Эта крепость в Старой Ладоге пропитана историей сражений

Сегодня я расскажу про Староладожскую крепость, основанную ещё на рубеже IX-X веков во времена Вещего Олега и расположенную возле впадения реки Ладожка в реку Волхов на Ладожском мысу.
Сама Старая Ладога была основана выходцами с острова Готланд в 753 г., но практически сразу первое поселение было разрушено, потом снова отстроено, потом снова разрушено и так много раз выходцами разных культур и народов.
Это происходило настолько часто, что мы просто запутались и давайте просто пропустим этот период, чтобы не ввести случайно наших читателей в заблуждение.
В Ипатьевской и Радзивилловской летописях говорится о том, что в 862 г. призванный на княжение Рюрик отстроил в этих местах первую деревянную крепость, служившую перевалочным пунктом для его дружины перед походом на юг по Волхову.
Первые укрепления защищали лишь часть Рюриковского городища, но уже на рубеже IX-X веков вместо первых деревянных укреплений была построена новая каменная крепость со входом около Раскатной башни со стороны реки, которая уже защищала водный путь из Балтийского моря вглубь русских земель.
В первой половине Х века по краю мыса была построена дерево-известняковая оборонительная стена, но в 997 г. норвежский ярл Эйрик в ходе осады смог захватить и разрушить Ладожскую крепость.
Тем не менее уже в начале XI века крепость отстроили снова в деревянном исполнении, но уже с напольным валом и рвом.
А во времена правления Великого князя Мстислава Владимировича крепость снова начали перестраивать в каменном исполнении, а в летописи сказано, что в 1116 г. Ладожский посадник Павел заложил город-камень.
Уже в 1164 г. новая крепость смогла устоять при нападении шведов, хотя спустя полтора века в 1313 г. шведы всё же смогли её взять и сжечь, но уже через 25 лет опять не смогли. В общем битвы за эти места происходили с момента основания и на регулярной основе.
В XVI веке с распространением огнестрельного оружия крепость снова была перестроена из плитняка на известковом растворе и усилена пристроенными по периметру трёхъярусными пушечными Климентовской, Воротной, Раскатной, Стрелочной и Тайничной башнями, а также пряслами между ними.
Новые крепостные стены, построенные на земляном валу, достигали 8 метров в высоту, венчаясь боевым ходом шириной около 2 метров. В восточной стене на высоте 7 метров был обустроен торговый люк для загрузки товаров и продовольствия, а к реке Волхов из крепости был прорыт тайный ход.
В 1585-1586 гг. при царе Федоре Иоанновиче с южной стороны крепости было возведено дополнительное дерево-земляное укрепление бастионного типа.
Не смотря на это в 1610 г. шведы опять смогли захватить крепость и в 1701 г. они снова осаждали её стены.
А после окончания Северной войны и сдвига границ эта крепость утратила своё военное значение и она была разоружена, со временем окончательно разрушившись.
Первые археологические раскопки же здесь были произведены Н. Е. Бранденбургом в 1884-1885 гг.
С 1909 г. под руководством научного сотрудника Этнографического отдела Русского музея Н. И. Репникова развернулись систематические изыскания и раскопки Земляного городища в Старой Ладоге.
В 1931 г. системные исследования продолжились под руководством В. А. Богусевича, а затем П. А. Раппопорта.
А в 1970-х гг. под руководством А. Э. Экка в крепости были закончены первые реставрационные работы и открылись экспозиции открывшегося Староладожского краеведческого музея.
Во время реставрации крепости, её элементы воспроизводились по образу других крепостей того времени и логических предположений, т.к. кроме старых описей XVII века никаких свидетельств о внешнем виде башен не сохранилось. Тогда были воссозданы Климентовская и Воротная башни.
В 1972 г. к раскопкам под руководством А. Н. Кирпичникова приступила уже Староладожская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН, а в 1984 г. музей получил статус историко-архитектурного и археологического музея-заповедника федерального значения.
В 2008 г. начались новые реставрационные работы и была воссоздана Стрелочная башня и прясла крепостной стены между Стрелочной и Воротной башнями. Причём верх старой разрушенной башни как бы спрятали внутрь новодельной надстройки, которая послужила не только наружным воссозданием облика, но и своеобразным консервационным колпаком с заделом на будущие окончательные реставрационные работы.
К 2012 г. из запланированных реставрационных работ в крепости смогли провести лишь половину, а в 2013 г. она была передана в собственность Ленинградской области.
Так из регионального бюджета были выделены средства на разработку научно-исследовательской и проектно-сметной документации для реставрации, а в течение 2014-2015 гг. реставрационные работы были продолжены, а в 2020 г. внутри была открыта археологическая экспозиция.
А ещё на территории есть церкви Святого Георгия и Дмитрия Солунского.
А это памятник Рюрику и Вещему Олегу.
Ну и памятник соколу.
А на этом всё.
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