Эта крепость в Старой Ладоге пропитана историей сражений

Уже в 1164 г. новая крепость смогла устоять при нападении шведов, хотя спустя полтора века в 1313 г. шведы всё же смогли её взять и сжечь, но уже через 25 лет опять не смогли. В общем битвы за эти места происходили с момента основания и на регулярной основе.