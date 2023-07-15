Взгляд серебрянного фараона

Но этот взгляд из глубины тысячелетий может рассказать нам больше, нежели все сокровища Таниса: это взгляд правителя, который осознав свою смертность, громко заявляет, что верит в инобытие и знает, что перед беспристрастным божественным судом будет отвечать за то, как хранил и защищал, управлял и поддерживал возлюбленную землю на берегах Нила.