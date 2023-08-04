Отомстил: пилот Lufthansa после отказа в посадке нарисовал в небе забавное послание

После недавнего пожара аэропорт Сицилии не дал разрешение на посадку самолёта, и пилот немецкой авиакомпании отомстил. Как умел.
Коммерческий рейс вылетел из Франкфурта (Германия) и направился на Сицилию, однако приземлиться в аэропорту Фонтанаросса не смог - пилот получил отказ. Из-за недавнего пожара в терминале аэропорт еще не вернулся к прежней стабильной работе.
Раздосадованный тем, что ему придётся лететь на Мальту и там сажать самолёт, пилот постарался, чтобы его возмущение заметили. Flight Radar зафиксировал траекторию его полёта - послание красноречиво и понятно без слов.
На выполнение "рисунка" понадобилось около 16 минут, после чего самолёт улетел на Мальту.
Имени "художника" не называют, и в "Люфтганзе" считают, что все совпадения случайны: дескать, пилот и не думал рисовать в небе фаллосы, просто так совпало.
Угу, охотно верим.
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