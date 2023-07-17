"Я познакомил их с подругой, а они - драться!": в Одессе парню выбили зуб и отметелили за девушку с сюрпризом

На нудистском пляже в Одессе солдат избил парня за знакомство с его подругой. Пока военный кокетничал с девушкой, всё было хорошо. А потом они пошли купаться - и обнаружился неприятный сюрприз.





Военный от предвкушения страстного вечера захотел потрогать незнакомку, но обнаружил, что, в сущности, она по физиологии мало чем отличается от него самого. Рассверипев, он вышел на берег и навалял своднику, который, ко всему прочему, оказался еще и геем.



