Уже не стесняется: Байдену понадобилась шпаргалка, чтобы поприветствовать президента Коста-Рики

С памятью у американского президента - совсем швах. Но если раньше он хотя бы прятал свои шпаргалки, теперь читает по бумажке, не заботясь о том, какое это производит впечатление. А может, просто забыл спрятать подсказку?
Президент США поприветствовал своего коллегу из Коста-Рики Чавеса Роблеса, зачитав текст со шпаргалки. Бумажку с подсказкой при этом американский лидер и не подумал спрятать или как-нибудь скрыть. Дедушка старый, ему можно.
"Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами", - старательно читает Байден, а президент Коста-Рики, деликатно улыбаясь, слушает. Интересно было бы узнать, что при этом думает Роблес о человеке, который без подсказки не способен озвучить пару обычных приветственных фраз.
Запись видео была опубликована на Ютуб-канале Белого Дома. К сожалению, комментарии к видео отключены.
С другой стороны, Байден хотя бы не уснул и не завис во время встречи , а вот еще один престарелый американец, 81-летний лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл во время общения с журналистами "завис" на публике.
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Помощнице даже пришлось громко повторить вопрос, но даже это не помогло вывести его из "транса". Это не первый "уход в астрал" Кокаинового Митча, как прозвали простые американцы Макконнела. Недавно политик так же ушёл в себя на пресс-конференции в Капитолии и некоторое время не реагировал на происходящее.
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