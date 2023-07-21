Когда русские начали считать метрами, литрами и килограммами

На самом деле Международная метрическая конвенция, подписанная в Европе в 1875 году, в России была хороша известна и официально допущена (то есть не запрещалась) ещё в 1890 году. Что касается советской власти, то применение метрической системы мер стало обязательным по декрету Совнаркома РСФСР от 14-го сентября 1918 года.

То есть принятие такого же закона в СССР было вопросом чисто организационным для России и, скажем так, основополагающим для новых республик. Впрочем, в РСФСР населению, особенно деревенскому, привыкшему к старым понятиям, тоже требовался соответствующий ликбез.

Ярким свидетельством такой агитационной деятельности являются стихи Маяковского, которые печатались на фантиках конфет, выпускаемых фабрикой "Красный октябрь".