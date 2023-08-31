Уже не стесняется: Байдену понадобилась шпаргалка, чтобы поприветствовать президента Коста-Рики

"Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами", - старательно читает Байден, а президент Коста-Рики, деликатно улыбаясь, слушает. Интересно было бы узнать, что при этом думает Роблес о человеке, который без подсказки не способен озвучить пару обычных приветственных фраз.

Запись видео была опубликована на Ютуб-канале Белого Дома. К сожалению, комментарии к видео отключены.

С другой стороны, Байден хотя бы не уснул и не завис во время встречи , а вот еще один престарелый американец, 81-летний лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл во время общения с журналистами "завис" на публике.