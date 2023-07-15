Взгляд серебрянного фараона

Серебряный саркофаг Псусеннеса I примечателен не только внушительной массой основного материала (серебро в Египте считалось дороже золота), но и тем, что декорирован с высочайшим мастерством и тонким художественным вкусом: золото присутствует лишь на ремне немеса и в фигуре Урея, основная часть саркофага покрыта гравировкой в стиле "риши", хотя имеет и несколько крупных изображений божеств:
Но особую прелесть этому заупокойному портрету, и именно благодаря однотонному блеску серебра, придают инкрустированные глаза:
Беспощадное время (и влажный климат Нижнего Египта) обратили в прах и тлен мумию фараона. Неизвестно, успел ли тот, кто мнил стать нетленным, как боги, пройти все препятствия Иного Мира, чтобы на Загробном Суде быть или оправданным, или лишиться всякой надежды на бытие.
Но этот взгляд из глубины тысячелетий может рассказать нам больше, нежели все сокровища Таниса: это взгляд правителя, который осознав свою смертность, громко заявляет, что верит в инобытие и знает, что перед беспристрастным божественным судом будет отвечать за то, как хранил и защищал, управлял и поддерживал возлюбленную землю на берегах Нила.
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