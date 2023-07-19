10 научных отсылок в "Футураме"

В эпизоде "Розуэлл, который хорошо кончается" экипаж Межпланетного экспресса отправляется в Нью-Мексико 1947 года. Оказывается, дедушка Фрая служил в это время в местной воинской части. По глупости Фрай проводит ночь со своей бабушкой, становясь, таким образом, собственным дедушкой. В результате чего у героя отсутствуют мозговые дельта-волны. Эта генетическая аномалия вскоре поможет Фраю хранить свои мысли в тайне и спасти Вселенную.

Дельта-волны до сих пор мало изучены. Они связаны с восстановительными процессами, например, наблюдаются во время сна. При избытке дельта-волн возникает нарушение когнитивных функций, например, снижение концентрации внимания.



