"Заберите его в тюрьму", - или как в Германии принято решать проблемы с соседями

Вы знали, что в Германии полиция может к вам заявиться, если ваш маленький ребёнок просто-напросто бегает туда-сюда по квартире? Или если вы включили поздно вечером стиральную машину? Или решили пропылесосить в квартире?
Да-да, лишь потому, что вы шумите в то время, когда это делать запрещено. И вызовут их соседи, которые услышали ваш шум из-за стены или сверху.
И, заметьте, речь не о громкой музыке, не о тусовке в два часа ночи, не о пьяном караоке. А об обычных бытовых звуках, на которые у нас даже никто бы не обратил внимания. Но в Германии всё совсем не так.
«Тихое время» здесь — святое. И немцы очень болезненно относятся к его нарушению и любому лишнему шуму в доме с 22.00 до 7.00.
О всяких вечеринках и тусовках речь вообще не идёт.
Мучиться в постели с подушкой на голове немец не станет. Как не станет писать СМС в чатик дома, личное сообщение или надевать тапочки, поднимаясь в квартиру соседей с просьбой «можно ли потише?».
Немец без раздумий и попыток все решить самостоятельно попросту позвонит в полицию. Расскажет, как ему невыносимо от соседского шума, попросит арестовать шумную компанию
Полиция нагрянет минут через 10-15. Причем этот приезд почти гарантировано не закончится для виновников шума простой беседой. Вызов есть, значит должен быть протокол. И, следовательно, штраф как его итог.
И не дай Бог полиция застанет громкую музыку и пьяную вечеринку. Тогда всех участников погрузят в полицейский фургон и заберут в участок, оставив там до утра.
С одной стороны, конечно, выглядит все это довольно жестко и где-то даже излишне. Особенно, если речь не о музыке и ночной пьянке, а о топоте детских ног ранним утром.
С другой стороны, все знают эти правила, стараясь их соблюдать, чтобы не докучать соседям. Получая и от них тоже тишину в свой адрес. И не приходится сжигать нервы из-за противных шумных соседей, как это нередко бывает в России...
И вот в этом месте мне интересно ваши мнения: перебор или с шумом от проблемных соседей нужно бороться именно такими суровыми методами?
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И вот в этом месте мне интересно ваши мнения: перебор или с шумом от проблемных соседей нужно бороться именно такими суровыми методами?
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Во всём важна мера.
Если человек выпивший, но ведёт себя достойно, то он останется дома.
За детский шум тебя никто никуда не увезёт, но устанешь объяснять соседям, что ребёнок просто ребёнок. И очень многие (подавляющее большинство) немцы это понимают.
Да и в целом, далеко не все немцы сразу звонят в полицию, и полиция далеко не сразу летит на вызов из-за шума.
И ещё. Если у тебя намечается пьянка-гулянка, то за пару дней принято предупреждать соседей если не лично, то хотя бы объявлением в подъезде, заранее извинившись. Решает тоже большинство проблем и недопониманий из-за шума.
В целом, статья сильно преувеличена. Соглашусь только с тем, что надо всё-таки уважать соседей и соблюдать тишину, потому что шум от соседей в час ночи вам самим тоже не понравится, особенно, если вам вставать в 5 утра на работу.
Да ладно!
Излишне, ага!
Ну, значит, я астральный немец. Ибо без зазрения совести готова незамедлительно попросить помощи полиции и в случае с разгулянкой, и в случае реактивного пылесоса, и в случае деточек.
Враньё от первого до последнего слова ! Я 30 лет живу в Германии...Пережил десятки случаев вызова полиции. И всегда все заканчивались просьбой приглушить музыку...Никогда объяснение с ними не занимало больше минуты...
Только в случае повторного вызова за короткий промежуток времени будут приняты какие то меры...
Ну и ещё петухи мешают на тачках с настолько громкой музыкой что стены трясутся.
Пока совы утром спали, они напринимали свои идиотские законы!
Но, с другой стороны, соседи могут вам постоянно устраивать не сильно приятные встречи с представителями власти, просто из-за того, что вы им не нравитесь. А предлогов, как мы понимаем, можно придумать массу.
Так что не всё так однозначно...