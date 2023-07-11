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"Заберите его в тюрьму", - или как в Германии принято решать проблемы с соседями

"Заберите его в тюрьму", - или как в Германии принято решать проблемы с соседями

Автор:
11 июля 2023 11:38
Метки: Германия   в мире   люди   соседи   факты   фото   
2448
3

Вы знали, что в Германии полиция может к вам заявиться, если ваш маленький ребёнок просто-напросто бегает туда-сюда по квартире? Или если вы включили поздно вечером стиральную машину? Или решили пропылесосить в квартире?

Да-да, лишь потому, что вы шумите в то время, когда это делать запрещено. И вызовут их соседи, которые услышали ваш шум из-за стены или сверху.

И, заметьте, речь не о громкой музыке, не о тусовке в два часа ночи, не о пьяном караоке. А об обычных бытовых звуках, на которые у нас даже никто бы не обратил внимания. Но в Германии всё совсем не так.

«Тихое время» здесь — святое. И немцы очень болезненно относятся к его нарушению и любому лишнему шуму в доме с 22.00 до 7.00.

О всяких вечеринках и тусовках речь вообще не идёт.

Мучиться в постели с подушкой на голове немец не станет. Как не станет писать СМС в чатик дома, личное сообщение или надевать тапочки, поднимаясь в квартиру соседей с просьбой «можно ли потише?».

Немец без раздумий и попыток все решить самостоятельно попросту позвонит в полицию. Расскажет, как ему невыносимо от соседского шума, попросит арестовать шумную компанию

Полиция нагрянет минут через 10-15. Причем этот приезд почти гарантировано не закончится для виновников шума простой беседой. Вызов есть, значит должен быть протокол. И, следовательно, штраф как его итог.

И не дай Бог полиция застанет громкую музыку и пьяную вечеринку. Тогда всех участников погрузят в полицейский фургон и заберут в участок, оставив там до утра.

С одной стороны, конечно, выглядит все это довольно жестко и где-то даже излишне. Особенно, если речь не о музыке и ночной пьянке, а о топоте детских ног ранним утром.

С другой стороны, все знают эти правила, стараясь их соблюдать, чтобы не докучать соседям. Получая и от них тоже тишину в свой адрес. И не приходится сжигать нервы из-за противных шумных соседей, как это нередко бывает в России...


И вот в этом месте мне интересно ваши мнения: перебор или с шумом от проблемных соседей нужно бороться именно такими суровыми методами?

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Метки: Германия   в мире   люди   соседи   факты   фото   
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31  комментарий
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13k
Kostick 2 часа назад
абсолютно всё правильно. и не надо прикрываться деточками.
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46k
Aleksandr Полминуты назад
С пьяной вечеринки еще суметь уйти надо...

