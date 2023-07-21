Прокуратура проверит "одесскую Барби", которая продаёт курсы по очищению организма с помощью ртути

Валерия Лукьянова была знаменита в далёком 2012 году. Тогда фотографии девушки, которая пыталась быть похожа на куклу Барби облетели весь мир. Валерия стала популярна сначала на Украине, а после переехала в Россию. Долгое время Лукьянова была просто фриком, но это ей надоело и теперь она целитель.
Что стать точной копией куклы Барби, Лукьянова делала много разных операций: увеличение груди, удаление ребер, ринопластика, подтяжка бровей, исправление челюсти, уменьшение щек и шеи, липосакция конечностей и плеч, дополнительная подтяжка груди, подтяжка живота. Это только те, о которых доподлинно известно. Когда Лукьянова переехала в Москву, она добилась известности, о которой мечтала. Правда, Валерию считают фриком, а не куклой.
Вскоре Валерии надоело быть фриком. Её не воспринимали всерьёз и это здорово раздражало. Поэтому Валерия рассказывает, как защитить своё биополе, уйти в астрал и выровнять геометрию духа. "Одесская Барби" уверена, что старость — это болезнь, которая преподносится системой как нечто нормальное. На своей странице в Instagram* Лукьянова каждый день рассказывает подписчиком (которых, кстати, миллион) разные новые идеи.
Например, вот.
Источник:
Понятно? Правильно, ничего не понятно. Всё бы ничего, фриков на земле хватает. Но главная проблема в том, что Лукьянова продаёт разные курсы, на которых несёт полную чушь. Например, она рассказывает, как сократить "женские дни" до одного дня. Кроме того, Валерия продаёт косметику не имея лицензии.
Источник:
К сожалению, есть такие, кто действительно в это верит. У неё есть даже курсы, которые помогают выводить паразитов из организма. Девушка называется себя Аматуя и рассказывает про инопланетных паразитов, живущих в вашем теле, о диких духовных практиках и о том, как стать бессмертными.
Источник:
Люди, которые каким-то образом попали на курсы к Валерии, удивились. Девушка лечит своих подписчиков, предлагая им подышать ртутью, использовать тампоны с чесночной водой и пить слабительное.
Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале рассказала, что направила в Генпрокуратуру РФ и МВД обращения с просьбой проверить деятельность блогера.
Очень давно подписчики просят обратить внимание на блогера - «одесскую барби» Валерию Лукьянову. Блогер заявляет, что она «Богиня Аматуе», продает косметику без лицензии, проводит курсы «очищения организма от паразитов» с помощью употребления скипидара и ртути. Все это, конечно, может быть опасным для жизни и здоровья людей. Поэтому решили обратиться в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
ЗЫ: даво про нее ничего не слышал...рад, что еще жива и пока "здорова".
Скорее всего по заказу украинских спецслужб . Вносит свой посильный вклад .