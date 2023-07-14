Реакция нормальных мужчин на то, что девушка не успела побрить ноги

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Речь в этом посте пойдёт не о бодипозитиве. Бывает так, что девушки просто не успеваю побрить ноги и дико это стесняются. Перед вами реакции мужчин и мнения женщин.
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