлежности к спортивной команде или любых других глупых идей, которые кому-то приходят в голову с целью унижать других, – недопустимы.

Видимо поэтому биологической женщине досталось лишь третье место.

Довольные победой чемпионы получили призовые и теперь готовятся к следующим соревнованиям. Особенно интересен Уильямсон, он участвует в женских турнирах аж с 2017 года, за это время получил 18 наград. Но в 2020-м, на соревнованиях Sky Express Winter Criterium, он по очереди мчался и в мужском, и в женском заездах. Среди барышень занял первое место, у мужиков даже не вошёл в тройку лидеров.

Такой странный спорт многие критикуют. Например, тренер по легкой атлетике из США Линда Блейд назвала прошедший Кубок Чикаго «гонками бета-мужчин, в которых участвуют женщины».

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Метки: Чикаго   велогонки   велоспорт   женские соревнования   трансгендеры   чемпионат   
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24  комментария
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6k
Трям 2 часа назад
Зачем вуалировать? Так и пиши - два .пидораса !!
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1k
Moon24 5 минут назад
Биомусор подлежит усыплению а не навязыванию окружающим
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3k
Daimos 18 минут назад
А почему тогда мужикам нельзя участвовать в женских состязаниях? Это дискриминация или преследования по признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентификации.
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1k
Звёздный князь 21 минуту назад
Боролись феминистки за равенство женщин перед мужчинами, боролись.
Вот и доборолись.
За что боролись, на то и напоролись. Получайте равенство.
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29
Евгений Бобр 23 минуты назад
Хоспади, давай потоп уже!!!
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5k
Maksim Piskunov 40 минут назад
Новость от начала октября.

"Кубок мира по плаванию среди трансгендеров отменен, потому что на него не заявился ни один участник(ца). Соревнования должны были пройти в Берлине в эту пятницу."
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13k
..: Атеист :.. 46 минут назад
Вот пи..сы! Робота с реактивным двигателем, который идентифицирует себя женщиной, еще отправьте! Цирк/посмешище какое-то , а не спорт! Политика, пид:растия и спорт не совместимы!
Девчат жалко. Тренировались, пытались победить.. а тут пришло какое-то непонятное существо двухногое и получило медальки.
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7k
tamin 47 минут назад
Ну что барышни? Хотели быть сильными, независимыми и соревноваться с мужиками на равных? Теперь вы соревнуетесь с [мат]. Как же хорошо, что я живу не в пендостании
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13k
gavrosh 47 минут назад
Пиндосы=.пидоры.
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1k
Шершень 51 минуту назад
Не мешайте.
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30k
Григорий 52 минуты назад
Свечку у их кровати никто не держал, потому насчет гомосеков говорить не будем. . Потому просто два мужчины сказали, что им можно и стали соревноваться с женщинами. Никто-б не смог предсказать результат такого состязания.
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19k
Robin Hood Час назад
И тут эти ...
Ссылка www.youtube.com
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24k
ЦСКА Час назад
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237
iskra Час назад
Ну че, подходящий случай для феминисток,доказать,что они ничуть не хуже мужчин,способны выполнять мужскую работу,и получать мужскую зарплату.
Как говорится - "за что боролись,то и получили". Правда, они думали, что борьба будет в одну сторону,можно будет унижать мужиков,и получать деньги просто за то,что у тебя писечка. А оказалось, что мужики их и тут переиграли и уничтожили,как дешевку..
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100k
Татьяна Юсова Час назад
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2k
Rom Час назад
Вон он на подиуме стоит, у него член через шорты торчит, видно даже если не присматриваться. В женские соревнования полез... пи-дп-рпс - распи-дарас мерзкий.
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2k
Rom Час назад
Больные уроды и мрази. Девки тренируются всю жизнь, стараются, надеются на что то....выкладываются... А тут приходят пи-дара-сы мерзотные, гады, дерьмо отвратительное, и их обгоняют спокойно.... Им надо прописать звизды нормальной. Уроды мерзкие.
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2k
Rom 2 часа назад
Уроды, конечно. Но ничего, и им [мат] надают как нить......
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24k
sssss3 2 часа назад
Чему вы так удивляетесь???? Нация жуликов и проходимцев.
Пусть себя в детей ещё запишут, и в детских соревнованиях участвуют, так точно все призовые в карман заберут.....
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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