Не просто улов, а подарок зубной фее!

38-летний Брайан Саммерлин рыбачил у побережья американского штата Мэриленд, когда что-то большое зацепило его леску. Это оказался овцеголов - рыба с зубами, похожими на человеческие. Благодаря своему главному оружию этот вид легко ворует наживку и редко попадает на крючок.
"Это удивительные рыбы. У них есть передние зубы, которыми они могут откусывать балянусы с любых подводных поверхностей. Кроме того, у них есть подобие моляров на верхней и нижней челюстях, чтобы дробить ракообразных. Моя дочь хочет сохранить зубы, чтобы положить их под подушку для зубной феи, ведь они выглядят так же, как человеческие", - рассказал рыбак.
Однако вытащить рыбу было нелегко.
"Овцеголов - очень упорная рыба, - говорит Саммерлин. - Они стремятся вернуться на дно, часто срываются, рвут леску".
"К счастью, мой друг, Крис, сказал мне ослабить тягу, чтобы рыба не оборвала леску".
В рыбе Саммерлин нашел еще один свой крючок. Оказалось, этот же овцеголов ранее сумел перекусить леску. В тот же вечер семья поужинала свежим уловом.
Брайан сразу понял, что поймал рекордсмена.
Вес рыбы составил 7,5 кг, побив предыдущий рекорд Мэриленда - 6,4 кг, установленный в августе 2020 года. Средний вес этого вида - 1-2 кг. Рекорд был признан Департаментом природных ресурсов штата.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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