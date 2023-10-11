Не просто улов, а подарок зубной фее!

"К счастью, мой друг, Крис, сказал мне ослабить тягу, чтобы рыба не оборвала леску".

В рыбе Саммерлин нашел еще один свой крючок. Оказалось, этот же овцеголов ранее сумел перекусить леску. В тот же вечер семья поужинала свежим уловом.