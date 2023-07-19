10 научных отсылок в "Футураме"

Восьмой сезон культовой "Футурамы" выйдет уже в конце этого месяца. Анимационный сериал отличается юмором, в котором зашифрованы научные отсылки и идеи. Конечно, и создавали сериал люди с докторской степенью в области математики, физики, информатики. В этой статье вы можете узнать что-то новое и посмеяться над шутками, которые могли не заметить.
1. Жизненный цикл лосося
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В 13-й серии 7-го сезона "Натурама" герои участвуют в трехсерийном документальном фильме о природе под названием "Взаимодействие дикой вселенной Омикрона". В этом эпизоде исследуются жизненный цикл лосося, брачные ритуалы черепах и социальные структуры морских слонов. Несмотря на то, что в мультфильме не рассматриваются все подробности, он рассказывает о первых двух этапах жизни лосося. В пресноводной реке среди гальки из икринок вылупляются крошечные рыбки с желточным мешком на брюшке. Пока малек растет, желточный мешок уменьшается. Как и все мальки, герой Фрая начинает свое путешествие из реки в море. Вскоре он встречает и начинает ухаживать за красивой рыбкой по имени Лила, которая обещает ему себя. После нескольких подводных свиданий Фрай, Лила и остальные сородичи достигают конца цикла созревания и возвращаются на нерест в пресную воду. Судьба испытывает главных героев, но им удается воссоединиться. Фрай оплодотворяет икру Лилы, и оба счастливо умирают.
В эпизоде "Розуэлл, который хорошо кончается" экипаж Межпланетного экспресса отправляется в Нью-Мексико 1947 года. Оказывается, дедушка Фрая служил в это время в местной воинской части. По глупости Фрай проводит ночь со своей бабушкой, становясь, таким образом, собственным дедушкой. В результате чего у героя отсутствуют мозговые дельта-волны. Эта генетическая аномалия вскоре поможет Фраю хранить свои мысли в тайне и спасти Вселенную.
Дельта-волны до сих пор мало изучены. Они связаны с восстановительными процессами, например, наблюдаются во время сна. При избытке дельта-волн возникает нарушение когнитивных функций, например, снижение концентрации внимания.
3. BASIC
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BASIC - язык компьютерного программирования, предназначенный для начинающих. Изобретенный в 1964 году Джоном Кемени и Томасом Курцем, BASIC был одним из первых в своем роде. Как показано в эпизоде "Я, робот", этот язык программирования актуален и 1000 лет спустя. Поселившись у Бендера, Фрай проходит мимо таблички с надписью "10 HOME, 20 SWEET, 30 GO TO 10″ - "Home Sweet Home" ("Дом, милый дом") для тех, кто не знаком с BASIC.
В 7-м эпизоде 6-го сезона "Опаздывающий Филип Дж. Фрай" изложена одна из самых увлекательных теорий сериала о времени и его цикличности, а также говорится о появлении нашей Вселенной. Опаздывая на ужин к Лиле, Фрай просит Профессора испытать его новую машину времени, отправившись в будущее всего на минуту. Однако их уносит в 10000 год. Машина может перемещаться только в будущее, поэтому Фрай, Бендер и Профессор вынуждены двигаться дальше в будущее, пока не наступит конец света. Путешественники наблюдали, как Вселенная превращается в небытие. Затем возникла яркая вспышка. Герои стали свидетелями Большого взрыва, рождения звезд и планет. Новая Вселенная оказалась идентичной старой, поэтому их ждало возвращение домой.
Персонажи "Футурамы" часто перемещаются со скоростью, превышающей скорость света, преодолевая межгалактическое пространство, и этот сюжетный прием противоречит законам физики. Сценарист Дэвид Коэн объясняет, что таким образом его команда хочет позабавить ученых, пусть это и выдумка. В эпизоде "Мой собственный клон" профессор Фарнсворт демонстрирует преемнику Кьюберту свои изобретения. Он рассказывает, что его двигатели на темной материи преодолевают расстояние между галактиками за считанные часы. Кьюберт возражает ему, поскольку невозможно перемещаться быстрее скорости света. Профессор объясняет ему, что ученые увеличили скорость света в 2208 году. Авторы "Футурамы" избежали проблемы относительности, просто увеличив скорость света таким образом, чтобы объекты могли двигаться со скоростью, не приближаясь к пределу.
6. Эффект наблюдателя
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Профессор Фарнсворт ссылается на эффект наблюдателя после досадного проигрыша на ипподроме в 3-й серии 4-го сезона "Удачи По-Фрайски". Так, невозможно увидеть какой-то объект без облучения его светом или другими частицами, которые влияют на состояние объекта, а поглощение квантов для измерения освещенности уменьшает его. Ученый ставит на скачки, которые заканчиваются ничьей. К ужасу Профессора, судьи используют квантовый микроскоп для определения победителя. Ученый заявляет: "Нечестно! Вы исказили результат, измерив его".
7. Кот Шредингера
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В 1935 году физик Эрвин Шредингер провел мысленный эксперимент, получивший название "Кот Шредингера". В ходе эксперимента возникает суперпозиция живого и мертвого кота, что выглядит абсурдно с точки зрения здравого смысла. В 17-м эпизоде 6-го сезона под названием "Закон и оракул" Фрай становится полицейским и в первое же свое дежурство гонится за преступником. Им оказывается Эрвин Шредингер. На пассажирском сидении его автомобиля находится коробка. Когда ученого спрашивают о ее содержимом, он отвечает: «Кот, яд и атом цезия». Фрай спрашивает жив или мертв кот, а Шредингер говорит: "Он находится в суперпозиции двух состояний, пока вы не откроете коробку и не спровоцируете коллапс волновой функции".
Лента Мёбиуса – простейшая неориентируемая поверхность, которая является односторонней в трехмерном пространстве. В 21-м эпизоде 6-го сезона ("Мёбиус Дик") есть каламбур про этот необычный объект. Пролетая над аномальной зоной, экипаж Межпланетного экспресса подвергается нападению четырехмерного космического кита, которого Лила называет Мёбиусом Диком. Учитывая, что ленту Мёбиуса можно встроить в четырехмерное пространство, вполне подходящее описание для кита.
В серии "Бендерама" представлена новая машина профессора Фарнсворта, которая может сделать из любого объекта две уменьшенные копии. На изобретении можно увидеть надпись "Banach-Tarski Dupla-Shrinker", что является отсылкой к парадоксу Банаха-Тарского. В теореме утверждается, что шар можно рассечь на части, из которых, в свою очередь, можно собрать два шара по объему равные исходному. Так, в мультсериале Бендер забрал дубликатор себе, чтобы сделать еще двух своих роботов.
Эпизод "Узник Бенды" был написан Кеном Килером, получившим докторскую степень по прикладной математике в Гарвардском университете. Специально для Футурамы Килер сформулировал и доказал совершенно новую теорему.
Серия основана на сценарии обмена телами, в котором ни одна пара тел не может поменяться сознаниями более одного раза. Теорема Футурамы демонстрирует, что после любой последовательности переключений сознания каждый разум может быть возвращен в свое первоначальное тело с помощью двух дополнительных индивидуумов, которые еще ни с кем не поменялись разумами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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