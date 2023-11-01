Девушка показывает силу макияжа, перевоплощаясь в разных звёзд и персонажей

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Промис Таманг (Promise Tamang) — настоящая мастер перевоплощений. Она стала известна благодаря своему таланту трансформироваться в других людей и персонажей. Никаких эффектов - только макияж. На профиль девушки подписаны больше 1 млн пользователей.
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