Прокуратура проверит "одесскую Барби", которая продаёт курсы по очищению организма с помощью ртути

Валерия Лукьянова была знаменита в далёком 2012 году. Тогда фотографии девушки, которая пыталась быть похожа на куклу Барби облетели весь мир. Валерия стала популярна сначала на Украине, а после переехала в Россию. Долгое время Лукьянова была просто фриком, но это ей надоело и теперь она целитель.