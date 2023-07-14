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Реакция нормальных мужчин на то, что девушка не успела побрить ноги

Реакция нормальных мужчин на то, что девушка не успела побрить ноги

Автор:
14 июля 2023 17:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   девушка бреет ноги   мужчины   не побрила ноги   небритые ноги   фото   
1197
14

Речь в этом посте пойдёт не о бодипозитиве. Бывает так, что девушки просто не успеваю побрить ноги и дико это стесняются. Перед вами реакции мужчин и мнения женщин.

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Метки: Прикол   девушка бреет ноги   мужчины   не побрила ноги   небритые ноги   фото   
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3  комментария
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220
денис 42 минуты назад
маникюр! когда уже женщины поймут - он нужен только им! если девушка не грызет ногти уже хорошо! а все эти приклеенные когти!!! да еще они отрастают через неделю и делается еще хуже!!! любой нормальный мужик скажет - мне по... на твой маникюр. если вообще заметит его - даже если перед носом махать будет - ну посмотри какие ноготочки!!!
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63k
Александр Ломовицкий 16 минут назад
у каждого свой фетиш . кого-то волосатые ноги заставляют тошнить кто то не обратит внимания на пушок кому то сиськи нравятся большие кому то маленькие кто то вобще все внимание на жопу уделяет . каждый дрочит как он хочет.
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14k
Antique computer Полчаса назад
Волосатые женские ноги - это отвратительно (моё личное мнение).
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Спелая кукурузинка

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