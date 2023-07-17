FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6665 постов • 3052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Я познакомил их с подругой, а они - драться!": в Одессе парню выбили зуб и отметелили за девушку с сюрпризом

"Я познакомил их с подругой, а они - драться!": в Одессе парню выбили зуб и отметелили за девушку с сюрпризом

Автор:
17 июля 2023 19:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   Видео   Одесса   девушка с сюрпризом   драка   пляж   смешно   
2191
1
2

Тот случай, когда даже знакомство на пляже ничего не гарантирует.

На нудистском пляже в Одессе солдат избил парня за знакомство с его подругой. Пока военный кокетничал с девушкой, всё было хорошо. А потом они пошли купаться - и обнаружился неприятный сюрприз.


Военный от предвкушения страстного вечера захотел потрогать незнакомку, но обнаружил, что, в сущности, она по физиологии мало чем отличается от него самого. Рассверипев, он вышел на берег и навалял своднику, который, ко всему прочему, оказался еще и геем.


А потому что предупреждать надо, что девушка того-этого, с сюрпризом!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: transgender   Видео   Одесса   девушка с сюрпризом   драка   пляж   смешно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
341
thrashbox 2 часа назад
А что за нетолерантность такая ? Цэ Еуропа же ж !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
гоша гога 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Полчаса назад
В Одессе? Так там нынче засилие упоротых уропов, а на пляжах вовсе мины выбрасывает. Нафиг такие "курорты". Пока не очеистят от бандерлогов тум быьт в принципе не рекомендую ни кому. Хотя сам город и исконные одесситы - замечательны. Я там служил 2 года срочную, ещё при СССР. Знаю о чем говорю. Беда втом, что там уже давно в той Одессе настоящие одесситы в подавляющем меньшинстве. Рагульё понаехало тупое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
данила беринский Андрей Крылов 20 минут назад
ни в каком не меньшинстве, просто мы работаем и занимаемся своими делами, на митинги не бегаем. а если будешь много выступать против того, что вы перечислили, - добро пожаловать на подвал в СБУ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Serjio Полчаса назад
Это ж Бородач один в один в серии с Басковым
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Олег 37 минут назад
В этой новости нет счастливого конца! Всех в один окоп! Или их утилизируют, или они вчетвером переженятся и их один хрен утилизируют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Василий Афиногенов 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 48 минут назад
"На нудистском пляже" "захотел потрогать незнакомку" "обнаружился неприятный сюрприз"
У него со зрением проблемы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Старый больной человек 52 минуты назад
В настоящих цивилизованных странах для педерастов предусмотрена смертная казнь.
Уровень цивилизованности государства сейчас так:
1. Педерастам предлагают выехать или казнят - цивилизованная страна.
2. Педерастам запрещают вести агитацию, но не преследуют - развивающая страна.
3. Педерасты находятся у власти - дегенерировавшая территория требующая глобальной санации. Не может рассматриваться иначе, чем зона психического и возможно генетического заражения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Старый больной человек russger Полчаса назад
А х/з, возможно человечество еще только подходит к уровню цивилизованности. Сейчас мы наблюдаем только начало технического прогресса, социальный и биологический вообще еще не начался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 Час назад
Охерели ЗСУшники совсем...они вообще то за ЭТО кровь проливают на фронтах, а теперь нос воротят...хавайте не обляпайтесь))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио Час назад
оказался еще и геем...(w)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
AzuveR Час назад
Тю, а шо такого ? Цеж уже норма должна быть для украины, баба с письном, это так по гейропейски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Степан Серёгин Час назад
Во-первых, вы же хотели как в Европе? Получите!
Во-вторых, почему разговоры на "вражеском" языке? Потому что свой выдуманный не знаете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Любушка Час назад
Трогать девушку между ног при первом свидании- какая гнусность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Andrey Час назад
Как то так на ум приходит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133629



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#СССР#интересно#дети#шоу бизнес#новости#машина#Мемы#соцсети
#история#животные#Прикол#знаменитости#ДТП#подборка#фильм#негатив#ржака#факты
#люди#Юмор#интересное#Россия#кино#забавно#полиция#Китай#сарказм#алкоголь
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться