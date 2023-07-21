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Прокуратура проверит "одесскую Барби", которая продаёт курсы по очищению организма с помощью ртути

Прокуратура проверит "одесскую Барби", которая продаёт курсы по очищению организма с помощью ртути

Автор:
21 июля 2023 13:59
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аматуэ   Россия   барби   валерия лукьянова   интересное   инфоцыгане   фото   целители   
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Валерия Лукьянова была знаменита в далёком 2012 году. Тогда фотографии девушки, которая пыталась быть похожа на куклу Барби облетели весь мир. Валерия стала популярна сначала на Украине, а после переехала в Россию. Долгое время Лукьянова была просто фриком, но это ей надоело и теперь она целитель.

Что стать точной копией куклы Барби, Лукьянова делала много разных операций: увеличение груди, удаление ребер, ринопластика, подтяжка бровей, исправление челюсти, уменьшение щек и шеи, липосакция конечностей и плеч, дополнительная подтяжка груди, подтяжка живота. Это только те, о которых доподлинно известно. Когда Лукьянова переехала в Москву, она добилась известности, о которой мечтала. Правда, Валерию считают фриком, а не куклой.

Вскоре Валерии надоело быть фриком. Её не воспринимали всерьёз и это здорово раздражало. Поэтому Валерия рассказывает, как защитить своё биополе, уйти в астрал и выровнять геометрию духа. "Одесская Барби" уверена, что старость — это болезнь, которая преподносится системой как нечто нормальное. На своей странице в Instagram* Лукьянова каждый день рассказывает подписчиком (которых, кстати, миллион) разные новые идеи.

Понятно? Правильно, ничего не понятно. Всё бы ничего, фриков на земле хватает. Но главная проблема в том, что Лукьянова продаёт разные курсы, на которых несёт полную чушь. Например, она рассказывает, как сократить "женские дни" до одного дня. Кроме того, Валерия продаёт косметику не имея лицензии.

К сожалению, есть такие, кто действительно в это верит. У неё есть даже курсы, которые помогают выводить паразитов из организма. Девушка называется себя Аматуя и рассказывает про инопланетных паразитов, живущих в вашем теле, о диких духовных практиках и о том, как стать бессмертными.

Люди, которые каким-то образом попали на курсы к Валерии, удивились. Девушка лечит своих подписчиков, предлагая им подышать ртутью, использовать тампоны с чесночной водой и пить слабительное.

Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале рассказала, что направила в Генпрокуратуру РФ и МВД обращения с просьбой проверить деятельность блогера.

Очень давно подписчики просят обратить внимание на блогера - «одесскую барби» Валерию Лукьянову. Блогер заявляет, что она «Богиня Аматуе», продает косметику без лицензии, проводит курсы «очищения организма от паразитов» с помощью употребления скипидара и ртути. Все это, конечно, может быть опасным для жизни и здоровья людей. Поэтому решили обратиться в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Аматуэ   Россия   барби   валерия лукьянова   интересное   инфоцыгане   фото   целители   
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35  комментариев
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А может лучше её сразу в дурку, пока никого не отравила?
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6k
Leo Sun 12 минут назад
Смотрю на её глаза и мне почему-то кажется, что она пыталась стать похожей не только на барби, но и на азиатку.
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18k
Роберт Шекли 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Йож Полчаса назад
Я уже про неё и забыть забыл. И на те здрасте снова!
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45
Батыр Баев 44 минуты назад
Каких только дебилов не рожает п...зда. Ой, прости, Хоспади.
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29k
Sama 55 минут назад
Коньяком нужно чистить организм)
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Удивительно то, что любая стебанутая инстасамка находит у нас своих поклонников, о Блиновской я уже молчу.....
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46k
Aleksandr Час назад
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1k
Дмитрий Час назад
А почему она так сложно и напряженно говорит???

ЗЫ: даво про нее ничего не слышал...рад, что еще жива и пока "здорова".
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66k
Варакин Алексей Час назад
Помню в далеком 90году,мою знакомую сократили в одном проектном институте. Она погрустила дома маленько, делать нихрена ничего не умела и решила стать целительницей. Все знакомые угорали по полной ,ладно была бы баба умная, но ведь пробка-пробкой. Через 5 лет по городу появилась сеть клиник имени этой дуры, за счет местного бюджета.Сейчас живет вроде во Франции. Вот так! А вы смейтесь дальше!
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1k
Иван Иванович Час назад
Грязь.
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6k
Станислав Час назад
"По-моему ему только хуже и он умирает!" "Нееет, это так выходят из его организма токсины!" Блеа, она бы еще тампоны из волос индейцев Черроки продавать начала.
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3k
Walther Час назад
А я смотрю, армия последователей учения (е)Бонистики растет не по дням...
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3k
Lexx Час назад
Так её советами будут пользоваться только идиоты, вот пусть и вымирают. Могу добавить, для усиления эффекта, перед вдыханием паров ртути, нужно наглотаться мышьяка и стрихнина.
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10k
Кот Бегемот Час назад
Господи, сколько же всякой херни развелось! ...И недоумков тоже.
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1k
Друг Час назад
посмотрел видео !!! срочно пошел и отложил ГИДРУ - Полегчало )))
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56k
Олег Час назад
только возрождение карательной психиатрии спасёт нас от этих блогеров, лекарей и очистителей кармы. Они должны жить под наблюдением врачей в специализированных заведениях
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Лучше бы, сделала операцию на своём головном мозге.
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V2.Smirnov 2 часа назад
Ждём курсов про смачивание тампонов скипидаром.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
с помощью употребления скипидара и ртути.
Скорее всего по заказу украинских спецслужб . Вносит свой посильный вклад .
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
собрать все тампоны с мумием и чесноком которые у нее найдут и затампонировать все дыхательно-пихательные . кто это говно в Россию пустил вобще я думал она в Одессе сдохла уже
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