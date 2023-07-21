Когда русские начали считать метрами, литрами и килограммами

Как известно, СССР присоединился к Международной метрической конвенции 21-го июля 1925 года. Считается, что к этому моменту у нас многие ещё считали вёрстами, саженями и пудами, а решение Совнаркома означало, что теперь все эти меры можно было считать устаревшими.
На самом деле Международная метрическая конвенция, подписанная в Европе в 1875 году, в России была хороша известна и официально допущена (то есть не запрещалась) ещё в 1890 году. Что касается советской власти, то применение метрической системы мер стало обязательным по декрету Совнаркома РСФСР от 14-го сентября 1918 года.
То есть принятие такого же закона в СССР было вопросом чисто организационным для России и, скажем так, основополагающим для новых республик. Впрочем, в РСФСР населению, особенно деревенскому, привыкшему к старым понятиям, тоже требовался соответствующий ликбез.
Ярким свидетельством такой агитационной деятельности являются стихи Маяковского, которые печатались на фантиках конфет, выпускаемых фабрикой "Красный октябрь".
Выше и ниже – примеры от декабря 1923-го года. И это не единственный пример, у Маяковского эта серия была достаточно большой, с той же целью использовались, скажем, конфеты "Наша индустрия".
Формально, кстати, Маяковский ошибался. Тот же пример с фунтами – это округление в меньшую сторону, поскольку фунт – это 409,5124 грамма. Умножение на 2,5 даёт 1023,781 грамма, ну то есть почти на 24 грамма больше килограмма.
Ведро из другого примера – тоже округлено в меньшую сторону, поскольку при точном переводе на новую меру получалось 12,29941 литра. Фунт – это 409,512 грамма, поделить это число так, что бы полфунта было равно 200 граммам – решение математически неверное.
Очевидно, что эти мелочи с бытовой точки зрения – реально мелочи, тем более, что в магазинах уже не требовалось переводить одно в другое, ценники пришлось поменять. Но привыкать пришлось, видимо, долго, поскольку в русской системе мер было просто больше названий.
Вот только один показательный и всем понятный пример. У нас есть известная мера, название которой не так давно звучало как название валюты – поллитра.
Половину от поллитра и сейчас иногда называют чекушкой, хотя такой меры официально не существует – эхо прошлого. Ещё есть шкалик – где-то так называют мелкие бутылки по 100 грамм, а где-то – и по 50 грамм. Тоже эхо прошлого.
До внедрения в России метрической системы эти названия означали вполне конкретную меру: шкалик – это 1/200 от ведра, чуть больше 60 грамм; чекушка (она же четушка или "пятидесятка") – это 1/50 от ведра; между ними была чарка – 2 шкалика, 5 чарок назывались водочной бутылкой, а если их две – то это штоф.
И так во всём – в измерениях веса, площади, расстояния и пр. Для количества были свои названия – дюжину мы все помним, а вот дюжина дюжин, к примеру, назывались гросс, а дюжина гроссов – это масса.
Были даже отдельные меры для подсчёта бумаги. Скажем, кипа – это не непонятная куча бумажек, а 10 стоп. А знаете, сколько в этой стопке листов? 20 дестей! И десть – это не 10, а 24 листа.
Только не стоит распаляться на тему "какую Россию потеряли". На самом деле считается, что русская система мер, используемая к моменту перехода на метрическую систему в 1925 году – это стандарты, основанные на основе английских мер. Случилось это в 1835 году, но всё же тогда речь шла о корректировке привычных единиц измерения и введении нескольких новых – скажем, был введён дюйм, который приравняли к 1/28 аршина.
То есть, очевидно, что и до этого в России использовались свои единицы измерения, но, как говорится, это уже другая история.
Источник:
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