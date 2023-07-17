"Я познакомил их с подругой, а они - драться!": в Одессе парню выбили зуб и отметелили за девушку с сюрпризом

Тот случай, когда даже знакомство на пляже ничего не гарантирует.
На нудистском пляже в Одессе солдат избил парня за знакомство с его подругой. Пока военный кокетничал с девушкой, всё было хорошо. А потом они пошли купаться - и обнаружился неприятный сюрприз.
Военный от предвкушения страстного вечера захотел потрогать незнакомку, но обнаружил, что, в сущности, она по физиологии мало чем отличается от него самого. Рассверипев, он вышел на берег и навалял своднику, который, ко всему прочему, оказался еще и геем.
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А потому что предупреждать надо, что девушка того-этого, с сюрпризом!
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У него со зрением проблемы?
Уровень цивилизованности государства сейчас так:
1. Педерастам предлагают выехать или казнят - цивилизованная страна.
2. Педерастам запрещают вести агитацию, но не преследуют - развивающая страна.
3. Педерасты находятся у власти - дегенерировавшая территория требующая глобальной санации. Не может рассматриваться иначе, чем зона психического и возможно генетического заражения.
Это какие настоящие цивилизованные? Какой-нибудь Исламостан? Цивилизованный, аха -_-
Во-вторых, почему разговоры на "вражеском" языке? Потому что свой выдуманный не знаете?