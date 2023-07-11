"Заберите его в тюрьму", - или как в Германии принято решать проблемы с соседями

Да-да, лишь потому, что вы шумите в то время, когда это делать запрещено. И вызовут их соседи, которые услышали ваш шум из-за стены или сверху.

И, заметьте, речь не о громкой музыке, не о тусовке в два часа ночи, не о пьяном караоке. А об обычных бытовых звуках, на которые у нас даже никто бы не обратил внимания. Но в Германии всё совсем не так.

«Тихое время» здесь — святое. И немцы очень болезненно относятся к его нарушению и любому лишнему шуму в доме с 22.00 до 7.00.