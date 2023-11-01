FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8780 постов • 851 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Девушка показывает силу макияжа, перевоплощаясь в разных звёзд и персонажей

Девушка показывает силу макияжа, перевоплощаясь в разных звёзд и персонажей

Автор:
01 ноября 2023 14:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   интерсно   макияж   преображения   талант   трансформации   фото   
885
14

Промис Таманг (Promise Tamang) — настоящая мастер перевоплощений. Она стала известна благодаря своему таланту трансформироваться в других людей и персонажей. Никаких эффектов - только макияж. На профиль девушки подписаны больше 1 млн пользователей.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: до и после   интерсно   макияж   преображения   талант   трансформации   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Χάρων 41 минуту назад
Только макияж...
И немного фотошопа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий Минуту назад
тема не раскрыта! хотя задел есть))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62079



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей...
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Набирающие популярность в сообществах
ТОП 10 звезд России связанных с криминалом. Интересные факты
ТОП 10 звезд России связанных с криминалом. Интересные факты
С добрым утром
С добрым утром
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#подборка#полиция#новости#Ynews
#машина#животные#в мире#интересное#ДТП#факты#история#дети#позитив#Разное
#автомобили#люди#Юмор#кино#авто аварии#фильм#истории#Еда#шоу бизнес#США
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android 14 преображений, доказывающих, что гадкие утята порой становятся прекрасными лебедями 14 преображений, доказывающих, что гадкие утята порой становятся прекрасными лебедями 20+ фото в стиле "до и после", которые вдохновляют что-нибудь изменить 20+ фото в стиле "до и после", которые вдохновляют что-нибудь изменить 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса 20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь 20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь 15 потрясающих преображений женщин с помощью макияжа 15 потрясающих преображений женщин с помощью макияжа

На что жалуетесь?

Вернуться