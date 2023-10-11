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Не просто улов, а подарок зубной фее!

Не просто улов, а подарок зубной фее!

Автор:
11 октября 2023 13:47
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Рыбак   зубы   овцеголов   рыба   рыбалка   улов   
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38-летний Брайан Саммерлин рыбачил у побережья американского штата Мэриленд, когда что-то большое зацепило его леску. Это оказался овцеголов - рыба с зубами, похожими на человеческие. Благодаря своему главному оружию этот вид легко ворует наживку и редко попадает на крючок.

"Это удивительные рыбы. У них есть передние зубы, которыми они могут откусывать балянусы с любых подводных поверхностей. Кроме того, у них есть подобие моляров на верхней и нижней челюстях, чтобы дробить ракообразных. Моя дочь хочет сохранить зубы, чтобы положить их под подушку для зубной феи, ведь они выглядят так же, как человеческие", - рассказал рыбак.

Однако вытащить рыбу было нелегко.

"Овцеголов - очень упорная рыба, - говорит Саммерлин. - Они стремятся вернуться на дно, часто срываются, рвут леску".

"К счастью, мой друг, Крис, сказал мне ослабить тягу, чтобы рыба не оборвала леску".

В рыбе Саммерлин нашел еще один свой крючок. Оказалось, этот же овцеголов ранее сумел перекусить леску. В тот же вечер семья поужинала свежим уловом.

Брайан сразу понял, что поймал рекордсмена.

Вес рыбы составил 7,5 кг, побив предыдущий рекорд Мэриленда - 6,4 кг, установленный в августе 2020 года. Средний вес этого вида - 1-2 кг. Рекорд был признан Департаментом природных ресурсов штата.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рыбак   зубы   овцеголов   рыба   рыбалка   улов   
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4  комментария
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10k
Garpia121 57 минут назад
Бедные рыбы, и у них бывает кариес.
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9k
soar 6 минут назад
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13k
Кыся Полчаса назад
А доча молодец, сразу продумала, как навариться на халяву...
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58
Maria P. Полчаса назад
Они очень вкусные.
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