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238
Irokez 9 минут назад
Сам мучаюсь с соседями и это в частном доме! Громкая басовая музыка, крики и шашлыки .Собаки лающие со всех сторон, у некоторых их по две. Так же звуки косилок, болгарок, электрорубанков.
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9k
Сол Гудман 13 минут назад
Все правильно, должно быть взаивоуважение, не хочешь соблюдать правила и нормы, ходи в тюрьму, плати штраф, в следующий раз умнее будешь. С быдлом только так и поступать, наказывать рублем.
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6k
heta 14 минут назад
===
И вот в этом месте мне интересно ваши мнения: перебор или с шумом от проблемных соседей нужно бороться именно такими суровыми методами?
===
Во всём важна мера.
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31k
Ashabad 17 минут назад
Выбирай но осторожно: или свобода с жутчайшей дисциплиной и гарантированным наказанием за любой чих без разрешения - или диктатура/авторитаризм с отсутствием гарантированного наказания.
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1k
MrMopnex Полчаса назад
Поправлю. Приезд полиции почти гарантированно закончится простой просьбой убрать шум. Даже если у вас пьянка, полиция сначала попросит вести себя потише. А если начать строить из себя "блогера" и козырять какими-нибудь статьями и проверять полицейских на компетентность - то да, можно уехать в участок с вероятностью 99%.
Если человек выпивший, но ведёт себя достойно, то он останется дома.
За детский шум тебя никто никуда не увезёт, но устанешь объяснять соседям, что ребёнок просто ребёнок. И очень многие (подавляющее большинство) немцы это понимают.
Да и в целом, далеко не все немцы сразу звонят в полицию, и полиция далеко не сразу летит на вызов из-за шума.
И ещё. Если у тебя намечается пьянка-гулянка, то за пару дней принято предупреждать соседей если не лично, то хотя бы объявлением в подъезде, заранее извинившись. Решает тоже большинство проблем и недопониманий из-за шума.
В целом, статья сильно преувеличена. Соглашусь только с тем, что надо всё-таки уважать соседей и соблюдать тишину, потому что шум от соседей в час ночи вам самим тоже не понравится, особенно, если вам вставать в 5 утра на работу.
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3
ДлинныйЧулок Полчаса назад
"выглядит все это довольно жестко и где-то даже излишне"
Да ладно!
Излишне, ага!
Ну, значит, я астральный немец. Ибо без зазрения совести готова незамедлительно попросить помощи полиции и в случае с разгулянкой, и в случае реактивного пылесоса, и в случае деточек.
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25k
Slawa49 Полчаса назад
а что в России мешает не подушкой накрыватся а также вызывать полицию если откровенно соседи борзеют??? я вызывал без зазрения совести особенно когда ребенок был маленький, да или просто спать хотелось а молодняк этажом выше в 3 ночи пати затеял!!!
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25k
Slawa49 Полчаса назад
по ногчам обычно тишина, потому что рабочий день у многих начинается в 7 утра, когда россияне только начинают просыпатся (но зато в 5-6 вечера уже дома а не в 8 вечера и то если в пробках доехать успеешь, а то и к 10 только!
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25k
Slawa49 Полчаса назад
походу писал тот кто и на карте Германию не найдет))))) чейто гдето услышал и решил сумничать))))) это может и было лет 20 назад))))))) в реальности все иначе и сидят на балконах до 3х ночи и позднее (особенно русаки и турки) да и стиралки именно по ночам и включают так как ночью тариф дешевле)))).............
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7k
Marlboro 36 минут назад
Сколько раз шумели, да хотя бы сегодня ночью ребенок орал в час ночи. Никому дела нет. Никто не вызывал никого. А если и вызвать, то приедут и просто скажут что шуметь нельзя. Никто никого не грузит. Для "погрузки" надо как минимум не слушаться полицию и быть бухим. Обычно после шумной ночи на утро висит записка от грозного соседа - мол имейте совесть, не шумите. Если сосед запланировано делает вечеринку, тогда либо повесит объявление, либо пройдет по ближайшим соседям и даст по презенту (вино, конфеты, шоколадку) что угодно.
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0
Sffe 38 минут назад
Полиция нагрянет минут через 10-15. Причем этот приезд почти гарантировано не закончится для виновников шума простой беседой. Вызов есть, значит должен быть протокол. И, следовательно, штраф как его итог.

Враньё от первого до последнего слова ! Я 30 лет живу в Германии...Пережил десятки случаев вызова полиции. И всегда все заканчивались просьбой приглушить музыку...Никогда объяснение с ними не занимало больше минуты...
Только в случае повторного вызова за короткий промежуток времени будут приняты какие то меры...
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1k
kehlalex 44 минуты назад
Не надо так идеализировать Германию, не всё так строго. Штрафа ни на первом ни на втором вызове не будет. Пару лет назад был в Берлине на дне рождения знакомой. Полиция из-за громкой музыки приезжала два раза, на второй раз предупредили, что что в третий раз будет штраф и могут изъять аппаратуру. Если дети шумят вообще не поедут, если только это с насилием не связано. Уже много лет принят закон по которому детский шум и игры нарушением не является.
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31k
Ashabad 45 минут назад
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4k
Наталья Час назад
У нас, в соседнем доме, в магазинчике, алкоголь круглосуточно продают, поэтому, почти каждую ночь, какие-то упыри в нашем дворе, в беседке, громко развлекаются. Всем по фиг. Я не высыпаюсь.
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3k
Едондер пуп Час назад
Чёртовы жаворонки! Почему не с 1 часу ночи до 10 утра?
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10k
Борис Карабанов Час назад
А за умышленное шумовое загрязнение, создаваемое без какой-либо практической необходимости, такое, какое создают нетрадиционные сабвуферисты, расстреливать на месте.
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3
danieldewitte Час назад
Знаю одну семью из Нюрика, их дети между собой дерутся молча, слезы, кровь даже бывает, но ска не издают ни звука.
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33k
АнтонПолднев Час назад
Трудно сказать перебор, или нет. Я живу в своём доме, мне до фени. Но часто приходится ночевать в городе. И по несколько ночей. Конечно треш порой. Стены-то картонные. И когда часиков в 12 ночи соседи сверху решают, что мебель пожалуй стоИт не по фэн шую и нужно срочно её передвинуть. Про веселье с пятницы по воскресенье, я молчу. Хотелось бы подобных моментов избежать конечно.
Но, с другой стороны, соседи могут вам постоянно устраивать не сильно приятные встречи с представителями власти, просто из-за того, что вы им не нравитесь. А предлогов, как мы понимаем, можно придумать массу.
Так что не всё так однозначно...
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3k
дед Сергей Час назад
ну, моим бы соседям сверху уже пожизненное дали или даже высшую меру.
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