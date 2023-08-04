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Отомстил: пилот Lufthansa после отказа в посадке нарисовал в небе забавное послание

Отомстил: пилот Lufthansa после отказа в посадке нарисовал в небе забавное послание

Автор:
04 августа 2023 11:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Flight Radar   lufthansa   авиа   конфуз   послание   траектория полёта   
1192
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После недавнего пожара аэропорт Сицилии не дал разрешение на посадку самолёта, и пилот немецкой авиакомпании отомстил. Как умел.

Коммерческий рейс вылетел из Франкфурта (Германия) и направился на Сицилию, однако приземлиться в аэропорту Фонтанаросса не смог - пилот получил отказ. Из-за недавнего пожара в терминале аэропорт еще не вернулся к прежней стабильной работе.


Раздосадованный тем, что ему придётся лететь на Мальту и там сажать самолёт, пилот постарался, чтобы его возмущение заметили. Flight Radar зафиксировал траекторию его полёта - послание красноречиво и понятно без слов.


На выполнение "рисунка" понадобилось около 16 минут, после чего самолёт улетел на Мальту.

Имени "художника" не называют, и в "Люфтганзе" считают, что все совпадения случайны: дескать, пилот и не думал рисовать в небе фаллосы, просто так совпало.


Угу, охотно верим.

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Метки: Flight Radar   lufthansa   авиа   конфуз   послание   траектория полёта   
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4  комментария
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145
Жан Батист Эммануэль Зорг 2 часа назад
вы серьёзно верите, что в насыщенном европейском воздушном пространстве , в условиях дефицита топлива пилот коммерческого рейса будет х.и в небе рисовать?
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Ну, пилоты Победы тоже поддержали Дзюбу. Потом их уволили, конечно...

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8k
sedoisever 2 часа назад
Очень глупый или очень богатый пилот.
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